Sangli Crime: माथाडी कामगार नेत्याच्या नातवाची निर्घृण हत्या; चार दिवसांनी मुख्य आरोपी अटकेत

नेमकं प्रकरण काय?
मालधक्क्यातील ठेकेदार बाळू बंडगर आणि त्याचा साथीदार लक्ष्मण खरात यांच्याकडे संशयित हल्लेखोर निलेश गडदेने आरग येथील रेल्वेची मालधक्क्यावरील ठेका द्यावा किंवा 10 लाख रुपये खंडणी द्यावी, अशी लक्ष्मण खरात याचा घरात घुसून मागणी केली होती. तसेच पैसे न दिल्यास मारून टाकण्याची धमकीही पत्नी आणि मुलांसमोर दिली होती. याची तक्रार देण्यासाठी बाळू बंडगर त्यांचा मुलगा मारुती बंडगर आणि लक्ष्मण खरात हे तिघेही जत पोलीस ठाण्यात गेले होते. याचा राग मनात धरून निलेश गडदे व त्याच्या साथीदारांनी बाळू बंडगर यांचा नातू वेदांत बंडगर याच्या डोक्यामध्ये गोळी झाडून हत्या केली.
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तीन साथीदार फरार
प्राथमिक तपासात माथाडी कामगारांमधील जुन्या वादातून ही घटना घडल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. ही हत्या निलेश गडदे नामक सराईत गुन्हेगाराने त्याच्या साथीदारांच्या मदतीने केल्याचे समोर आले आहे. गेल्या चार दिवसांपासून कुख्यात गुंड निलेश गडदे हा फरार होता. त्याला अखेर जेरबंद करण्यात आलं आहे. सांगली स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने कर्नाटक सीमेवर कारवाई केली आहे. इतर तीन साथीदार अद्यापही पसारच आहेत. आरोपींना लवकरच अटक करण्यात येईल, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकारचा सर्व बाजूनी तपास सुरु असून अल्पवयीन मुलाची घरात घुसून हत्या झाल्याने सांगली शहरात खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
मंगळवारी मोर्चा
सांगली हमाल पंचायतनेही या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. त्याच्या वादातून लहान मुलावर झालेला हल्ला अत्यंत निंदनीय असल्याचे सांगून आज सांगलीतील सर्व मालधक्क्यावरील हमालांनी काम बंद आंदोलन केले. तसेच मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढणार असल्याचे हमाल पंचायतचे नेते विकास मगदूम यांनी सांगितले.
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Ans: मालधक्का ठेका आणि 10 लाखांच्या खंडणीच्या वादातून त्याची हत्या करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले.
Ans: सराईत गुन्हेगार निलेश गडदे हा या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहे.
Ans: हमाल पंचायतने घटनेचा निषेध करत कामबंद आंदोलन आणि मोर्चाची घोषणा केली आहे.