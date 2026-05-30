हुंड्याची मागणी, फोनवर अश्लील भाषा... लग्नाआधीच होणाऱ्या नवऱ्याला कंटाळली अन् तरुणीने ॲसिड पिऊन आयुष्य संपवलं

Solapur Crime: ‘तुला जिवंत राहू देणार नाही’; सततच्या धमक्या, बेदम मारहाण… हातावर आरोपींची नावे लिहित 21 वर्षीय तरुणाची आत्महत्या
शारीरिक संबंध ठेवण्याचा दबाव
मिळालेल्या माहितीनुसार, तरुणीचे नाव रिना (२६) आहे. पोलिस ठाण्यात आता आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एफआयआरनुसार, रीनाचे लग्न ६ डिसेंबर २०२५ रोजी ललित मीनासोबत ठरवण्यात आले होते. साखरपुड्याच्या वेळीही वर पक्षाकडून १,२१,००० रुपये घेण्यात आले होते. यानंतर ललीत रिनाशी फोनवर संवाद साधू लागला. तो काॅलवर तिच्याशी अश्लील गप्पा मारायचा. रिना तिची सीटीईटी (CTET) परीक्षा देण्यासाठी ७ फेब्रुवारी रोजी जयपूरला आली असता त्याने तिच्यावर लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणला.
हुंड्याची धमकी
माहितीनुसार, अधिक हुंडा मिळवण्यासाठी ललित रिनाला सतत धमकावत होता. त्यांचे लग्न ४१ लाख रुपयांमध्ये ठरवण्यात आले होते पण यानंतरही ललित रिनाकडे अधिक पैशांची मागणी करत होता. तो रिनाला धमकवत असायचा की, त्याने मनात आणले तर तो एका इंजिनीअर किंवा डाॅक्टर मुलीसोबतही लग्न करु शकतो. रिनाने जेव्हा ही बाब तिच्या आईला सांगितली तेव्हा कुटुंबाने तिची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.
यानंतर १५ मार्च रोजी ललितने लग्न करण्यास नकार दिला. रीनाने आणि कुटुंबाने ललितला समजवण्याचा खूप प्रयत्न केला पण त्याने काही ऐकलं नाही. परिणामी २२ मार्च रोजी रिनाने ॲसिड पिऊन स्वत:चे आयुष्य संपवले. तब्बल ४० दिवस ती रुग्णालयात उपचार घेत होती पण २५ मे रोजी तिने श्वास सोडला. रिनाच्या कुटुंबाने आता न्यायाची मागणी केली असून पोलिस या घटनेचा सखोल तपास करत आहेत. रिनाने बीएससी बीएडमध्ये शिक्षण घेतले असून तिला भविष्यात शिक्षिका बनायचे होते. मात्र याआधीच तिच्या आयुष्याची राख रांगोळी झाली. उपचारावेळीच तिची CTET परिक्षेचा निकाल लागला होता ज्यात ती उत्तीर्ण झाली.