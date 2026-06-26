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कृषी पंपांच्या केबल चोरणारी आंतरराज्य टोळी जेरबंद, 150 शेतकऱ्यांच्या केबल वायर जप्त; तब्बल…

Updated On: Jun 26, 2026 | 12:30 AM IST
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सारांश

जुन्नर, आंबेगाव आणि नारायणगाव परिसरातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांच्या केबल वायर चोरी करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीला अटक करण्यात पोलिसांना यश आले आहे.

कृषी पंपांच्या केबल चोरणारी आंतरराज्य टोळी जेरबंद, 150 शेतकऱ्यांच्या केबल वायर जप्त; तब्बल...

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

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विस्तार

नारायणगाव : जुन्नर, आंबेगाव आणि नारायणगाव परिसरातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांच्या केबल वायर चोरी करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीला अटक करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा आणि नारायणगाव पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत पाच आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले असून सुमारे १५० शेतकऱ्यांच्या केबल वायर जप्त करण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे केबल चोरीचे १२ गुन्हे उघडकीस आले आहेत.

 

जुन्नर आणि आंबेगाव तालुक्यातील नदीपात्र परिसरात मागील काही दिवसांपासून कृषी पंपांच्या केबल वायर चोरीच्या घटना वाढल्या होत्या. ऐन उन्हाळ्यात सिंचनासाठी आवश्यक असलेल्या केबल चोरीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत होते. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला गुन्ह्यांचा छडा लावून आरोपींना अटक करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार, सहायक पोलीस फौजदार दीपक साबळे तसेच त्यांच्या पथकाने विविध घटनास्थळांची पाहणी करून तपास सुरू केला. तपासादरम्यान सर्व चोरीच्या घटना एकाच टोळीने केल्याचे निष्पन्न झाले.

गोपनीय माहितीच्या आधारे ही टोळी मध्य प्रदेशातील असून चोरीच्या ठिकाणाजवळ मुक्काम करून रात्रीच्या वेळी गुन्हे करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. तसेच आरोपी नाशिक जिल्ह्यातील घोटी परिसरात वास्तव्यास असल्याचे समजताच स्थानिक गुन्हे शाखा आणि नारायणगाव पोलिसांच्या पथकाने तेथे सापळा रचून पाच संशयितांना ताब्यात घेतले.

अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये आरज्या छत्तेसिंग पवार (वय १९), गगन शापिलाल चौहान (वय १९), अतुल शापिलाल चौहान (वय २१), तपसलाल सर्कस पवार (वय ५०) आणि सुरज रामसर आदिवासी (वय ४०) यांचा समावेश आहे. चौकशीदरम्यान आरोपींनी केबल चोरीच्या गुन्ह्यांची कबुली दिली.

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आरोपी नारायणगाव पोलीस ठाण्याच्या कोठडीत

पोलिसांनी आरोपींकडून मोठ्या प्रमाणावर कृषी पंपांच्या केबल वायर जप्त केल्या असून, सुमारे १५० शेतकऱ्यांच्या केबल चोरीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे परिसरातील १२ गुन्ह्यांची उकल झाली आहे. सध्या सर्व आरोपी नारायणगाव पोलीस ठाण्याच्या कोठडीत असून, पुढील तपास सुरू आहे. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, अपर पोलीस अधीक्षक शुभम कुमार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल मांडवे आणि धनंजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखा व नारायणगाव पोलीस ठाण्याच्या पथकाने केली.

Web Title: The police have arrested a gang that steals cable wires from agricultural pumps

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Published On: Jun 26, 2026 | 12:30 AM

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