PAK vs WI: क्रिकेटमधील सुवर्ण अक्षरातील इतिहास! 30 चेंडू 0 धावा आणि 5 विकेट्स, पाकिस्तानच्या संघाचा चुराडा

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सलग पाच निर्धाव षटके टाकण्यापूर्वी, ग्रीव्ह्सने एका निर्धाव षटकासह सहा षटकांमध्ये २७ धावा दिल्या होत्या आणि त्याला एकही बळी मिळाला नव्हता. मात्र, आपल्या दुसऱ्या स्पेलमध्ये तो पाकिस्तानी फलंदाजांसाठी विनाशकारी ठरला. यामुळेच, पहिल्या डावात चांगली सुरुवात करूनही, पाकिस्तानी संघ पत्त्यांच्या ढिगाऱ्याप्रमाणे कोसळला.
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शान मसूदपासून सुरू झाली मालिका
🚨Justin Greaves claims his maiden five-wicket haul in Test cricket. 🇼🇸
Figures: 11 overs, 5/27 – Pakistan: 267/9 (72 overs), trail by 44 runs. pic.twitter.com/eiZDyVLSiz — Talha Nawaz (@TalhaDigital007) July 27, 2026
पाकिस्तानविरुद्ध जस्टिन ग्रीव्ह्सच्या भेदक गोलंदाजीचा शान मसूद पहिला बळी ठरला. तो १०९ धावांवर फलंदाजी करत होता. जस्टिनने शान मसूदला बाद केले. त्याचा पुढचा बळी आमिर जमाल होता, जो फक्त ३ धावांवर बाद झाला. आमिरनंतर, त्याने पुढच्याच षटकात अली उस्मानला शून्यावर बाद केले.
त्याच्या पुढच्या षटकात, जस्टिनने १२ धावांवर फलंदाजी करत असलेल्या मोहम्मद रिझवानला बाद केले. त्याची पाचवी विकेट मोहम्मद अब्बासच्या रूपाने आली, जो एकही धाव करू शकला नाही. अशाप्रकारे, ग्रीव्ह्सने आपल्या दुसऱ्या स्पेलमधील पाचही षटकांत एकही धाव न देता प्रत्येकी एक विकेट घेतली. पाकिस्तानचा संघ एखाद्या पत्त्याच्या डावाप्रमाणे कोसळताना दिसला. तसंच जस्टिनने एक नवा रेकॉर्ड सेट केला आहे आणि त्याचा हा रेकॉर्ड नक्कीच क्रिकेटच्या सुवर्णाक्षरात लिहिला जाईल.
पाकिस्तानी संघ २८२ धावांवर रोखला गेला
जस्टिन ग्रीव्ह्सच्या दमदार गोलंदाजीने पाकिस्तानचा पहिला डाव २८२ धावांवर रोखला. तत्पूर्वी, खेळाच्या दुसऱ्या दिवसाच्या अखेरीस पाकिस्तानची धावसंख्या ३ बाद १९९ होती. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजने ३११ धावा केल्या होत्या. तथापि, यजमान संघ दुसऱ्या डावात गडबडला आणि तिसऱ्या दिवसाच्या अखेरीस १२६ धावांत सात गडी गमावले. अशाप्रकारे वेस्ट इंडिजची आघाडी १५५ धावांपर्यंत पोहोचली आहे.
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