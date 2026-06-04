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Ratnagiri Crime: चिपळूणमध्ये एसीबीची धडक कारवाई! गर्भपाताच्या गोळ्यांसाठी लाच घेताना स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉक्टर रंगेहात अटकेत

Updated On: Jun 04, 2026 | 12:45 PM IST
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सारांश

रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथील कामथे उपजिल्हा रुग्णालयातील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. कांचन मदार यांना गर्भपाताच्या गोळ्यांचे किट देण्यासाठी ४५०० रुपयांची लाच स्वीकारताना एसीबीने रंगेहात पकडले. या कारवाईमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • गर्भपाताच्या गोळ्यांचे किट देण्यासाठी लाचेची मागणी केल्याचा आरोप.
  • एसीबीने ४५०० रुपये स्वीकारताना डॉ. कांचन मदार यांना पकडलं.
  • २०१५ मधील अवैध वसुलीचे जुने आरोप पुन्हा चर्चेत आले.
रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथून वैद्यकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. कामथे उपजिल्हा रुग्णालयातील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. कांचन मदार यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ४ हजार ५०० रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडल्याचे समोर आले आहे. गर्भपातासाठी लागणाऱ्या गोळ्यांचे किट देण्यासाठी लाचेची मागणी डॉ. कांचन मदार यांनी केली मात्र याच्या तक्रारीनंतर एसीबीने तातडीने सापळा रचून ही कारवाई केली.

कशी केली कारवाई?

एका सुशिक्षित महिलेने डॉ. मदार यांनी गर्भपाताच्या गोळ्यांचे किट देण्यासाठी पैशांची मागणी केल्याची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली होती. तक्रारीची प्राथमिक पडताळणी करण्यात आल्यानंतर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ कारवाईची सूत्रे हलवली. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या सहा तासांच्या कालावधीत सापळा रचण्यात आला.

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त्यानुसार तक्रारदार महिलेकडून शिल्लक रकमेचे ४ हजार ५०० रुपये स्वीकारताना डॉ. कांचन मदार यांना एसीबीच्या पथकाने रंगेहात पकडले. या कारवाईनंतर संबंधित डॉक्टरांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे आहे. एसीबीच्या या धडक कारवाईमुळे सरकारी कार्यालयांप्रमाणेच आरोग्य क्षेत्रातही भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका घेतली जात असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. या कारवाईमुळे जिल्हाभरात एकच खळबळ उडाली आहे.

या आधीही कांचन मदार वर आरोप

डॉ. कांचन मदार या रत्नागिरी जिल्ह्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील परिचित आणि चर्चित नाव मानल्या जातात. त्यांचं नाव या आधीही वादाच्या भोवऱ्यात अडकले होते. सण २०१५ मध्ये चिपळूण पंचायत समितीच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत प्रसूतीसाठी येणाऱ्या महिला रुग्णांकडून दोन ते चार हजार रुपयांची अवैध वसुली केली जात असल्याचा गंभीर आणि खळबळजनक आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. या आरोपांमुळे त्यावेळी आरोग्य विभागात मोठी खळबळ उडाली होती. प्रसूतीसारख्या संवेदनशील आरोग्यसेवेसाठी आर्थिक मागण्या केल्या जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर हे प्रकरण थेट डॉ. मदार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यापर्यंत पोहोचले होते. आता गर्भपाताच्या गोळ्यांचे किट देण्यासाठी पैशांची मागणी केल्याचे समोर आल्यानंतर पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: कोणत्या डॉक्टरांवर एसीबीने कारवाई केली?

    Ans: कामथे उपजिल्हा रुग्णालयातील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. कांचन मदार यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.

  • Que: लाचेची रक्कम किती होती?

    Ans: गर्भपाताच्या गोळ्यांचे किट देण्यासाठी ४ हजार ५०० रुपयांची लाच घेताना त्यांना पकडण्यात आले.

  • Que: या प्रकरणात पुढे काय कारवाई होणार?

    Ans: भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून एसीबी पुढील तपास करत आहे.

Web Title: Ratnagiri crime acb conducts swift raid in chiplun gynecologist arrested red handed while accepting bribe for abortion pills

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Published On: Jun 04, 2026 | 12:45 PM

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