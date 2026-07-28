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पैसा बोलता है! पैशांच्या नोटांनी घर इतकं भरलं की कचऱ्यासारख्या घराबाहेर पसरल्या नोटा; Video Viral

Updated On: Jul 28, 2026 | 10:29 AM IST
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सारांश

Viral Video : बापरे, इतका पैसा की घरात ठेवायला जागा नाही. व्यक्तीने घराच्या अंगणात पसरवल्या पैशांच्या नोटा... व्हिडिओ पाहाल तर तुम्हीही अवाक् व्हाल.

पैसा बोलता है! पैशांच्या नोटांनी घर इतकं भरलं की कचऱ्यासारख्या घराबाहेर पसरल्या नोटा; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • सोशल मीडियावर एका व्यक्तीने घरासमोर मोठ्या प्रमाणात डॉलरच्या नोटा पसरवल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
  • संपत्तीचे प्रदर्शन करणाऱ्या या व्हिडिओने नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले असून लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत.
  • व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेक यूजर्सनी आश्चर्य व्यक्त करत विविध मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
असं म्हणतात की, या जगात पैशालाच जास्त किंंमत आहे. आपण मेहनत करतो तो हा पैसा मिळवण्यासाठीच. अशात विचार करा, जर तुम्हाला एकाचवेळी एकाच ठिकाणी पैशांचा गडगंज ढिग पाहायला मिळाला तर यावर तुमची काय प्रतिक्रिया असेल. अलिकडेच सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे जिथे घरासमोर पैशांनी भरलेला एक मोठा ढिग दिसून आला. व्हिडिओमध्ये एक अब्जाधीश आपल्या घराबाहेर लाखो डॉलर्सची रोकड उधळताना दिसत आहे. व्यक्तीने आपल्या संपत्तीचे प्रदर्शन करण्यासाठी व्हिडिओ तयार केलेला असतो. पण यातील दृष्यांनी खरोखर लोकांचे डोळे दिपवून टाकले. हा व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर चांगलाच चर्चेत असून सोशल मिडियावर याचा व्हिडिओ आता चांगलाच ट्रेंड करत आहे.

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तुम्ही हे ऐकलंच असेल की काही लोक पैसै मिळवण्यासाठी दिवस-रात्र मेहनत करतात तर दुसरीकडे ज्यांच्याकडे गडगंज संपत्ती असते ते आपला पैसा वाटेल तसा खर्च करु लागतो. व्हायरल व्हिडिओमध्येही असेच काहीसे घडताना दिसले. यात तुम्हाला एक व्यक्ती हातात पैशांची गड्डी घेऊन घराजवळ जाताना दिसतो. आपल्या आलीशान घरासमोर आंगणात त्याने पैशांच्या असंख्य नोटा जमिनीवर पसरवलेल्या असतात. व्हिडिओत पाहिले तर साधारण तो पूर्ण रस्ताच पैशांच्या नोटांनी भरलेला असतो.

व्हायरल व्हिडिओतील क्रिएटरचे नाव आहे फेडोर बाल्वानोविच. तो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर असून सोशल मिडियावर त्याला १२८ दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये, तो निळ्या रंगाचा नाईट गाऊन घालून आपल्या घराबाहेर डॉलर्सची बंडल फेकताना दिसत आहे. पैसे फेकल्यानंतर, तो आपल्या कपाळावरील घाम पुसताना दिसतो. यावरून असे सूचित होते की, पैशांचे बंडल उचलून तो इतका थकला होता की त्याला घाम फुटला. व्हिडिओला आतापर्यंत ९ मिलियनहून अधिकचे व्ह्यूज मिळाले असून ५ लाख लोकांनी व्हिडिओला लाईक्स दिले आहेत.

 

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या व्हिडिओला @mr.good.luck_ नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला चांगले व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत व्हिडिओतील दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “हे खरे पैसे आहेत का?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अरे भावा असे फेकण्यापेक्षा काही नोटा इकडे पाठव”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “याच्या घरावर रेड टाका”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Billionaire spreads millions of dollars outside his house viral video shocks social media

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Published On: Jul 28, 2026 | 10:29 AM

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