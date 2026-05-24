  • Nashik Crime Sister In Law Murdered In Front Of Wife Bloody End To Family Dispute In Nashik

Nashik Crime: पत्नीसमोरच मेहुणीची हत्या; नाशिकमधील कौटुंबिक वादाचा रक्तरंजित शेवट

Updated On: May 24, 2026 | 12:45 PM IST
सारांश

नाशिकच्या देवळा तालुक्यात कौटुंबिक वादातून श्याम माळी याने पत्नीवर हल्ल्याचा प्रयत्न करत मेहुणी छाया जाधव हिच्यावर चाकूने वार केले. गंभीर जखमी झालेल्या छाया यांचा मृत्यू झाला असून ग्रामस्थांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • कौटुंबिक वादातून मेहुणीची हत्या झाली.
  • आरोपीने चाकूने वार करून हल्ला केला.
  • ग्रामस्थांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
नाशिक: नाशिक इथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कौटुंबिक वादातून एकाने आपल्या पत्नीसमोरच मेहुणीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. घडलेली घटना नाशिक मधील देवळा तालुक्यात तील भऊर फाटा परिसरात घडली. छाया ज्ञानेश्वर जाधव असे मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. आरोपीला ग्रामस्थांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले.

नेमकं काय घडलं?

या घटनेतील आरोपीचे नाव श्याम आनंदास माळी (राहणार धोंडाबे, तालुका चांदवड) असे आहे. श्याम माळी आणि त्याची पत्नी माया यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून सतत वाद सुरू होते. दारूच्या व्यसनासाठी तो पत्नीकडून पैसे घेत होता. त्यासाठी तिचा वारंवार छळ देखील करत होता. या छळाला आणि मारहाणीला कंटाळून माया माहेरी गेली होती. शुक्रवारी श्याम याची समजूत काढण्यासाठी आणि वाद मिटवण्यासाठी छाया जाधव, त्यांचे पती, आई आणि भाऊ हे श्यामच्या घरी गेले होते.

हा वाद शांततेत सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र अचानक परिस्थिती बिघडली आणि श्यामने हल्ला चढवला. चाकूने पत्नी माया हिला मारण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र हा प्रयत्न हाणून पाडल्यानंतर त्याने मिळूनी छाया हिला गाठलं. तिच्या छातीवर चाकूने वार केले. यात छाया गंभीर जखमी झाली. ती जागीच कोसळली. छायाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. यात एक जण जखमी देखील झालाय.

याप्रकरणी मृत छाया यांचे पती ज्ञानेश्वर जाधव यांनी देवळा पोलीस ठाण्यात धाव घेतली असून तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत महिलेचे नाव काय होते?

    Ans: छाया ज्ञानेश्वर जाधव असे मृत महिलेचे नाव होते.

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील भऊर फाटा परिसरात घटना घडली.

  • Que: आरोपीला कसे पकडण्यात आले?

    Ans: ग्रामस्थांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले.

Car Overheating : कार चालवताना 'या' 6 गोष्टी दिसल्या तर त्वरित गाडी घ्या बाजूला; नाहीतर इंजिन होईल कायमचे निकामी

पुणे विद्यापीठात 133 कंत्राटी प्राध्यापकांची भरती, दरमहा 50 हजार रुपये मानधन; 'या' तारखेपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत

स्टायलिश केस आणि मॉडर्न लूक… Xiaomi च्या नव्या ईयरबड्सवर यूजर्स झाले फिदा, AI फीचर्ससह मिळणार प्रीमियम अनुभव

झेडपीची गोठवलेली बँक खाती अखेर पूर्ववत; पेन्शनधारकांचे थकीत वेतन तातडीने वितरित होणार

Quetta Blast: पाकिस्तानच्या क्वेट्टा शहरात मोठा बॉम्बस्फोट; आत्मघाती हल्लेखोराने रेल्वे रुळ उडवला, 23 जण ठार, VIDEO

महायुतीत वर्चस्ववादासाठी रस्सीखेच; भाजपा, राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांकडून मतदारसंघ मिळवण्यासाठी हालचाली

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

