Pimpri Chinchwad News: पत्नीने दारू पिण्यास नकार दिल्याने पतीची आत्महत्या; विषारी औषध प्राशन केल्याने मृत्यू

नेमकं काय घडलं?
पिंपरी चिंचवड शहर आणि पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपूर्वी विषारी दारूमुळे १८ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. आता एका व्यक्तीने दारूसाठी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव अरविंद लक्ष्मण लोहार असे आहे. अरविंद लोहार यांना दारू पिण्याचे प्रचंड व्यसन होते. या व्यसनामुळे त्यांच्या घरात वारंवार वाद होत होते.
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नेहमीप्रमाणे अरविंद यांनी दारू पिण्याचा हट्ट केला, त्यांच्या पत्नीने त्यांना दारू पुण्यास साद नकार दिला. यावरून पती-पत्नीमध्ये जोरदार वाद आणि भांडण झाले. पत्नीने आपल्याला दारू पिण्यापासून रोखल्याचा राग अरविंद यांच्या मनाला एवढा लागला की, त्यांनी तातडीने घरात ठेवलेले ढेकूण मारण्याचे विषारी औषध प्राशन केले.
काही वेळातच अरविंद यांची प्रकृती झपाट्याने बिघडू लागली आणि ते वेदनेने विव्हळू लागले. हे पाहताच त्यांच्या पत्नीने शेजाऱ्यांच्या मदतीने त्यांना तातडीने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या थेरगाव येथील रुग्णालयात आयसीयू विभागात दाखल केले. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्यांच्यावर तात्काळ उपचार सुरू केले. मात्र शरीरात विष पूर्णपणे पसरल्यामुळे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
या घटनेची माहिती मिळताच चिंचवड पोलिसांनी मृतदेहाचा पंचनामा करून तो शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. पोलीस या घटनेचा तपास करत असून या घटनेने हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
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Ans: मृत व्यक्तीचे नाव अरविंद लक्ष्मण लोहार असे होते.
Ans: पत्नीने दारू पिण्यास विरोध केल्यामुळे झालेल्या वादातून त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे.
Ans: त्यांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या थेरगाव येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.