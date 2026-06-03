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Solapur Crime: मी तुला आझाद करतोय…; पत्नीसाठी शेवटचा व्हिडीओ बनवत 38 वर्षीय पतीची आत्महत्या

Updated On: Jun 03, 2026 | 11:55 AM IST
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सारांश

सोलापुरात पत्नीसाठी सहा मिनिटांचा भावनिक व्हिडीओ तयार करून 38 वर्षीय जाकीर पटेल यांनी गळफास घेत आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीच्या कथित विवाहबाह्य संबंधांमुळे मानसिक तणाव निर्माण झाल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला असून पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • आत्महत्येपूर्वी जाकीर पटेल यांनी पत्नीसाठी 6 मिनिटांचा व्हिडीओ तयार केला.
  • पत्नीच्या कथित विवाहबाह्य संबंधांवरून पती-पत्नीमध्ये वाद होत होते.
  • सोलापूर पोलिसांकडून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
सोलापूर: सोलापूर शहरातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि हळहळ व्यक्त करणारी घटना समोर आली आहे. पत्नीसाठी तब्बल सहा मिनिटांचा भावनिक व्हिडीओ तयार केल्यानंतर एका 38 वर्षीय व्यक्तीने राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. जाकीर अब्दुल्ल रज्जाक पटेल असे मृत व्यक्तीचे नाव असून, या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. कौटुंबिक वाद आणि पत्नीच्या कथित विवाहबाह्य संबंधांमुळे मानसिक तणावात असलेल्या जाकीर यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा आरोप त्यांच्या नातेवाईकांनी केला आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

मृत जाकीर यांच्या पत्नीचे एका व्यक्तीसोबत विवाहबाह्य संबंध होते, ह्या संबंधा संदर्भात जाब विचारल्यानेच जाकीर आणि त्यांच्या पत्नीत वाद झाले. तसेच पत्नीचे संबंध ज्या व्यक्ती बरोबर होते त्याने जाकीर पटेल यांना चापट मारली, हा अपमान सहन न झाल्यानेच त्यांनी आत्महत्या करण्याचे टोकाचे पाऊल उचलले. मंगळवारी रात्री 8 च्या सुमारास जाकीर पटेल याने आपल्या राहत्या घरात सिलिंग फॅनला गळफास घेत आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी एक व्हिडीओ शेअर केला होता.

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जाकीर पटेल शेवटच्या व्हिडीओमध्ये काय म्हंटले ?

मी तुला फ्री करतोय…मी तुला आझाद करतोय….आता तुला बोलायला, अडवायला कोणी नसणार…मी तुला खूप समजवलं, परंतु तू कधीच ऐकलं नाही. त्यामुळे आज मी हे पाऊल उचलतोय, असं जाकीर पटेल व्हिडीओमध्ये बोलताना दिसत आहे. आधीही मी सांगितलेलं फोन नको करु त्याला…वारंवार समजावलेलं, मात्र तू ऐकलं नाही…पुढीही फोन करत होती, तू सगळ्यांच्या आयुष्याची वाट लावली, असंही जाकीर पटेल रडतरडत व्हिडीओमध्ये बोलत आहे. जाकीर पटेल यांचे मृतदेह शवविच्छेदणासाठी सोलापूरच्या शासकीय रुग्णालयात ठेवण्यात आले असून पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.

संतापजनक! 53 वर्षीय मौलानाने १० वर्षीय चिमुरडीवर केले अत्याचार; मदरशात घडला प्रकार

सोलापूर येथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका ५३ वर्षीय मौलानाने १० वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. हा घृणास्पद प्रकार एका मदरशात घडला. ही चिमुरडी एका मदरशात इस्लाम धर्माचे धार्मिक शिक्षण घेण्यासाठी जात होती. तिथे धार्मिक शिक्षण देणारा मौलाना याने हा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचे नाव काय आहे?

    Ans: आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचे नाव जाकीर अब्दुल्ल रज्जाक पटेल असे आहे.

  • Que: आत्महत्येपूर्वी जाकीर यांनी काय केले होते?

    Ans: त्यांनी पत्नीसाठी सहा मिनिटांचा भावनिक व्हिडीओ तयार केला होता.

  • Que: नातेवाईकांनी कोणता आरोप केला आहे?

    Ans: पत्नीच्या कथित विवाहबाह्य संबंधांमुळे आणि झालेल्या अपमानामुळे जाकीर मानसिक तणावात होते, असा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे.

Web Title: Solapur crime i am setting you free 38 year old husband commits suicide while recording a final video for his wife

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Published On: Jun 03, 2026 | 11:55 AM

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