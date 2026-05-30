Naga Chaitanya : अश्लील कंटेंटशी नाव जोडल्यानंतर अभिनेता भडकला! सामंथाच्या Ex-Husband ची कोर्टात धाव

अभिनेता सांगतो की AI वापरून तयार करण्यात आलेल्या Content मध्ये, काही Illegal वस्तूंच्या विक्रीमध्ये तसेच काही अश्लील कंटेन्टमध्ये त्याची ओळख वापरण्यात येत आहे. त्याने त्याच्या Ex-Wife ला फसवल्याची बनावटी पोस्ट सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केली जात आहे, परिणामी अभिनेता मानसिक रित्या फार त्रास झेलत आहे. याच कारणाने त्याने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली आहे आणि कोणीही Third party त्याच्या समानतीशिवाय त्याच्या नावाचा, प्रतिमेचा आणि ओळखीचा वापर करू नये अशी मागणी त्याने हायकोर्टाकडे केली आहे.
या याचिकेत त्याने अनेक आरोप केले आहेत. अभिनेता सांगतो की “अनेक जणं त्याच्या लोकप्रियतेचा त्यांच्या व्यावसायिक फायद्यासाठी वापर करून घेत आहेत.” दरम्यान, न्यायालयात नागा चैतन्याच्या वकिलांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले आहे की, “सोशल माध्यमांवर अनेक लोकं त्यांच्या पोस्टमध्ये अभिनेता नागा चैतन्याच्या नावाखाली आक्षेपार्ह आणि अश्लील शोधशब्द जोडत असून स्वतःची ट्राफिक वाढवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. याचा संपूर्ण परिणाम नागा चैतन्याच्या प्रतिमेवर होत आहे.”
काय म्हणाले न्यायमूर्ती?
या सर्व प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती ज्योती सिंह म्हणाल्या की, “सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींना सामान्य व्यक्तींपेक्षा जास्त आव्हानांचा सामना हा करावाच लागतो! तुम्ही सार्वजनिक जीवनाचा भाग आहात त्यामुळे इतर सामान्य लोकांपेक्षा तुम्ही जास्त असुरक्षित आहात. पण या गोष्टींनाही काही मर्यादा असल्या पाहिजेत.”