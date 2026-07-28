शरीराला मिळेल उबदारपणा! पावसाळ्यात घरी बनवा गरमागरम टोमॅटो सूप, नोट करून घ्या रेसिपी

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे आरोग्य बिघडून जाते. याशिवाय साथीच्या आजारांचा धोका वाढू लागतो. साथीचे आजार वाढल्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती बिघडून जाते. त्यामुळे सर्दी, खोकला किंवा ताप आल्यानंतर औषध उपचार करण्यासोबतच हेल्दी पदार्थांचे सेवन करणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये टोमॅटो सूप बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले टोमॅटो सूप शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. सकाळच्या नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर सूप बनवून खाऊ शकता. पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थ खावेत. सतत विकतचे पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. घशात वाढलेल्या वेदना, सर्दी, खोकला किंवा इतर आजारांपासून सुटका मिळवण्यासाठी टोमॅटो सूप किंवा इतर पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश करावा.(फोटो सौजन्य – istock)
गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाली आहे? मग ३० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट ब्रेड रसमलाई, नोट करून घ्या रेसिपी