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NCP Merger News: पंतप्रधान मोदींच्या भेटीनंतर दिल्लीत मोठ्या घडामोडी; पवारांच्या भेटीगाठींमुळे राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाचे संकेत

Updated On: Jul 28, 2026 | 10:06 AM IST
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सारांश

अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनीदेखील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेतल्याची माहिती आहे. मात्र, या भेटीबाबत बोलण्यास तटकरे यांनी नकार दिल्याने या भेटीची माहिती समजू शकली नाही.

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NCP Merger News: पंतप्रधान मोदींच्या भेटीनंतर दिल्लीत मोठ्या घडामोडी; पवारांच्या भेटीगाठींमुळे राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाचे संकेत

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विस्तार
  • राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलिनीकरणाची चर्चांना उधाण
  • शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट
  • सुनील तटकरे यांनीदेखील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट
NCP Merger News Update: गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकीय वर्तुळात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलिनीकरणाची चर्चांना उधाण आले आहे. मागील काही महिन्यांपासून या चर्चांना विराम मिळाल्याचे बोलले जात होते. पण दिल्लीत अचानक घडलेल्या काही राजकीय भेटींगाठींमुळे या चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाल्या आहेत. (Maharashtra Politics)

मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवार गटाचे खासदार पार्थ पवार आणि प्रफुल पटेल यांनी दिल्लीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीमुळे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आले आहे.

 

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गेल्या आठवड्यात बुधवारी (२२ जुलै) शरद पवार यांनी संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. दोन्ही नेत्यांमध्ये बराच वेळ चर्चाही झाली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पार्थ पवार आणि प्रफुल पटेल यांनीदेखील शरद पवार यांची भेट घेतल्याची माहिती आहे. या राजकीय भेटीगाठींनंतर दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या हालचालींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या भेटीबाबत प्रफुल पटेल यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना दुजोरा दिला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारांचा पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) सहभागी होण्याच्या शक्यताही वर्तवल्या जात आहेत. मात्र शरद पवार गटाने आधी अजित पवार गटात विलीन व्हावे, त्यानंतरच एनडीएमध्ये प्रवेशाचा विचार होऊ शकतो, अशी अट भाजप नेतृत्वाकडून घालण्यात आल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मात्र, या चर्चांना अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. सुनेत्रा पवार यांचा संभाव्य विलिनीकरणाला विरोध असल्याच्याही चर्चा सुरू आहेत. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पार्थ पवार आणि प्रफुल पटेल यांनी घेतलेली भेट महत्त्वाची मानली जात आहे.

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दुसरीकडे, अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनीदेखील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेतल्याची माहिती आहे. मात्र, या भेटीबाबत बोलण्यास तटकरे यांनी नकार दिल्याने या भेटीची माहिती समजू शकली नाही.. गेल्या काही दिवसांतील या राजकीय घडामोडींमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य विलिनीकरणाच्या चर्चांना अधिक वेग आला आहे.

रेवती सुळे यांच्या स्वागत समारंभाला प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती अपेक्षित

दरम्यान, रेवती सुळे आणि सारंग लखानी यांच्या विवाहानंतर ८ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीत स्वागत समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे. या समारंभाचे निमंत्रण देण्यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती. या स्वागत समारंभाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह विविध पक्षांतील अनेक वरिष्ठ नेते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. शरद पवार यांच्या ६, जनपथ येथील निवासस्थानी हा समारंभ होणार असून, या निमित्ताने पवार कुटुंब पुन्हा एकत्र येणार असल्याची चर्चा आहे. तसेच विविध पक्षांतील दिग्गज नेत्यांच्या उपस्थितीमुळे या कार्यक्रमाकडे राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागले आहे.

 

Web Title: Ncp merger news parth pawar praful patel meet sharad pawar in delhi

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Published On: Jul 28, 2026 | 10:06 AM

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