शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्यावर जिवघेणा हल्ला, कोयत्याने सपासप वार; नेमकं काय घडलं?

परळी वैद्यनाथ : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली असून, परळीतून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. परळी वैद्यनाथ येथील मोंढा मार्केट परिसरातील ‘रिद्धी-सिद्धी’ हॉटेलमध्ये किरकोळ कारणावरून शिवसेना शिंदे गटाचे ज्येष्ठ नेते शिवाजी शिंदे यांच्यावर कोयत्याने (कत्तीने) जीवघेणा हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या हल्ल्यात शिवाजी शिंदे गंभीर जखमी झाले असून, याप्रकरणी संभाजीनगर पोलीस ठाण्यात एका महिलेसह दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी शिवाजी शंकरराव शिंदे (वय ५०, रा. वडगाव दादाहरी, ता. परळी) यांचे मोंढा मार्केट येथे ‘रिद्धी-सिद्धी’ हॉटेल आहे. त्यांच्या मुलाचे आरोपी गजानन सुरवसे याच्यासोबत पूर्वी भांडण झाले होते. त्याचाच राग मनात धरून आरोपींनी हा हल्ला केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. दिनांक २६ मे २०२६ रोजी दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास आरोपी गजानन सुरवसे आणि त्याची आई हॉटेलवर आले. यावेळी गजानन सुरवसे याने सोबत आणलेल्या तीक्ष्ण कोयत्याने शिवाजी शिंदे यांच्यावर सपासप वार केले. या हल्ल्यात शिंदे यांच्या उजव्या हाताच्या बोटाला, डाव्या पायाच्या मांडीला तसेच डाव्या हाताच्या दंडाला गंभीर दुखापत झाली आहे.
दरम्यान, गजानन सुरवसे यांच्या आईने शिंदे यांच्या पत्नीचे केस पकडून त्यांना खाली पाडले व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. तसेच शिवीगाळ करून परिसरात दहशत निर्माण केल्याचेही फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. घटनेनंतर गंभीर जखमी झालेल्या शिवाजी शिंदे यांना तातडीने उपचारासाठी अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले. तेथे उपचार सुरू असताना त्यांनी पोलिसांना जबाब दिल्यानंतर गुन्हा नोंदविण्यात आला. या प्रकरणी संभाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक १३३/२०२६ नुसार भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम ११८ (२), ११५(२), ३५२ आणि ३(५) अंतर्गत आरोपी गजानन सुरवसे व त्याच्या आईविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक चव्हाण करीत आहेत.
आरोपींविरुद्ध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल
शिवाजी शिंदे यांच्या फिर्यादीवरून आरोपी गजानन सुरवसे आणि त्याच्या आईविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
हल्ल्यामुळे परिसरात माजली खळबळ
मोंढा मार्केटसारख्या गजबजलेल्या भागात भरदिवसा झालेल्या या जीवघेण्या हल्ल्यामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. घटनेनंतर नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.