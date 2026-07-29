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Wardha Crime: Instagram नोटिफिकेशनवर क्लिक अन् 12.33 लाखांचा गंडा! IPOच्या आमिषाने तरुणाची ऑनलाईन फसवणूक

Updated On: Jul 29, 2026 | 11:38 AM IST
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सारांश

वर्धा जिल्ह्यातील सिंदी रेल्वे येथील एका कॉम्प्युटर ऑपरेटरला इंस्टाग्रामवरील नोटिफिकेशनद्वारे व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये जोडून शेअर बाजार आणि IPO मध्ये मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवण्यात आले. त्यानंतर सायबर भामट्यांनी त्याच्याकडून टप्प्याटप्प्याने तब्बल 12 लाख 33 हजार 327 रुपये उकळले. याप्रकरणी वर्धा सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास..

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • इंस्टाग्राम नोटिफिकेशनवरून व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये जोडून सायबर फसवणूक.
  • शेअर मार्केट आणि IPO मध्ये मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवत 12.33 लाखांचा गंडा.
  • वर्धा सायबर पोलिसांकडून अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल; तपास सुरू.
वर्धा: वर्धा येथून एक फसवणुकीची घटना समोर आली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील सिंदी रेल्वे येथील एका कॉम्प्युटर ऑपरेटर तरुणाला शेअर बाजार आणि आयपीओमध्ये (IPO) मोठा परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत तब्बल 12 लाख 33 हजार 327 रुपयांचा ऑनलाईन गंडा घालण्यात आला. इंस्टाग्रामवरील एका नोटिफिकेशनपासून सुरू झालेल्या या सायबर फसवणुकीनंतर पीडित तरुणाने वर्धा सायबर पोलिसांकडे धाव घेतली असून, अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कशी झाली फसवणूक?

सिंदी रेल्वे येथे राहणाऱ्या एका कॉम्प्युटर ऑपरेटर तरुणाला काही दिवसांपूर्वी त्याच्या इंस्टाग्राम (Instagram) अकाउंटवर एक नोटिफिकेशन आले होते. नोटिफिकेशनमधील सूचनेनुसार तरुणाने ते व्हॉट्सॲपवर डाऊनलोड केले. त्यानंतर त्याला एका अज्ञात व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये जोडण्यात आले. त्यांनतर या ग्रुपवर सायबर भामट्यांनी शेअर मार्केट, ट्रेडिंग आणि नामांकित कंपन्यांच्या आयपीओ (IPO) बाबतची आकर्षक माहिती देण्यास सुरुवात केली. त्यांनतर कमी दिवसांत मोठा नफा मिळवून देण्याची आमिष दाखवून भामट्यांनी तरुणाला एका बनावट ॲप किंवा लिंकद्वारे पैसे गुंतवण्यास प्रवृत्त केले.

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सायबर भामट्यांच्या बोलण्यात येऊन तरुणाने टप्प्याटप्प्याने पैसे भरण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला ॲपवर मोठा नफा दिसत असल्याने तरुणाचा विश्वास बसला. मात्र जेव्हा त्याने गुंतवलेले पैसे परत काढण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा पैसे निघत नव्हते. भामट्यांनी तरुणाच्या बँक खात्यातून 12,33,327 रुपये परस्पर हडप केल्याचे तरुणाला समजले. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तरुणाने वर्धा सायबर पोलिसांत धाव घेतली. पोलीस प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.

घटस्फोटाचा निकाल लागल्यानंतर 24 तासांत विवाहितेची हत्या; मोबाईल घेऊन आरोपी फरार

वर्धा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाचा निकाल लागल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी 24 वर्षीय विवाहितेची भररस्त्यात चाकूने सपासप वार केले. या हल्ल्यात महिलेचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी वडिलांनी जावयावर संशय व्यक्त केला आहे. घडलेली घटना जुनी कामठी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील हिरणवार गल्लीत शुक्रवारी घडली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. मंजू संदीप पचारे (24, मूळ रा. पाचखेड, ता. पुलगाव, जि. वर्धा) असे मृत महिलेचे नाव आहे. दोन वर्षांपूर्वी मंजूचा विवाह संदीप रामू पचारे याच्याशी झाला होता. मात्र, लग्नानंतर संदीप हा दारूच्या नशेत पत्नीला वारंवार मारहाण करत होता.

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Web Title: Wardha crime clicked an instagram notification and lost 1233 lakh young man defrauded online with the lure of an ipo

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Published On: Jul 29, 2026 | 11:38 AM

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