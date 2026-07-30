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Russia-Ukraine War: रशियाच्या भीषण क्षेपणास्त्र वर्षावाने कीव थरारले; झेलेन्स्कींचा अंदाज अचूक, शहरांमध्ये विनाशाचे तांडव

Updated On: Jul 30, 2026 | 12:08 PM IST
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सारांश

Kyiv Missile Attack: अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी पुढील हिंसाचाराविरोधात इशारा दिल्यानंतर काही तासांतच, रशियाने युक्रेनची राजधानी कीवसह अनेक प्रमुख शहरांवर प्राणघातक बॅलिस्टिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्र हल्ले केले आहेत.

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रशियाच्या प्रचंड क्षेपणास्त्र हल्ल्याने कीव हादरले, झेलेन्स्कींचा इशारा खरा ठरला; अनेक शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • कीवसह अनेक शहरांवर क्षेपणास्त्र हल्ला
  • झेलेन्स्कींचा इशारा खरा ठरला
  • जीवहानी आणि नुकसान

रशिया आणि युक्रेन (Russia Ukraine War) दरम्यान गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेले युद्ध दिवसेंदिवस अधिक भयानक आणि हिंसक वळण घेत आहे. गुरुवारी, ३० जुलै २०२६ रोजी रशियन सैन्याने युक्रेनची राजधानी कीवसह देशातील प्रमुख शहरांवर एकापाठोपाठ एक क्षेपणास्त्रांचा प्रचंड वर्षाव केला. या प्राणघातक हल्ल्यामुळे संपूर्ण कीव शहर हादरले असून सर्वत्र धुराचे लोट आणि विनाशाचे दृश्य पाहायला मिळत आहे. प्राथमिक अहवालानुसार, या हल्ल्यात ८ निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला असून ३० हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

विशेष म्हणजे, हा विनाशकारी हल्ला होण्याच्या अवघ्या काही तास आधीच युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी देशवासीयांना रशियाच्या एका मोठ्या हवाई हल्ल्याबद्दल सतर्क केले होते. झेलेन्स्की यांची ही भीती दुर्दैवाने काही वेळातच खरी ठरली. मध्यरात्रीच्या सुमारास जेव्हा लोक गाढ झोपेत होते, तेव्हाच सायरेनच्या भयानक आवाजाने संपूर्ण देश जागा झाला आणि रशियाच्या विमानांनी बॅलिस्टिक व क्रूझ क्षेपणास्त्रांनी शहरांवर हल्ला चढवला.

राजधानी कीववर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा पाऊस

युक्रेनियन हवाई दलाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, रशियन लष्करी विमानांनी थेट रशियाच्या हद्दीतून आणि काळ्या समुद्रातून एकाच वेळी अनेक क्रूझ आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचे डागणे सुरू केले. हल्ल्यांची पहिली लाट ओसरल्यानंतरही धोक्याची घंटा थांबली नव्हती. हवाई दलाने तातडीने इशारा जारी करत सांगितले की, आणखी काही क्षेपणास्त्रे अत्यंत वेगाने कीवच्या दिशेने येत आहेत.

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हल्ल्याची तीव्रता इतकी प्रचंड होती की कीवचे महापौर व्हिताली क्लिचको यांनी तातडीने सर्व नागरिकांना भुयारी मेट्रो स्टेशन आणि सुरक्षित आश्रयस्थानांमध्ये (Shelters) थांबण्याचे कळकळीचे आवाहन केले. सोशल मीडियावर समोर आलेल्या फोटोंमध्ये शेकडो कुटुंबे, लहान मुले आणि वृद्ध नागरिक मेट्रो स्टेशन्सच्या जमिनीवर ब्लँकेट पसरून जीव वाचवण्यासाठी बसल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे.

डनिप्रो आणि क्रिव्हि रिह शहरांमध्येही प्रचंड विध्वंस

रशियाचा हा हल्ला केवळ राजधानी कीवपुरता मर्यादित नव्हता, तर त्यांनी युक्रेनच्या औद्योगिक आणि मोक्याच्या शहरांनाही लक्ष्य केले. डनिप्रो आणि क्रिव्हि रिह यांसारख्या प्रमुख शहरांवरही रशियन क्षेपणास्त्रांनी थेट मारा केला. या भागांत रहिवासी इमारती, व्यावसायिक संकुल आणि नागरी पायाभूत सुविधांवर क्षेपणास्त्रे कोसळल्यामुळे भीषण आगी लागल्या आणि इमारतींचे अवशेष ढिगाऱ्यात रूपांतरित झाले.

युक्रेनची प्रगत हवाई संरक्षण यंत्रणा (Air Defense System) रशियन क्षेपणास्त्रांना हवेतच नष्ट करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होती. अनेक क्षेपणास्त्रे पाडण्यात युक्रेनला यश आले असले, तरी रशियाने एकाच वेळी डागलेल्या क्षेपणास्त्रांची संख्या प्रचंड असल्याने काही क्षेपणास्त्रे संरक्षण कडे तोडून थेट जमिनीवर आदळली आणि मोठा विनाश घडवून आणला.

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राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांचा इशारा आणि मित्रराष्ट्रांकडे मदतीची याचना

हल्ल्याच्या अवघ्या काही तास आधी राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ संदेश जारी केला होता. हवाई दल कमांडर अनातोली क्रिव्होनोझ्को यांच्या गुप्तचर अहवालाचा हवाला देत त्यांनी स्पष्ट केले होते की, रशियन सैन्य पुढील काही तासांत देशावर मोठा क्षेपणास्त्र हल्ला करण्याची तयारी पूर्ण करून बसले आहे. झेलेन्स्की यांनी या भीषण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि युरोपियन मित्रराष्ट्रांकडे तातडीने अत्याधुनिक ‘पॅट्रियट’ (Patriot) क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा आणि अतिरिक्त दारूगोळा पुरवण्याची विनंती केली. “युक्रेनमधील निष्पाप नागरिकांचे प्राण वाचवणे हे पूर्णपणे आमचे मित्रराष्ट्र किती वेगाने आणि तत्परतेने हवाई संरक्षण यंत्रणा पाठवतात यावर अवलंबून आहे,” असे भावूक आवाहन झेलेन्स्की यांनी केले.

‘घोषित उद्दिष्टे साध्य करणारच’ – व्लादिमीर पुतिन यांचा ठाम पवित्रा

दुसरीकडे, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी आपल्या या लष्करी मोहिमेचे पुनरुच्चार करत स्पष्ट शब्दांत समर्थन केले आहे. पुतिन यांनी एका निवेदनात सांगितले की, रशिया आपल्या विशेष लष्करी मोहिमेची सर्व घोषित उद्दिष्टे साध्य केल्याशिवाय थांबणार नाही. पुतिन यांच्या या आक्रमक वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होते की येत्या काळात हे युद्ध आणखी चिघळणार असून हल्ल्यांची तीव्रता अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच रशियन हल्ल्यांमध्ये २१ हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून युक्रेननेही रशियाच्या हद्दीतील तेल डेपो आणि लष्करी तळांवर ड्रोन हल्ले केले होते. परंतु गुरुवारी झालेल्या या भीषण हल्ल्याने दोन्ही देशांमधील संघर्ष पुन्हा एकदा अत्यंत विनाशकारी टप्प्यावर आणून सोडला आहे.

Web Title: Russia launches massive missile attack on kyiv ukraine july 2026 marathi news

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Published On: Jul 30, 2026 | 12:08 PM

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