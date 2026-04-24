Iran Conflict: ट्रम्प यांचा ‘शूट टू किल’ आदेश! इराणच्या बोटी समुद्रातच उडवणार; US Navy हटवतेय होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भूसुरुंग

Strait of Hormuz mine clearing mission : जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत (Strait of Hormuz) सध्या अत्यंत तणावाचे वातावरण आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी घेतलेल्या एका निर्णयाने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले आहे. इराणच्या निमलष्करी ‘रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स’ने (IRGC) तीन मालवाहू जहाजांवर हल्ले करून त्यातील दोन जहाजे ताब्यात घेतल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ट्रम्प यांनी “जशास तसे” उत्तर देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टद्वारे अमेरिकन नौदलाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, “मी नौदलाला आदेश दिले आहेत की, होर्मुझच्या पाण्यात कोणतीही इराणी सुरुंग पेरणारी बोट दिसली, मग ती कितीही लहान असली तरी, तिला गोळीबार करून नष्ट करा.” ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे आखाती देशांमधील युद्धाची शक्यता अधिक गडद झाली आहे. इराणकडून सागरी मार्गावर सातत्याने होणाऱ्या हस्तक्षेपाला लगाम घालण्यासाठी अमेरिकेने आता शस्त्रांची भाषा बोलण्यास सुरुवात केली आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील तेल व्यापाराचा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग आहे. इराणने या मार्गात पेरलेले भूसुरुंग जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मोठे संकट बनले आहेत. ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिकन सुरुंगशोधक जहाजे सध्या हा मार्ग साफ करण्याचे काम करत आहेत. “हे काम सुरू ठेवा, पण त्याचा वेग तिप्पट करा,” असे आदेश त्यांनी लष्कराला दिले आहेत. व्यापार सुरळीत व्हावा यासाठी अमेरिकेने आपले संपूर्ण नौदल सामर्थ्य पणाला लावले आहे.
Multi-national conference was held at Northwood yesterday to consider military options to ensure shipping flows in Strait of Hormuz, once the Iran war comes to an end. UK has offered autonomous mine-hunting capability and specialist divers but no decision has been made on… pic.twitter.com/ROsvryDmex — Navy Lookout (@NavyLookout) April 24, 2026
credit – social media and Twitter
ट्रम्प यांनी इराणच्या अंतर्गत परिस्थितीवरही भाष्य केले आहे. त्यांच्या मते, इराणमध्ये सध्या मध्यममार्गी आणि कट्टरपंथी यांच्यात तीव्र मतभेद असून, देशाला कोणाचे नेतृत्व मान्य आहे, हे त्यांनाच माहीत नाही. दुसरीकडे, पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी हे अमेरिका आणि इराणला पुन्हा एकदा चर्चेच्या टेबलावर आणण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यांनी अमेरिकेच्या उपराजदूत नताली बेकर यांची भेट घेऊन इस्लामाबादमध्ये चर्चेची दुसरी फेरी आयोजित करण्याबाबत चर्चा केली आहे. मात्र, एकीकडे शांततेचे प्रयत्न आणि दुसरीकडे “नष्ट करा” असे आदेश, यामुळे या वादाचा अंत नेमका कसा होणार, याकडे संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.
पेंटागॉनने प्रसिद्ध केलेल्या फुटेजमध्ये अमेरिकन लष्कर इराणशी संबंधित जहाजांवर ताबा मिळवताना दिसत आहे. इराणला होणारी भौतिक मदत रोखण्यासाठी अमेरिका कटिबद्ध असल्याचे संरक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. होर्मुझमधील कोणत्याही अडथळ्याचा थेट परिणाम भारतासह जगातील अनेक देशांतील इंधन दरांवर होणार आहे, त्यामुळे या संघर्षाचे पडसाद केवळ आखाती देशांतच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर उमटणार हे निश्चित आहे.
