Punjab Crime: अमृतसरमध्ये ड्युटीवर जाणाऱ्या ASIची भररस्त्यात गोळ्या झाडून हत्या; पंजाब पोलिसात खळबळ

Updated On: May 24, 2026 | 01:22 PM IST
सारांश

पंजाबच्या अमृतसरमध्ये ड्युटीवर जाणाऱ्या ASI जोगासिंग यांची अज्ञात हल्लेखोरांनी भररस्त्यात गोळ्या झाडून हत्या केली. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. पोलिसांकडून सीसीटीव्हीच्या आधारे तपास सुरू आहे.

विस्तार
  • ड्युटीवर जात असताना ASIवर गोळीबार झाला.
  • उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.
  • पोलिसांनी परिसर सील करून तपास सुरू केला.
पंजाब: पंजाबच्या अमृतसर मधून एक धक्कादाय घटना समोर आली आहे. ड्युटीवर जाणाऱ्या एएसआयची भर रस्त्यात गोळ्या झाडून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेने पंजाब पोलिसात एकच खळबळ उडाली असून मृत पोलिसाचे नाव जोगासिंग आहे. या घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल होऊन तपास केला जात आहे.

काय घडलं नेमकं?

एएसआय जोगा सिंग हे सकाळी ड्युटीवर जाण्यासाठी घरातून निघाले होते. मात्र वाटेतच अज्ञात तरुणांनी त्यांना अडवले आणि त्यांच्यावर धाड धाड गोळ्या झाडल्या. हल्लेखोराने कोणताही वाद अथवा चर्चा न करता थेट गोळीबार केला. त्यानंतर जोगा सिंग जमिनीवर कोसळले. आजूबाजूचे लोकांचे लक्ष जाण्याआधीच आरोपींनी घटनास्थळावरून पळ काढला, असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.

या धक्कादायक घटनेनंतर स्थानिकांनी तात्काळ पोलिस आणि रुग्णवाहिकेला माहिती दिली. जोगा सिंग यांना गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.

या घटनेने पंजाब पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी परिसर सील केला असून तपास करत आहेत. फॉरेन्सिक टीमलाही घटनास्थळावर बोलवण्यात आले होते त्यांनी पंचनामा करून घटनास्थळावरून पुरावे गोळे केले. पोलीस परिसरातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत. हल्लेखोरांना लवकरच अटक करण्यात येईल असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. योगासिंग यांची हत्या कोणी आणि का केली ? याचा देखील शोध पोलीस करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत पोलिस अधिकाऱ्याचे नाव काय होते?

    Ans: जोगा सिंग असे मृत ASIचे नाव होते.

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: पंजाबमधील अमृतसर येथे घटना घडली.

  • Que: पोलिस सध्या काय तपास करत आहेत?

    Ans: हल्लेखोर कोण होते आणि हत्येमागील कारण काय होते, याचा तपास सुरू आहे.

