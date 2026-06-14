Pune Crime : रिक्षाचालक तरुणाला लाथा-बुक्यांनी मारहाण करून लुटले; दुचाकीवरील चौघांवर गुन्हा दाखल

पुणे : बिबवेवाडीतील अप्पर डेपो परिसरात रिक्षाचालक तरुणाला दुचाकीवरून आलेल्या चौघांनी लाथा-बुक्यांनी मारहाण करून लुटल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. शस्त्राच्या धाकाने तरुणाकडील मोबाईल, रोकड आणि रिक्षा घेऊन चोरटे पसार झाले आहेत. दोन दुचाकीवर आलेल्या चोरट्यांनी त्याला बेदम मारहाण देखील केली आहे. याप्रकरणी बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात सिद्धेश्वर मुंढे (वय १९, रा. आंबेगाव बुद्रुक) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यानूसार, चार अनळखी चोरट्यांविरूद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार तरुण रिक्षा चालक असून, बिबवेवाडी तसेच आंबेगाव व कात्रज परिसरात प्रवासी रिक्षा चालवितो. दरम्यान, तो दोन दिवसांपुर्वी दुपारी अप्पर डेपो येथून जात होता. तेव्हा दोन दुचाकीवर आलेल्या चौघांनी गुरू गौतममुनी हॉस्पीटलसमोर दुचाकी आडव्या लावून तरुणाची रिक्षा अडविली. त्याला जबरदस्तीने बाहेर काढून लाथा बुक्यांनी मारहाण करण्यास सुरूवात केली. नंतर शस्त्राच्या धाकाने त्याचा मोबाईल व रोकड काढून घेतली. त्याला ऑनलाईन बॅकिंगचा पासवर्ड मागितला. पण तरुणाने तो देण्यास नकार दिल्यानंतर पुन्हा बेदम मारहाण केली. तसेच, त्याची रिक्षा घेऊन पोबारा केला. अधिक तपास बिबवेवाडी पोलिस करत आहेत.
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कानिफनाथ मंदिराजवळ तरुणांना मारहाण करून लुटले
कानिफनाथ मंदिराजवळ सिटी व्हिव पाँईट भागात दुचाकीस्वार चोरट्यांनी तीन तरुणांना मारहाण करून त्यांच्याकडील मोबाईल, रोकड तसेच ऑनलाईन रक्कम घेऊन लुटल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी फुरसूंगी पोलिस ठाण्यात २१ वर्षीय तरुणाने तक्रार दिली आहे. त्यानूसार, तीन अनोळखी चोरट्यांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. तक्रारदार तरुण दापोडी परिसरातील आहे. तो आणि त्याचे मित्र दुचाकीने कानिफनाथ मंदिरात दर्शनासाठी गेले होते. तेथून ते सिटी व्हिव पाँईटला येथून परतत होते. तेव्हा दुचाकीवर आलेल्या तिघांनी त्यांना अडविले. त्यांना हाताने व दगडाने मारहाण सुरू केली. त्यांना धमकावले. तर एका तरुणाकडील दोन मोबाईल तसेच ऑनलाईन रक्कम ट्रान्सफरकरून त्यांना लुटले. हा प्रकार दुपारी साडे चारच्या सुमारास घडला असून, अधिक तपास फुरसूंगी पोलिस करत आहेत.
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