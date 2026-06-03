Solapur Crime: मी तुला आझाद करतोय…; पत्नीसाठी शेवटचा व्हिडीओ बनवत 38 वर्षीय पतीची आत्महत्या

काय नेमकं प्रकरण?
मृत जाकीर यांच्या पत्नीचे एका व्यक्तीसोबत विवाहबाह्य संबंध होते, ह्या संबंधा संदर्भात जाब विचारल्यानेच जाकीर आणि त्यांच्या पत्नीत वाद झाले. तसेच पत्नीचे संबंध ज्या व्यक्ती बरोबर होते त्याने जाकीर पटेल यांना चापट मारली, हा अपमान सहन न झाल्यानेच त्यांनी आत्महत्या करण्याचे टोकाचे पाऊल उचलले. मंगळवारी रात्री 8 च्या सुमारास जाकीर पटेल याने आपल्या राहत्या घरात सिलिंग फॅनला गळफास घेत आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी एक व्हिडीओ शेअर केला होता.
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जाकीर पटेल शेवटच्या व्हिडीओमध्ये काय म्हंटले ?
मी तुला फ्री करतोय…मी तुला आझाद करतोय….आता तुला बोलायला, अडवायला कोणी नसणार…मी तुला खूप समजवलं, परंतु तू कधीच ऐकलं नाही. त्यामुळे आज मी हे पाऊल उचलतोय, असं जाकीर पटेल व्हिडीओमध्ये बोलताना दिसत आहे. आधीही मी सांगितलेलं फोन नको करु त्याला…वारंवार समजावलेलं, मात्र तू ऐकलं नाही…पुढीही फोन करत होती, तू सगळ्यांच्या आयुष्याची वाट लावली, असंही जाकीर पटेल रडतरडत व्हिडीओमध्ये बोलत आहे. जाकीर पटेल यांचे मृतदेह शवविच्छेदणासाठी सोलापूरच्या शासकीय रुग्णालयात ठेवण्यात आले असून पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.
संतापजनक! 53 वर्षीय मौलानाने १० वर्षीय चिमुरडीवर केले अत्याचार; मदरशात घडला प्रकार
सोलापूर येथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका ५३ वर्षीय मौलानाने १० वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. हा घृणास्पद प्रकार एका मदरशात घडला. ही चिमुरडी एका मदरशात इस्लाम धर्माचे धार्मिक शिक्षण घेण्यासाठी जात होती. तिथे धार्मिक शिक्षण देणारा मौलाना याने हा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.
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Ans: आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचे नाव जाकीर अब्दुल्ल रज्जाक पटेल असे आहे.
Ans: त्यांनी पत्नीसाठी सहा मिनिटांचा भावनिक व्हिडीओ तयार केला होता.
Ans: पत्नीच्या कथित विवाहबाह्य संबंधांमुळे आणि झालेल्या अपमानामुळे जाकीर मानसिक तणावात होते, असा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे.