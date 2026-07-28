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PAK vs WI: क्रिकेटमधील सुवर्ण अक्षरातील इतिहास! 30 चेंडू 0 धावा आणि 5 विकेट्स, पाकिस्तानच्या संघाचा चुराडा

Updated On: Jul 28, 2026 | 10:10 AM IST
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सारांश

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत आश्वासक सुरुवातीनंतर पाकिस्तानचा संघ पत्त्यांच्या ढिगाऱ्याप्रमाणे कोसळला. विशेषतः कॅरिबियन वेगवान गोलंदाज जस्टिन ग्रीव्ह्ससमोर पाकिस्तानी संघ आपटला

Justin Greaves चा अनोखा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - X.com)

Justin Greaves चा अनोखा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • पाकिस्तान संघाला वेस्ट इंडिजने केले नेस्तनाबूत 
  • पाकिस्तानचा संघ इतक्या निर्णायकपणे शरण गेला की वेस्ट इंडिजने कसोटी इतिहासात एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला
  • जस्टिन ग्रीव्ह्सने सलग पाच निर्धाव षटकांत पाच बळी घेतले
क्रिकेट हा असा खेळ आहे की, कधी काय होईल याचा नेम नाही. वेस्ट इंडिज आणि पाकिस्तान यांच्यातील पहिल्या कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी, वेगवान गोलंदाज जस्टिन ग्रीव्ह्सने आपल्या भेदक गोलंदाजीने इतिहास रचला. पाकिस्तानविरुद्ध, जस्टिनने कसोटी क्रिकेटमध्ये यापूर्वी कधीही न झालेला विक्रम प्रस्थापित केला. आपल्या दुसऱ्या स्पेलमध्ये, जस्टिनने सलग पाच निर्धाव षटके टाकली आणि प्रत्येक षटकात एक बळी घेतला. यामुळे तो सलग पाच निर्धाव षटकांमध्ये पाच बळी घेणारा जगातील पहिला गोलंदाज ठरला.

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सलग पाच निर्धाव षटके टाकण्यापूर्वी, ग्रीव्ह्सने एका निर्धाव षटकासह सहा षटकांमध्ये २७ धावा दिल्या होत्या आणि त्याला एकही बळी मिळाला नव्हता. मात्र, आपल्या दुसऱ्या स्पेलमध्ये तो पाकिस्तानी फलंदाजांसाठी विनाशकारी ठरला. यामुळेच, पहिल्या डावात चांगली सुरुवात करूनही, पाकिस्तानी संघ पत्त्यांच्या ढिगाऱ्याप्रमाणे कोसळला.

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शान मसूदपासून सुरू झाली मालिका 

पाकिस्तानविरुद्ध जस्टिन ग्रीव्ह्सच्या भेदक गोलंदाजीचा शान मसूद पहिला बळी ठरला. तो १०९ धावांवर फलंदाजी करत होता. जस्टिनने शान मसूदला बाद केले. त्याचा पुढचा बळी आमिर जमाल होता, जो फक्त ३ धावांवर बाद झाला. आमिरनंतर, त्याने पुढच्याच षटकात अली उस्मानला शून्यावर बाद केले.

त्याच्या पुढच्या षटकात, जस्टिनने १२ धावांवर फलंदाजी करत असलेल्या मोहम्मद रिझवानला बाद केले. त्याची पाचवी विकेट मोहम्मद अब्बासच्या रूपाने आली, जो एकही धाव करू शकला नाही. अशाप्रकारे, ग्रीव्ह्सने आपल्या दुसऱ्या स्पेलमधील पाचही षटकांत एकही धाव न देता प्रत्येकी एक विकेट घेतली. पाकिस्तानचा संघ एखाद्या पत्त्याच्या डावाप्रमाणे कोसळताना दिसला. तसंच जस्टिनने एक नवा रेकॉर्ड सेट केला आहे आणि त्याचा हा रेकॉर्ड नक्कीच क्रिकेटच्या सुवर्णाक्षरात लिहिला जाईल. 

पाकिस्तानी संघ २८२ धावांवर रोखला गेला

जस्टिन ग्रीव्ह्सच्या दमदार गोलंदाजीने पाकिस्तानचा पहिला डाव २८२ धावांवर रोखला. तत्पूर्वी, खेळाच्या दुसऱ्या दिवसाच्या अखेरीस पाकिस्तानची धावसंख्या ३ बाद १९९ होती. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजने ३११ धावा केल्या होत्या. तथापि, यजमान संघ दुसऱ्या डावात गडबडला आणि तिसऱ्या दिवसाच्या अखेरीस १२६ धावांत सात गडी गमावले. अशाप्रकारे वेस्ट इंडिजची आघाडी १५५ धावांपर्यंत पोहोचली आहे. 

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Web Title: Pakistan vs west indies justin greaves 5 consecutive maiden overs and 5 wickets devastated pak with the spell

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Published On: Jul 28, 2026 | 10:10 AM

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