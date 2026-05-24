Twisha Sharma Case : ट्विशा शर्माच्या पतीला सात दिवसांचा पीसीआर, दुसऱ्यांदा पोस्टमार्टम होणार; मृत्यूपूर्वी या ठिकाणी गेली होती

सारांश

Crime News : ट्विशा शर्मा प्रकरणात नवे धागेदोरे समोर येत असून आरोपी पतीला सात दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली आहे. यादरम्यान ट्विशाचा आणखी एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यात ती मृत्यूपूर्वी कुठे गेली ते स्पष्ट झाले.

  • ट्वीशा शर्मा प्रकरण देशात सध्या चांगलंच चर्चेत आहे.
  • सासरच्या त्रासाला कंटाळून ट्वीशाने आत्महत्या केली.
  • या प्रकरणात आता ट्वीशाच्या पतीला ताब्यात घेण्यात आलं आहे.
मॉडेल आणि अभिनेत्री ट्विशा शर्माच्या मृत्यू प्रकरणातील आरोपी पती समर्थ सिंग याला पोलिसांनी शुक्रवारी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत न्यायालयात हजर केले. आरोपीला गेट क्रमांक ३ मधून मागच्या दाराने न्यायालयाच्या आवारात आणण्यात आले. न्यायिक दंडाधिकारी अनुदिता गुप्ता यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू होताच, पोलिसांनी आरोपीसाठी सात दिवसांच्या रिमांडची मागणी केली. घटनास्थळाची पडताळणी करणे, इतर पुरावे जप्त करणे आणि सविस्तर जबाब नोंदवण्यासाठी पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. न्यायालयाने पोलिसांचा युक्तिवाद मान्य करून सात दिवसांची रिमांड मंजूर केली. समर्थच्या वकिलाने पोलिसांच्या सात दिवसांच्या रिमांडच्या मागणीला विरोध केला होता. आवश्यक पुरावे आधीच जप्त करण्यात आले असल्याने एक दिवसाची रिमांड पुरेशी आहे आणि त्यामुळे जास्त दिवसांची रिमांड अनावश्यक आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.

एसआयटीवर अविश्वास

ट्विशाच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की, त्यांनी यापूर्वी पोलिस तपासाबाबत चिंता व्यक्त केली होती आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास त्रुटी आणल्या होत्या. तेच एसएचओ अजूनही एसआयटीमध्ये आहेत, त्यामुळे पीडितेच्या कुटुंबीयांनी एसएचओला हटवण्याची मागणी केली आहे. सीबीआय तपासासाठी आधीच संमती देण्यात आली असल्याने, आम्ही मागणी करतो की सीबीआयने लवकरात लवकर तपास हाती घ्यावा आणि ती फरार असताना तिला संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांसह, या प्रकरणात सामील असलेल्या सर्वांची चौकशी करावी.

 गिरिबाला यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस

दुसरीकडे, पोलिसांनी समर्थच्या आई, माजी न्यायाधीश गिरिबाला सिंह यांना २५ मे रोजी हजर राहण्यास सांगणारी उच्च – न्यायालयाची नोटीस बजावली आहे. – पोलिसांचे एक पथक गिरिबाला सिंह – यांच्या घरी पोहोचले. जिथे त्यांची सून – ट्विशा शर्मा हिचा मृतदेह लटकलेल्या – अवस्थेत आढळला होता.

शवविच्छेदनासाठी चार डॉक्टरांची समिती

दरम्यान, ट्विशाच्या मृतदेहाचे दुसरे शवविच्छेदन करण्यासाठी दिल्लीतील एम्स येथील एक विशेष वैद्यकीय पथक काल रात्री उशिरा विशेष विमानाने झाले. भोपाळमध्ये दाखल न्यायालयाच्या आदेशानुसार, वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचा अधिकार केवळ दिल्लीतील एम्सच्या संचालकांना देण्यात आला होता. यानंतर, न्यायवैद्यक विभागाचे प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता यांनी संचालकांच्या मंजुरीने शवविच्छेदन करण्यासाठी चार वरिष्ठ डॉक्टरांचे वैद्यकीय मंडळ स्थापन केले.

मृत्यूपूर्वी पार्लरमध्ये गेली होती

ट्विशाच्या मृत्यूच्या काही तास आधीचा, तिच्या शेवटच्या मेकअपचा सीसीटीव्ही फुटेज समोर आला आहे. त्यात, ती तिच्या सासरच्या घराजवळील एका ब्युटी पार्लरमध्ये तयार होताना दिसत आहे. व्हिडिओमध्ये ट्विशा निवांत दिसत आहे. पोलिसांनी हे फुटेज जप्त केले आहे. हे ब्युटी पार्लर ट्विशाच्या सासरच्या घरापासून १०० मीटर अंतरावर आहे. याव्यतिरिक्त, कटारा हिल्स येथील ट्विशाच्या घराच्या ज्या भागात तिचा मृतदेह सापडला होता, त्या भागाचे फोटो समोर आले आहेत. तपासात असे उघड झाले की, ट्विशाने १२ मे रोजी सकाळी ९:५२ वाजता भोपाळ-जयपूर एक्सप्रेसमध्ये आरक्षण केले होते. तिला १५ मे रोजी अजमेरला जायचे होते, जिथे तिचा भाऊ, मेजर हर्षित शर्मा, तैनात आहे.

