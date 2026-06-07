Baramati Accident: भीषण अपघात! इलेक्ट्रिक स्कुटीला आयशरची जोरदार धडक; दोन अल्पवयीन बहिणींचा जागीच मृत्यू तर…

पूर्ववैमनस्यातून बाउन्सरची हत्या; आधी डोळ्यात मिरची पूड टाकली अन् नंतर डोक्यात घातला दगड
काय घडलं नेमकं?
साडेचार वाजताच्या सुमारास निरा- मारेगाव राज्य मार्गावरील चौधरवाडी फाट्याजवळ इलेक्ट्रिक स्कुटी आणि आयशर टेम्पो यांच्यात समोरासमोर जोरदार धडक झाली. ही धडक एवढी भीषण होती की स्कुटीचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. अपघातानंतर टेम्पोने स्कुटीला काही अंतर फरपटत नेले. या धडकेत अक्षदा ज्ञानेश्वर बोडरे (वय 17) आणि सेजल ज्ञानेश्वर बोडरे (वय 15) या दोन्ही सख्ख्या बहिणींचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तर त्यांचा भाऊ पवन ज्ञानेश्वर बोडरे (वय 9) हा गंभीर जखमी झाला आहे. घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी तातडीने धाव घेतली. जखमी पवनला तातडीने बारामतीतील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. तर दोन्ही बहिणींचे मृतदेह पोलिसांनी ताब्यात घेत शवविच्छदेनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविले. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत टेम्पो चालकाला ताब्यात घेतले आहे. वडगाव निंबाळकर पोलीस पुढील तपास करत आहे.
बारामती परिसरात वादळी पावसाने मोठे नुकसान; शहरासह तालुक्यातील अनेक झाडे कोसळली
बारामती शहरासह तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये शुक्रवारी (दि ५) सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे अनेक झाडे कोसळली आहेत. या वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसाने तालुक्यातील अनेक ठिकाणी केळी, ऊस यासह इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पर्यावरण दिन दिवशीच अनेक झाडे कोसळल्याने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह पर्यावरण प्रेमींनी हळहळ व्यक्त केली. दरम्यान वादळी वाऱ्यासह बहुतांश भागात चांगला पाऊस झाला. मात्र यामध्ये नुकसानच अधिक झाले.
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Ans: अक्षदा बोडरे (17) आणि सेजल बोडरे (15) या दोन सख्ख्या बहिणींचा मृत्यू झाला.
Ans: पवन बोडरे (9) हा गंभीर जखमी झाला आहे.
Ans: रायगडावरील शिवराज्याभिषेक सोहळ्यावरून परतताना झालेल्या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला.