  • Naga Chaitanya Filed A Lawsuit In The Delhi High Court Regarding The Misuse Of His Identity On Social Media

Naga Chaitanya : अश्लील कंटेंटशी नाव जोडल्यानंतर अभिनेता भडकला! सामंथाच्या Ex-Husband ची कोर्टात धाव

Updated On: May 30, 2026 | 05:19 PM IST
सारांश

अभिनेता नागा चैतन्य यांनी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व हक्कांच्या संरक्षणासाठी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या परवानगीशिवाय नाव, फोटो आणि ओळखीचा सोशल मीडियावर गैरवापर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

विस्तार
  • याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.
  • नावाचा, प्रतिमेचा आणि ओळखीचा वापर करू नये अशी मागणी त्याने हायकोर्टाकडे केली आहे.
  • संपूर्ण परिणाम नागा चैतन्याच्या प्रतिमेवर होत आहे.”
दक्षिण भारतीय सिनेसृष्टीत आपल्या अभिनयाचा झेंडा गाडणारा सुप्रसिद्ध अभिनेता नागा चैतन्य सध्या दिल्ली हायकोर्टाकडे धावला आहे. ही धाव घेण्यामागचे कारण समाज माध्यम आणि त्यावर त्याच्या परवानगीशिवाय वापरण्यात येणारे त्याचे नाव आणि छायाचित्र आहेत. आपल्या व्यक्तिमत्व हक्कांच्या संरक्षणासाठी अभिनेत्याने ही पाऊले उचलली आहेत. त्याचा आरोप आहे की त्याच्या परवानगीशिवाय त्याचे नाव, फोटोज आणि ओळख समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात वापरण्यातही येत आहे आणि त्याचा गैरवापरही होत आहे. ही याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.

अभिनेता सांगतो की AI वापरून तयार करण्यात आलेल्या Content मध्ये, काही Illegal वस्तूंच्या विक्रीमध्ये तसेच काही अश्लील कंटेन्टमध्ये त्याची ओळख वापरण्यात येत आहे. त्याने त्याच्या Ex-Wife ला फसवल्याची बनावटी पोस्ट सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केली जात आहे, परिणामी अभिनेता मानसिक रित्या फार त्रास झेलत आहे. याच कारणाने त्याने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली आहे आणि कोणीही Third party त्याच्या समानतीशिवाय त्याच्या नावाचा, प्रतिमेचा आणि ओळखीचा वापर करू नये अशी मागणी त्याने हायकोर्टाकडे केली आहे.

या याचिकेत त्याने अनेक आरोप केले आहेत. अभिनेता सांगतो की “अनेक जणं त्याच्या लोकप्रियतेचा त्यांच्या व्यावसायिक फायद्यासाठी वापर करून घेत आहेत.” दरम्यान, न्यायालयात नागा चैतन्याच्या वकिलांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले आहे की, “सोशल माध्यमांवर अनेक लोकं त्यांच्या पोस्टमध्ये अभिनेता नागा चैतन्याच्या नावाखाली आक्षेपार्ह आणि अश्लील शोधशब्द जोडत असून स्वतःची ट्राफिक वाढवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. याचा संपूर्ण परिणाम नागा चैतन्याच्या प्रतिमेवर होत आहे.”

काय म्हणाले न्यायमूर्ती?

या सर्व प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती ज्योती सिंह म्हणाल्या की, “सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींना सामान्य व्यक्तींपेक्षा जास्त आव्हानांचा सामना हा करावाच लागतो! तुम्ही सार्वजनिक जीवनाचा भाग आहात त्यामुळे इतर सामान्य लोकांपेक्षा तुम्ही जास्त असुरक्षित आहात. पण या गोष्टींनाही काही मर्यादा असल्या पाहिजेत.”

Published On: May 30, 2026 | 05:19 PM

