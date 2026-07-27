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Kalyan News: कल्याणमध्ये चाललंय तरी काय? मद्यधुंद तरुणाचा चक्क पोलिसांवर हल्ला, घटना CCTVमध्ये कैद

Updated On: Jul 27, 2026 | 02:28 PM IST
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सारांश

कल्याण पश्चिमेतील गौरीपाडा परिसरात मद्यधुंद तरुणाने पोलीस कर्मचाऱ्यावर काठीने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. खडकपाडा पोलीस ठाण्यातील पोलीस कर्मचारी गणेश चव्हाण यांच्यावर हा हल्ला झाला असून संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. या प्रकरणी आरोपी राहुल तायडे याला अटक करण्यात आली आहे.

कल्याणमध्ये चाललंय तरी काय? मद्यधुंद तरुणाचा चक्क पोलिसांवर हल्ला, घटना CCTVमध्ये कैद

कल्याणमध्ये चाललंय तरी काय? मद्यधुंद तरुणाचा चक्क पोलिसांवर हल्ला, घटना CCTVमध्ये कैद

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विस्तार
  • कल्याणमध्ये मद्यधुंद तरुणाचा पोलीस कर्मचाऱ्यावर काठीने हल्ला
  • पोलीस कर्मचाऱ्यावर हल्ल्याचा व्हिडिओ व्हायरल
  • घटना CCTVमध्ये कैद
Police Constable Attack News Marathi : कल्याण पश्चिमेतील गौरीपाडा परिसरातून एक धक्कादायक बातमी समोर येते. एका मद्यधुंद तरुणाने पोलीस कर्मचाऱ्यावर काठीने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेचा संपूर्ण प्रकार परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राहुल तायडे नावाचा तरुण मद्यधुंद अवस्थेत परिसरातील नागरिकांच्या घराबाहेर उभा राहून आरडाओरडा करत होता. त्यामुळे घाबरलेल्या नागरिकांनी पोलीस नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधून घटनेची माहिती दिली.

तक्रार मिळताच खडकपाडा पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेले पोलीस कर्मचारी गणेश चव्हाण घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला असता आरोपी राहुल तायडे याने त्यांच्याशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले आणि आरोपीने काठीने पोलीस कर्मचाऱ्यावर हल्ला करत मारहाण केली.

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या घटनेनंतर खडकपाडा पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत आरोपी राहुल तायडे याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. या हल्ल्यामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. दरम्यान, पोलीस कर्मचाऱ्यावर झालेल्या हल्ल्याचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून, या घटनेची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. पुढील तपास खडकपाडा पोलीस करत आहेत.

 

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कल्याण हत्या प्रकरण

कल्याणच्या मलंग रोड परिसरातील काकाचा ढाब्यावर एका हाय-प्रोफाईल हत्याकांडाने खळबळ उडवून दिली आहे. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, नीलकंठ सोसायटीमध्ये एका तरुणाच्या डोक्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला करून त्याची हत्या करण्यात आली. या निर्घृण हत्येनंतर, आरोपी महिलेने पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह पोत्यात भरून तो लवकर कुजावा म्हणून २४ तास पाण्यात ठेवला. हत्येपासून आरोपी महिला फरार आहे. मानपाडा पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून आरोपी महिलेचा शोध सुरू केला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.

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Web Title: Drunk youth attacks police constable with stick in kalyan gauripada cctv viral

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Published On: Jul 27, 2026 | 02:26 PM

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