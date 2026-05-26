Pune Crime: पुण्यात संतापजनक प्रकार! बसस्टॉपवर महिलेसमोर अश्लील कृत्य, आरोपी अटकेत

काय घडलं नेमकं ?
पीडित महिला तिच्या कंपनीच्या खासगी बसची वाट पाहत होती. दरम्यान तिथे आधीच बसलेल्या झाकीर हमीद शेख नावाच्या व्यक्तीची तिच्याकडे एकटक पाहत होता. एवढेच नाही तर आरोपीने पँटची चैन खोलून गुप्तांग उघडे केले. त्यानंतर तिच्या दिशेने अश्लील हावभाव करण्यास सुरुवात केली, असा आरोप आहे.
या भयानक कृत्याने महिला भयभीत झाली, तिने हिम्मत करून तात्काळ मोबाइल काढला आणि आरोपीच्या कृत्याचा व्हिडीओ रेकॉर्ड केला, इतक्यात आरोपीने घटनास्थळावरून धाव घेतली. घटनास्थळावरून पळून जाताना आरोपी कपडे देखील बदलले होते. पीडित महिला ही पिंपरी पोलीस ठाण्यात गेली आणि तिने तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास सुरु केला आणि सुमारे 70 ते 80 सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली. आरोपी झाकीर हमीद शेख याला अटक केली आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पुण्यातून एक थरकाप उडवणारी घटना समोर आली आहे. पतीनेच आपल्या पत्नीच्या डोक्यात तब्बल पाच किलोचा वजनाचा गॅस सिलेंडर घालून तिची हत्या केली. ही घटना येवलेवाडी परिसरातील बांधकाम मजुराच्या कॅम्पमध्ये घडली. हत्या केल्यानंतर पतीने स्वतःहून पोलीस ठाणे गाठवत गुन्ह्याची कबुली दिली आहे.
काय घडलं नेमकं?
घटनेच्या दिवशी दोघांमध्ये जोरदार भांडण झाले. या भांडणादरम्यान पतीचा राग अनावर झाला आणि त्याने घरात असलेला पाच किलोचा वजनाचा गॅस सिलेंडर उचलून पत्नीच्या डोक्यात घातला. हा वार इतका भीषण होता की, यात महिलेचा मृत्यू झाला.
यानंतर आरोपी पतीने स्वतः पोलीस स्टेशन गाठले आणि केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी तात्काळ त्याला ताब्यात घेतले आणि घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांना घटनास्थळी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला महिलेचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांनी मुद्देह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून खत त्यासाठी वापरलेला सिलेंडर जप्त केलाय. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला केला असून आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आहे. या घटनेने परिसरात भीतीचे आणि संतापाचे वातावरण पसरले आहे.