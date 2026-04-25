Nandurbar Accident: नंदूरबारमध्ये भीषण अपघात; लग्नाच्या 10 दिवस आधी तरुणाचा मृत्यू, संतप्त नागरिकांनी वाहन पेटवले

नंदूरबारमध्ये भरधाव चारचाकीने दुचाकीला धडक दिल्याने दोन युवकांचा मृत्यू झाला. लग्नाच्या 10 दिवस आधी पत्रिका वाटायला निघालेल्या तरुणाचा मृत्यू झाल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे; संतप्त नागरिकांनी वाहन जाळले.

Updated On: Apr 25, 2026 | 09:02 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • चारचाकी- दुचाकी भीषण धडक; दोन युवक ठार
  • लग्नाच्या 10 दिवस आधी तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू
  • संतप्त नागरिकांनी अपघातातील वाहन पेटवले
नंदुरबार: नंदुरबार जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गुरुवारी सकाळी दहाच्या सुमारास भरधाव चारचाकीने मोटारसायकलला जोरदार धडक दिल्याचे समोर आले आहे. यात दोन युवकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या वाहनाला रस्त्यावरच आग लावली. ही घटना धानोरा-नंदुरबार मार्गावर लोय फाटा ते वेळावद फाटा जवळ घडली.

कसा झाला अपघात?

या अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव रोहित आप्पा भिल (वय 22, रा. शिंदे, ता. नंदूरबार) आणि साजन संजय भिल (वय 18,रा.. करजई, पोस्ट डामरखेडा, ता. शहादा) असे आहे. रोहित भिल याच लग्न अवघ्या १० दिवसांवर होता. तो आपल्या मित्रासोबत नातेवाईकांकडे लग्नाच्या पत्रिका वाटण्यासाठी निघाला होता. नवापूर येथील जमील पठाण याच्या ताब्यातील महिंद्रा झायलो (GJ-16-BB-1552)ही चारचाकी गाडी भरधाव वेगाने जात असताना समोरून येणाऱ्या मोटारसायकल (GJ-05-BR-0452)ला जोरदार धडकली. ही धडक इतकी भीषण होती की मोटारसायकलवरील दोन्ही तरुण गंभीर जखमी झाले.

अपघात झाल्याचे कळताच धानोरा परिसरातील नागरिक यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करून जखमींना नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारादरम्यान दोन्ही तरुणांचा मृत्यू झाला. या घटनेने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

या अपघातानंतर संतप्त नागरिकांनी अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या चारचाकी वाहनाला आग लावली. या घटनेने काही काळ घटनास्थळी तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. याप्रकरणी नंदूरबार उपनगर पोलीस ठाण्यात वाहन चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, नंदूरबार उपनगर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पोलीस उपनिरीक्षकांकडून सुरू आहे.

घटनास्थळी रस्त्याचे काम सुरु

स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर ठिकाणी रस्त्याचे काम सुरु असूनही ठेकेदारांकडून कोणतेही सूचनाफलक, दिशादर्शक चिन्हे किंवा सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्यात आलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे हा रस्ता अपघातप्रवण बनला असून या निष्काळजीपणामुळेच हा जीवघेणा अपघात घडल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कुठे घडला?

    Ans: नंदूरबार जिल्ह्यातील धानोरा-नंदुरबार मार्गावर.

  • Que: अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: या अपघातात दोन युवकांचा मृत्यू झाला.

  • Que: नागरिकांनी काय प्रतिक्रिया दिली?

    Ans: संतप्त नागरिकांनी अपघातास कारणीभूत वाहनाला आग लावली.

