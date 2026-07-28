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शरीराला मिळेल उबदारपणा! पावसाळ्यात घरी बनवा गरमागरम टोमॅटो सूप, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jul 28, 2026 | 10:13 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये टोमॅटो सूप बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये वाढत्या आजारांपासून सुटका मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या पौष्टिक पदार्थांपासून बनवलेले सूप प्यावे.

थंडीत शरीराला मिळेल उबदारपणा! पावसाळ्यात घरी बनवा गरमागरम टोमॅटो सूप, नोट करून घ्या रेसिपी

थंडीत शरीराला मिळेल उबदारपणा! पावसाळ्यात घरी बनवा गरमागरम टोमॅटो सूप, नोट करून घ्या रेसिपी

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विस्तार

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे आरोग्य बिघडून जाते. याशिवाय साथीच्या आजारांचा धोका वाढू लागतो. साथीचे आजार वाढल्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती बिघडून जाते. त्यामुळे सर्दी, खोकला किंवा ताप आल्यानंतर औषध उपचार करण्यासोबतच हेल्दी पदार्थांचे सेवन करणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये टोमॅटो सूप बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले टोमॅटो सूप शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. सकाळच्या नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर सूप बनवून खाऊ शकता. पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थ खावेत. सतत विकतचे पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. घशात वाढलेल्या वेदना, सर्दी, खोकला किंवा इतर आजारांपासून सुटका मिळवण्यासाठी टोमॅटो सूप किंवा इतर पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश करावा.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • टोमॅटो
  • आलं
  • लसूण
  • काळीमिरी पावडर
  • मीठ
  • कोथिंबीर
  • जिरं
  • दुधावरची साय
  • कांदा
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कृती:

  • टोमॅटो सूप बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात टोमॅटो आणि कांदा शिजण्यासाठी ठेवा.
  • त्यानंतर तेलात आलं, लसूण भाजून घ्या. सर्व पदार्थ व्यवस्थित भाजल्यामुळे कच्चेपणा कमी होईल आणि पदार्थाची चव लागेल.
  • भाजून घेतलेले सर्व साहित्य थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक वाटून घ्या. पेस्ट पूर्णपणे बारीक करावी.
  • कढईमध्ये तूप गरम करून त्यात थोडस जिरं घालून भाजा आणि तयार केलेली पेस्ट घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर आवश्यकतेनुसार पाणी घालून सूपला एक उकळी काढा. उकळी आल्यानंतर त्यात काळीमिरी पावडर, चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • सगळ्यात शेवटी दुधावरील साय किंवा बटर घालून टोमॅटो सूप पिण्यासाठी सर्व्ह करा.

Web Title: How to make tomato soup at home simple food recipe monsoon special recipe

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Published On: Jul 28, 2026 | 10:12 AM

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