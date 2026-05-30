  Rajasthan Woman Dies After Consuming Acid Over Dowry Harassment Before Marriage Marathi News

हुंड्याची मागणी, फोनवर अश्लील भाषा… लग्नाआधीच होणाऱ्या नवऱ्याला कंटाळली अन् तरुणीने ॲसिड पिऊन आयुष्य संपवलं

Updated On: May 30, 2026 | 11:10 AM IST
सारांश

Suicide Case : साखरपुडा झाला आणि मुलाने खरं रुप दाखवायला सुरुवात केली. फोनवर अश्लील बोलणं, हुंड्याची मागणी आणि शारिरीक संबंधासाठी दबाव या सर्व गोष्टींना कंटाळून अखेर लग्नाआधीच मुलीने ॲसिड आपलं आयुष्य संपवलं. कुटुंबियांनी न्यायची मागणी केली आहे.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

विस्तार
  • लग्नाआधीच तरुणीवर मानसिक दबाव आणि सततचा त्रास वाढत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
  • कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, नातेसंबंधांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावामुळे परिस्थिती गंभीर बनली.
  • उपचारादरम्यानही तरुणीने आयुष्यासाठी झुंज दिली, मात्र अखेर दुर्दैवी अंत झाला.
राजस्थानच्या कराैली भागातील एका तरुणीने लग्नाआधीच स्वत:चे आयुष्य संपवल्याची घटना समोर आली आहे. मुलीचा साखरपुडा झाला होता, पण यानंतर होणारा नवरा तिचा मानसिक छळ करत असल्याने तिने टोकाचे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात येत आहे. हुंड्याची मागणी, फोनवर अश्लील बोलणे यामुळे तरुणी फार तणावात होती. अशातच या सर्व जाचाला कंटाळून तिने ॲसिड पिऊन आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. माहितीनुसार, लग्नाची तारीख ठरली होती आणि होणारा नवरा इंजिनिअर होता. ॲसिड पिल्यानंतर तरुणीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले ज्यानंतर दोन महिने ती मृत्यूशी झुंज देत राहिली. अखेर २५ मे रोजी तिचे निधन झाले. तिच्यावर जयपूर रुग्णालयात आणि एम्समध्ये उपचार सुरु होते. पोलिस या घटनेचा तपास करत असून कुटुंबाने न्यायाची मागणी केली आहे.

शारीरिक संबंध ठेवण्याचा दबाव

मिळालेल्या माहितीनुसार, तरुणीचे नाव रिना (२६) आहे. पोलिस ठाण्यात आता आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एफआयआरनुसार, रीनाचे लग्न ६ डिसेंबर २०२५ रोजी ललित मीनासोबत ठरवण्यात आले होते. साखरपुड्याच्या वेळीही वर पक्षाकडून १,२१,००० रुपये घेण्यात आले होते. यानंतर ललीत रिनाशी फोनवर संवाद साधू लागला. तो काॅलवर तिच्याशी अश्लील गप्पा मारायचा. रिना तिची सीटीईटी (CTET) परीक्षा देण्यासाठी ७ फेब्रुवारी रोजी जयपूरला आली असता त्याने तिच्यावर लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणला.

हुंड्याची धमकी

माहितीनुसार, अधिक हुंडा मिळवण्यासाठी ललित रिनाला सतत धमकावत होता. त्यांचे लग्न ४१ लाख रुपयांमध्ये ठरवण्यात आले होते पण यानंतरही ललित रिनाकडे अधिक पैशांची मागणी करत होता. तो रिनाला धमकवत असायचा की, त्याने मनात आणले तर तो एका इंजिनीअर किंवा डाॅक्टर मुलीसोबतही लग्न करु शकतो. रिनाने जेव्हा ही बाब तिच्या आईला सांगितली तेव्हा कुटुंबाने तिची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.

यानंतर १५ मार्च रोजी ललितने लग्न करण्यास नकार दिला. रीनाने आणि कुटुंबाने ललितला समजवण्याचा खूप प्रयत्न केला पण त्याने काही ऐकलं नाही. परिणामी २२ मार्च रोजी रिनाने ॲसिड पिऊन स्वत:चे आयुष्य संपवले. तब्बल ४० दिवस ती रुग्णालयात उपचार घेत होती पण २५ मे रोजी तिने श्वास सोडला. रिनाच्या कुटुंबाने आता न्यायाची मागणी केली असून पोलिस या घटनेचा सखोल तपास करत आहेत. रिनाने बीएससी बीएडमध्ये शिक्षण घेतले असून तिला भविष्यात शिक्षिका बनायचे होते. मात्र याआधीच तिच्या आयुष्याची राख रांगोळी झाली. उपचारावेळीच तिची CTET परिक्षेचा निकाल लागला होता ज्यात ती उत्तीर्ण झाली.

 

Published On: May 30, 2026 | 11:10 AM

