Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Baramati Accident Horrific Accident Eicher Truck Rams Into Electric Scooter Two Minor Sisters Die On The Spot While

Baramati Accident: भीषण अपघात! इलेक्ट्रिक स्कुटीला आयशरची जोरदार धडक; दोन अल्पवयीन बहिणींचा जागीच मृत्यू तर…

Updated On: Jun 07, 2026 | 08:15 AM IST
जाहिरात
सारांश

बारामती तालुक्यातील निरा–मोरगाव मार्गावर इलेक्ट्रिक स्कुटी आणि आयशर टेम्पोच्या भीषण धडकेत दोन अल्पवयीन सख्ख्या बहिणींचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांचा 9 वर्षीय भाऊ गंभीर जखमी झाला. दुसरीकडे रायगडावरून परतताना शिवभक्त कपिल केंजळे याचाही अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • बारामतीतील चौधरवाडी फाट्यावर स्कुटी-टेम्पो अपघातात दोन बहिणी ठार.
  • अपघातात 9 वर्षीय भाऊ गंभीर जखमी; रुग्णालयात उपचार सुरू.
  • रायगडावरून परतताना शिवभक्त कपिल केंजळे याचाही अपघाती मृत्यू.
बारामती: बारामती येथून एक भीषण अपघाताची बातमी समोर आली आहे. इलेक्ट्रिक स्कुटीला आयशर ट्रकची जोरदार धडक दिल्याचे समोर आले आहे. ही धडक एवढी जोरदार होती की यात दोन अल्पवयीन बहिणीचा जागीच मृत्यू झाला. तर त्यांच्यासोबत असलेला नऊ वर्षीय भाऊ गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना बारामती तालुक्यातील निरा–मोरगाव राज्य मार्गावरील चौधरवाडी फाटा येथे सायंकाळच्या सुमारास घडली. घटनेनंतर स्थानिकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

पूर्ववैमनस्यातून बाउन्सरची हत्या; आधी डोळ्यात मिरची पूड टाकली अन् नंतर डोक्यात घातला दगड

काय घडलं नेमकं?

साडेचार वाजताच्या सुमारास निरा- मारेगाव राज्य मार्गावरील चौधरवाडी फाट्याजवळ इलेक्ट्रिक स्कुटी आणि आयशर टेम्पो यांच्यात समोरासमोर जोरदार धडक झाली. ही धडक एवढी भीषण होती की स्कुटीचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. अपघातानंतर टेम्पोने स्कुटीला काही अंतर फरपटत नेले. या धडकेत अक्षदा ज्ञानेश्वर बोडरे (वय 17) आणि सेजल ज्ञानेश्वर बोडरे (वय 15) या दोन्ही सख्ख्या बहिणींचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तर त्यांचा भाऊ पवन ज्ञानेश्वर बोडरे (वय 9) हा गंभीर जखमी झाला आहे. घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी तातडीने धाव घेतली. जखमी पवनला तातडीने बारामतीतील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. तर दोन्ही बहिणींचे मृतदेह पोलिसांनी ताब्यात घेत शवविच्छदेनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविले. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत टेम्पो चालकाला ताब्यात घेतले आहे. वडगाव निंबाळकर पोलीस पुढील तपास करत आहे.

बारामती परिसरात वादळी पावसाने मोठे नुकसान; शहरासह तालुक्यातील अनेक झाडे कोसळली

बारामती शहरासह तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये शुक्रवारी (दि ५) सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे अनेक झाडे कोसळली आहेत. या वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसाने तालुक्यातील अनेक ठिकाणी केळी, ऊस यासह इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पर्यावरण दिन दिवशीच अनेक झाडे कोसळल्याने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह पर्यावरण प्रेमींनी हळहळ व्यक्त केली. दरम्यान वादळी वाऱ्यासह बहुतांश भागात चांगला पाऊस झाला. मात्र यामध्ये नुकसानच अधिक झाले.

 

विषारी दारू प्रकरणानंतर उत्पादन शुल्क विभागाची धडक मोहीम; आठवडाभरात तब्बल 116 आरोपी अटकेत

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बारामतीतील अपघातात कोणाचा मृत्यू झाला?

    Ans: अक्षदा बोडरे (17) आणि सेजल बोडरे (15) या दोन सख्ख्या बहिणींचा मृत्यू झाला.

  • Que: अपघातात कोण जखमी झाला?

    Ans: पवन बोडरे (9) हा गंभीर जखमी झाला आहे.

  • Que: शिवभक्त कपिल केंजळे यांचा मृत्यू कसा झाला?

    Ans: रायगडावरील शिवराज्याभिषेक सोहळ्यावरून परतताना झालेल्या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला.

