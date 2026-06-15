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Sangli Crime: माथाडी कामगार नेत्याच्या नातवाची निर्घृण हत्या; चार दिवसांनी मुख्य आरोपी अटकेत

Updated On: Jun 15, 2026 | 08:14 AM IST
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सारांश

सांगलीच्या मिरज तालुक्यात 10 लाखांच्या खंडणी आणि मालधक्का ठेका वादातून 14 वर्षीय वेदांत बंडगरची गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी निलेश गडदे याला पोलिसांनी कर्नाटक सीमेवरून अटक केली असून इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • 10 लाखांच्या खंडणीच्या वादातून 14 वर्षीय वेदांत बंडगरची हत्या करण्यात आली.
  • मुख्य आरोपी निलेश गडदे याला पोलिसांनी कर्नाटक सीमेवरून अटक केली.
  • या घटनेच्या निषेधार्थ हमाल पंचायतने कामबंद आंदोलन पुकारले.
सांगली: सांगली जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मालधक्केतील ठेकेदारी आणि १० लाखांच्या खंडणीच्या वादातून हमाल नेत्याच्या नातवाची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. ही हत्या निलेश गडदे नामक सराईत गुन्हेगाराने त्याच्या साथीदारांच्या मदतीने केल्याचे समोर आले आहे. गेल्या चार दिवसांपासून कुख्यात गुंड निलेश गडदे हा फरार होता. त्याला अखेर जेरबंद करण्यात आलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

मालधक्क्यातील ठेकेदार बाळू बंडगर आणि त्याचा साथीदार लक्ष्मण खरात यांच्याकडे संशयित हल्लेखोर निलेश गडदेने आरग येथील रेल्वेची मालधक्क्यावरील ठेका द्यावा किंवा 10 लाख रुपये खंडणी द्यावी, अशी लक्ष्मण खरात याचा घरात घुसून मागणी केली होती. तसेच पैसे न दिल्यास मारून टाकण्याची धमकीही पत्नी आणि मुलांसमोर दिली होती. याची तक्रार देण्यासाठी बाळू बंडगर त्यांचा मुलगा मारुती बंडगर आणि लक्ष्मण खरात हे तिघेही जत पोलीस ठाण्यात गेले होते. याचा राग मनात धरून निलेश गडदे व त्याच्या साथीदारांनी बाळू बंडगर यांचा नातू वेदांत बंडगर याच्या डोक्यामध्ये गोळी झाडून हत्या केली.

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तीन साथीदार फरार

प्राथमिक तपासात माथाडी कामगारांमधील जुन्या वादातून ही घटना घडल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. ही हत्या निलेश गडदे नामक सराईत गुन्हेगाराने त्याच्या साथीदारांच्या मदतीने केल्याचे समोर आले आहे. गेल्या चार दिवसांपासून कुख्यात गुंड निलेश गडदे हा फरार होता. त्याला अखेर जेरबंद करण्यात आलं आहे. सांगली स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने कर्नाटक सीमेवर कारवाई केली आहे. इतर तीन साथीदार अद्यापही पसारच आहेत. आरोपींना लवकरच अटक करण्यात येईल, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकारचा सर्व बाजूनी तपास सुरु असून अल्पवयीन मुलाची घरात घुसून हत्या झाल्याने सांगली शहरात खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

मंगळवारी मोर्चा

सांगली हमाल पंचायतनेही या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. त्याच्या वादातून लहान मुलावर झालेला हल्ला अत्यंत निंदनीय असल्याचे सांगून आज सांगलीतील सर्व मालधक्क्यावरील हमालांनी काम बंद आंदोलन केले. तसेच मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढणार असल्याचे हमाल पंचायतचे नेते विकास मगदूम यांनी सांगितले.

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Frequently Asked Questions

  • Que: वेदांत बंडगरची हत्या का करण्यात आली?

    Ans: मालधक्का ठेका आणि 10 लाखांच्या खंडणीच्या वादातून त्याची हत्या करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले.

  • Que: या प्रकरणातील मुख्य आरोपी कोण आहे?

    Ans: सराईत गुन्हेगार निलेश गडदे हा या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहे.

  • Que: या घटनेनंतर हमाल पंचायतने काय भूमिका घेतली?

    Ans: हमाल पंचायतने घटनेचा निषेध करत कामबंद आंदोलन आणि मोर्चाची घोषणा केली आहे.

Web Title: Sangli crime brutal murder of mathadi worker leaders grandson prime accused arrested after four days

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Published On: Jun 15, 2026 | 08:14 AM

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