Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

सुरक्षारक्षकाची रायफल हिसकावून ट्रॅक्टरच पळवला; अकोल्यात नेमकं काय घडलं?

महसूल पथकाने ट्रॅक्टर ताब्यात घेऊन तो तहसील कार्यालयात आणण्यासाठी कारवाई सुरू केली. मात्र, ट्रॅक्टरमधून अंदाजे एक ब्रास रेती किंमत सुमारे ३ हजार रुपये अवैधरित्या वाहतूक केली जात असल्याचा आरोप आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 03:30 PM
सुरक्षारक्षकाची रायफल हिसकावून ट्रॅक्टरच पळवला; अकोल्यात नेमकं काय घडलं?

सुरक्षारक्षकाची रायफल हिसकावून ट्रॅक्टरच पळवला; अकोल्यात नेमकं काय घडलं?

Follow Us:
Follow Us:

अकोला : एकलारा शिवारात अवैध गौणखनिज वाहतुकीवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या महसूल विभागाच्या पथकाच्या कामात अडथळा निर्माण करून सुरक्षा रक्षकाची रायफल हिसकावून ट्रॅक्टर पळवून नेल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. याप्रकरणी बोरगाव मंजू पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

मंडळ अधिकारी नितीन शिंदे अकोला यांनी तहसीलदारांच्या वतीने दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. यामध्ये गणेश भांडे याच्यासह अन्य दोन अनोळखीविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. रविवारच्या मध्यरात्रीनंतर दहीहांडा मंडळ अधिकारी दत्तात्रय काळे, कापशी मंडळ अधिकारी मधुकर काळे ग्राम कासली बु पोहोचल्यानंतर आरोपीने आणखी एका व्यक्तीस बोलावून घेतल्याचा आरोप आहे. तक्रारीनुसार, दोघांनी मिळून सुरक्षा रक्षकाची रायफल हिसकावून फेकून दिली.

तसेच कारवाईत अडथळा निर्माण करत ट्रॅक्टर घेऊन घटनास्थळावरून पसार झाले. आगर मंडळ अधिकारी गणेश कचरे आणि सुरक्षारक्षक प्रशांत सरदार यांच्यासह एकलारा शिवारात अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकीवर नियंत्रणासाठी गस्त घालण्यात येत होती. दरम्यान, रात्री एक नंबर प्लेट नसलेला ट्रॅक्टर रेतीची अवैध वाहतूक करताना आढळून आला.

प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू

महसूल पथकाने ट्रॅक्टर ताब्यात घेऊन तो तहसील कार्यालयात आणण्यासाठी कारवाई सुरू केली. मात्र, ट्रॅक्टरमधून अंदाजे एक ब्रास रेती किंमत सुमारे ३ हजार रुपये अवैधरित्या वाहतूक केली जात असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी बोरगाव मंजू पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता महाराष्ट्र गौणखनिज कायदा अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक मनोज उघडे व पोलिस कर्मचारी सुदीप राऊत करीत आहेत.

कोंढापुरीत डॉक्टरांना कोयत्याच्या धाकाने लुटले

दुसरीकडे, राज्यासह देशभरात लुटमारीच्या घटना वाढल्या असून, चोरटे दररोज नागरिकांना टार्गेट करुन लाखो रुपयांवर डल्ला मारत आहेत. अशातच आता पुणे जिल्ह्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. शिरुर तालुक्यातील कोंढापुरी येथे पुणे-नगर महामार्गावर सहलीसाठी निघालेल्या डॉक्टरांना कोयत्याच्या धाकाने लुटल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणी अज्ञात तिघा चोरट्यांविरोधात शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.

कोंढापुरीत डॉक्टरांना कोयत्याच्या धाकाने लुटले; सव्वा तीन तोळ्याचे सोन्याचे दागिणे लंपास

Web Title: Security guard rifle snatched tractor also stolen

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महिलेचा मोबाईल हॅक केला अन् 1.34 लाखांना गंडा घातला; परस्पर पैसे काढत गेला नंतर…
1

महिलेचा मोबाईल हॅक केला अन् 1.34 लाखांना गंडा घातला; परस्पर पैसे काढत गेला नंतर…

रावेतमधील गोळीबार प्रकरणात मोठी कारवाई; बिश्नोई गँगच्या तीन जणांना उत्तराखंडमधून पकडले
2

रावेतमधील गोळीबार प्रकरणात मोठी कारवाई; बिश्नोई गँगच्या तीन जणांना उत्तराखंडमधून पकडले

घरकुल योजनेसाठी ग्रामसेवकाला लाचं घेण भोवलं; भोरमध्ये ACB ची मोठी कारवाई
3

घरकुल योजनेसाठी ग्रामसेवकाला लाचं घेण भोवलं; भोरमध्ये ACB ची मोठी कारवाई

सिगारेट ओढताना चुकून लागला पाय; नंतर झाला वाद अन् थेट हत्याच; नागपुरातील धक्कादायक घटना
4

सिगारेट ओढताना चुकून लागला पाय; नंतर झाला वाद अन् थेट हत्याच; नागपुरातील धक्कादायक घटना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सुरक्षारक्षकाची रायफल हिसकावून ट्रॅक्टरच पळवला; अकोल्यात नेमकं काय घडलं?

सुरक्षारक्षकाची रायफल हिसकावून ट्रॅक्टरच पळवला; अकोल्यात नेमकं काय घडलं?

May 21, 2026 | 03:30 PM
…तर तुमचा मोबाईल Block होऊ शकतो? RBI कडून इशारा, कर्ज परतफेडीबाबत स्पष्ट केले नियम

…तर तुमचा मोबाईल Block होऊ शकतो? RBI कडून इशारा, कर्ज परतफेडीबाबत स्पष्ट केले नियम

May 21, 2026 | 03:28 PM
Amravati News: अमरावतीतील ग्रामीण भागात तीव्र पाणीटंचाई! २३ गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची सुविधा

Amravati News: अमरावतीतील ग्रामीण भागात तीव्र पाणीटंचाई! २३ गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची सुविधा

May 21, 2026 | 03:25 PM
RIC Group: अमेरिकेची राजवट धोक्यात! पुतिन यांच्या गुरूची ‘ती’ भविष्यवाणी खरी ठरणार? ‘हे’ तीन देश एकत्र येऊन बदलणार सत्ताकारण

RIC Group: अमेरिकेची राजवट धोक्यात! पुतिन यांच्या गुरूची ‘ती’ भविष्यवाणी खरी ठरणार? ‘हे’ तीन देश एकत्र येऊन बदलणार सत्ताकारण

May 21, 2026 | 03:20 PM
Gharoghari Matichya Chuli : मालिकेतील ‘या’ अभिनेत्रीला केले Replace! मालिकाविश्व गाजवल्या दोन नव्या कलाकारांची भरती

Gharoghari Matichya Chuli : मालिकेतील ‘या’ अभिनेत्रीला केले Replace! मालिकाविश्व गाजवल्या दोन नव्या कलाकारांची भरती

May 21, 2026 | 03:14 PM
11th Admission Process : अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत शून्य फेरीत 39 हजारांहून अधिक प्रवेश

11th Admission Process : अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत शून्य फेरीत 39 हजारांहून अधिक प्रवेश

May 21, 2026 | 03:04 PM
MEXT Scholarship: जपानमध्ये मोफत शिक्षण घेण्याचे स्वप्न आता होणार पूर्ण! जाणून घ्या ‘एमईएक्सटी’ स्कॉलरशिपची निवड प्रक्रिया..

MEXT Scholarship: जपानमध्ये मोफत शिक्षण घेण्याचे स्वप्न आता होणार पूर्ण! जाणून घ्या ‘एमईएक्सटी’ स्कॉलरशिपची निवड प्रक्रिया..

May 21, 2026 | 03:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM