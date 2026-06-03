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Pimpri Chinchwad News: पत्नीने दारू पिण्यास नकार दिल्याने पतीची आत्महत्या; विषारी औषध प्राशन केल्याने मृत्यू

Updated On: Jun 03, 2026 | 11:08 AM IST
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सारांश

पिंपरी-चिंचवडमधील चिंचवड येथे पत्नीने दारू पिण्यास विरोध केल्याच्या रागातून एका व्यक्तीने ढेकूण मारण्याचे विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला असून पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पत्नीने दारू पिण्यास नकार दिल्याने पतीने विषारी औषध प्राशन केले.
  • उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
  • चिंचवड पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे.
पिंपरी चिंचवड: पिंपरी चिंचवड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीने दारू पिण्यास मनाई केल्याचा राग अनावर झाल्याने एका पतीने विषारी औषध पिऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. या आत्महत्येच्या घटनेमुळे लोहार कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

नेमकं काय घडलं?

पिंपरी चिंचवड शहर आणि पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपूर्वी विषारी दारूमुळे १८ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. आता एका व्यक्तीने दारूसाठी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव अरविंद लक्ष्मण लोहार असे आहे. अरविंद लोहार यांना दारू पिण्याचे प्रचंड व्यसन होते. या व्यसनामुळे त्यांच्या घरात वारंवार वाद होत होते.

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नेहमीप्रमाणे अरविंद यांनी दारू पिण्याचा हट्ट केला, त्यांच्या पत्नीने त्यांना दारू पुण्यास साद नकार दिला. यावरून पती-पत्नीमध्ये जोरदार वाद आणि भांडण झाले. पत्नीने आपल्याला दारू पिण्यापासून रोखल्याचा राग अरविंद यांच्या मनाला एवढा लागला की, त्यांनी तातडीने घरात ठेवलेले ढेकूण मारण्याचे विषारी औषध प्राशन केले.

काही वेळातच अरविंद यांची प्रकृती झपाट्याने बिघडू लागली आणि ते वेदनेने विव्हळू लागले. हे पाहताच त्यांच्या पत्नीने शेजाऱ्यांच्या मदतीने त्यांना तातडीने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या थेरगाव येथील रुग्णालयात आयसीयू विभागात दाखल केले. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्यांच्यावर तात्काळ उपचार सुरू केले. मात्र शरीरात विष पूर्णपणे पसरल्यामुळे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

या घटनेची माहिती मिळताच चिंचवड पोलिसांनी मृतदेहाचा पंचनामा करून तो शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. पोलीस या घटनेचा तपास करत असून या घटनेने हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत व्यक्तीचे नाव काय होते?

    Ans: मृत व्यक्तीचे नाव अरविंद लक्ष्मण लोहार असे होते.

  • Que: आत्महत्येमागचे प्राथमिक कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: पत्नीने दारू पिण्यास विरोध केल्यामुळे झालेल्या वादातून त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे.

  • Que: अरविंद लोहार यांना कुठे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते?

    Ans: त्यांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या थेरगाव येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

Web Title: Pimpri chinchwad news husband commits suicide after wife refuses to drink alcohol dies after consuming poison

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Published On: Jun 03, 2026 | 11:08 AM

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