Web Title: Baramati accident horrific accident eicher truck rams into electric scooter two minor sisters die on the spot while

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 08:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उपमुख्यमंत्र्यांनी केली बारामती तालुक्यातील नुकसानग्रस्त केळी पिकाची पाहणी; शेतकऱ्यांशी साधला संवाद
1

उपमुख्यमंत्र्यांनी केली बारामती तालुक्यातील नुकसानग्रस्त केळी पिकाची पाहणी; शेतकऱ्यांशी साधला संवाद

Kalyan Crime: व्हॉट्सअॅप स्टेटसच्या वादातून कल्याणमध्ये गोळीबार! तरुणावर फायरिंग केल्यानंतर आरोपीने स्वतःवरच झाडली गोळी
2

Kalyan Crime: व्हॉट्सअॅप स्टेटसच्या वादातून कल्याणमध्ये गोळीबार! तरुणावर फायरिंग केल्यानंतर आरोपीने स्वतःवरच झाडली गोळी

Nanded Accident: काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना! पेट्रोल पंपावर 3 वर्षीय चिमुकला कारखाली चिरडला, आई-वडिलांचा आक्रोश
3

Nanded Accident: काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना! पेट्रोल पंपावर 3 वर्षीय चिमुकला कारखाली चिरडला, आई-वडिलांचा आक्रोश

Chhatrapati Sambhajinagar: नोकरीच्या आमिषातून ‘लव्ह ट्रॅप’चा सापळा? YouTube वर लग्न अन् लैंगिक छळ, विवाहित शिक्षिकेची भयावह कहाणी
4

Chhatrapati Sambhajinagar: नोकरीच्या आमिषातून ‘लव्ह ट्रॅप’चा सापळा? YouTube वर लग्न अन् लैंगिक छळ, विवाहित शिक्षिकेची भयावह कहाणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Baramati Accident: भीषण अपघात! इलेक्ट्रिक स्कुटीला आयशरची जोरदार धडक; दोन अल्पवयीन बहिणींचा जागीच मृत्यू तर…

Baramati Accident: भीषण अपघात! इलेक्ट्रिक स्कुटीला आयशरची जोरदार धडक; दोन अल्पवयीन बहिणींचा जागीच मृत्यू तर…

Jun 07, 2026 | 08:15 AM
Blood Pressure कमी झाल्यामुळे कायमच चक्कर येते? मग गुळासोबत मिक्स करून खा ‘हा’ पदार्थ, रक्तदाब राहील नियंत्रणात

Blood Pressure कमी झाल्यामुळे कायमच चक्कर येते? मग गुळासोबत मिक्स करून खा ‘हा’ पदार्थ, रक्तदाब राहील नियंत्रणात

Jun 07, 2026 | 08:14 AM
पूर्ववैमनस्यातून बाउन्सरची हत्या; आधी डोळ्यात मिरची पूड टाकली अन् नंतर डोक्यात घातला दगड

पूर्ववैमनस्यातून बाउन्सरची हत्या; आधी डोळ्यात मिरची पूड टाकली अन् नंतर डोक्यात घातला दगड

Jun 07, 2026 | 08:05 AM
रविवार होईल स्पेशल! गरमागरम भातासोबत खाण्यासाठी केरळ स्टाईलने बनवा मॅंगो फिश करी, नोट करून घ्या रेसिपी

रविवार होईल स्पेशल! गरमागरम भातासोबत खाण्यासाठी केरळ स्टाईलने बनवा मॅंगो फिश करी, नोट करून घ्या रेसिपी

Jun 07, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर पुन्हा घसरले, चांदीही झाली स्वस्त! एका क्लिकवर वाचा तुमच्या शहरातील भाव

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर पुन्हा घसरले, चांदीही झाली स्वस्त! एका क्लिकवर वाचा तुमच्या शहरातील भाव

Jun 07, 2026 | 07:53 AM
World Food Safety Day: . निरोगी आरोग्याची गुरुकिल्ली! ‘जागतिक अन्न सुरक्षा दिनी’ घ्या आरोग्याची शपथ; वाचा नक्की काय काळजी घ्यावी

World Food Safety Day: . निरोगी आरोग्याची गुरुकिल्ली! ‘जागतिक अन्न सुरक्षा दिनी’ घ्या आरोग्याची शपथ; वाचा नक्की काय काळजी घ्यावी

Jun 07, 2026 | 07:30 AM
LPG Price Hike : घरगुती सिलेंडरच्या दरात पुन्हा मोठी वाढ; ‘इतक्या’ रुपयांनी महाग झाला गॅस

LPG Price Hike : घरगुती सिलेंडरच्या दरात पुन्हा मोठी वाढ; ‘इतक्या’ रुपयांनी महाग झाला गॅस

Jun 07, 2026 | 07:14 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें