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तपासाच्या नावाखाली पोलिसांचे पर्यटन! अपर पोलिस आयुक्तांकडून गंभीर दखल; दोन वर्षासाठी…

Updated On: Jul 30, 2026 | 12:24 PM IST
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सारांश

"पोलिस तुमच्या सेवेसाठी" हे ब्रीदवाक्य मिरविणाऱ्या पुणे पोलिस दलातील काही कर्मचाऱ्यांनी मात्र गुन्ह्याच्या तपासालाच पर्यटनाची जोड देत पोलिस दलाची प्रतिमा मलिन करणारा प्रकार केला आहे.

तपासाच्या नावाखाली पोलिसांचे पर्यटन! अपर पोलिस आयुक्तांकडून गंभीर दखल; दोन वर्षासाठी...

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

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विस्तार

पुणे : “पोलिस तुमच्या सेवेसाठी” हे ब्रीदवाक्य मिरविणाऱ्या पुणे पोलिस दलातील काही कर्मचाऱ्यांनी मात्र गुन्ह्याच्या तपासालाच पर्यटनाची जोड देत पोलिस दलाची प्रतिमा मलिन करणारा प्रकार केला आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या गुन्ह्याचा तपासासाठी तक्रारदार महिलेला सोबत घेऊन साताऱ्यात गेलेल्या विश्रामबाग पोलिस ठाण्यातील महिला अधिकारी तसेच पोलिस अंमलदारांनी तपासाऐवजी दिवसभर पर्यटन, ढाब्यावर मेजवानी आणि पाहुणचाराचा आनंद लुटल्याचा धक्कादायक प्रकार विभागीय चौकशीत उघड झाला आहे. या गंभीर गैरवर्तनाची दखल घेत अपर पोलिस आयुक्त राजेश बनसोडे यांनी तिघांची सलग दोन वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याची शिक्षा सुनावली आहे.

 

महिला पोलिस उपनिरीक्षक स्वरूपा नाईकवाडे, पोलिस हवालदार श्रीहरी पाटील आणि महिला पोलिस कर्मचारी कोमल कांबळे अशी वेतनवाढ रोखण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या गुन्ह्याचा तपास स्वरूपा नाईकवाडे यांच्याकडे होता. या गुन्ह्याच्या घटनास्थळाचा पंचनामा करण्यासाठी ४ एप्रिल रोजी त्या तक्रारदार महिलेला सोबत घेऊन सातारा येथे गेल्या होत्या. मात्र तेथे पोहोचल्यानंतर स्थानिक शाहूपुरी पोलिस ठाण्याशी समन्वय साधून तपास करण्याऐवजी त्यांनी प्रथम एका प्रसिद्ध ढाब्यावर हजेरी लावल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. नंतर दुपारनंतर उशिरा शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात पोहोचून केवळ औपचारिकता पूर्ण केली.

धक्कादायक म्हणजे घटनास्थळी पंचनामा करण्यासाठी गेले असताना आसपासच्या रहिवाशांची चौकशी, साक्षीदारांची माहिती किंवा घटनास्थळावरील तपासाची आवश्यक प्रक्रिया केली नाही. तरीही तपास पूर्ण करत स्थानिक पोलिसांत नोंद करून तातडीने पुण्याकडे रवाना होणे अपेक्षित होते. मात्र त्याऐवजी हे तिघे पोलिस साताऱ्याजवळील कास पठार व इतर पर्यटनस्थळांवर फिरत राहिले. नंतर एका महिला पोलिस कर्मचाऱ्याच्या घरी जेवण करून उशिरा रात्री पुण्याकडे परतले. या संपूर्ण काळात तक्रारदार महिला आपल्या घरी आजारी आई एकट्या असल्याने वारंवार लवकर निघण्याची विनंती करत होती. मात्र तिच्या भावनांचा आणि परिस्थितीचा कोणताही विचार करण्यात आला नाही. पुण्यात पोहोचल्यानंतर महिलेला सुरक्षितपणे घरी पोहोचविण्याऐवजी सुरुवातीला स्वारगेट येथे सोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. महिलेने विरोध केल्यानंतर अखेर रात्री एकच्या सुमारास तिला नारायण पेठ पोलिस चौकीत एकटीला सोडण्यात आले. याप्रकारामुळे संतप्त झालेल्या महिलेने वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली. विभागीय चौकशीत सर्व बाबी सिद्ध झाल्यानंतर अपर पोलिस आयुक्त राजेश बनसोडे यांनी तिघांनाही दोन वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याची शिक्षा सुनावली. दरम्यान, तपासाच्या नावाखाली पर्यटन सहलीची सध्या जोरदार चर्चा पोलिस दलात सुरू आहे.

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आदेशात नेमके काय नमूद?

अपर पोलिस आयुक्तांच्या आदेशात संबंधित तिघा पोलिस अधिकाऱ्यांवर अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. “तुम्ही सातारा येथे जाऊन कोणताही सखोल तपास न करता केवळ मोघम स्वरूपाचा तपास केला. तपासाच्या नावाखाली पर्यटनस्थळे पाहण्यात वेळ घालवला. तक्रारदार महिलेला सोबत घेऊन तिच्या गुन्ह्याचा तपास करण्याऐवजी मौजमजा केली. तुमचे वर्तन बेजबाबदार, बेशिस्त, निष्काळजी आणि हलगर्जीपणाचे असून त्यामुळे पोलिस दलाची प्रतिमा जनमानसात मलिन होईल, असे कृत्य तुम्ही केले आहे.”

Web Title: The additional police commissioner of pune has withheld the salary increments of three female police personnel

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Published On: Jul 30, 2026 | 12:24 PM

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