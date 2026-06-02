Vedanta Group अडचणीत? ईडीकडून अनेक ठिकाणी छापे, FEMA उल्लंघनाचा तपास

Updated On: Jun 02, 2026 | 11:20 AM IST
सारांश

उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांता समूहावर ईडीने मोठी कारवाई करत अनेक ठिकाणी शोधमोहीम सुरू केली आहे. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) उल्लंघन प्रकरणी ही छापेमारी सुरू असून, मनी लॉन्ड्रिंगचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आर्थिक व्यवहार आणि कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • वेदांता समूहाच्या अनेक ठिकाणांवर ईडीची छापेमारी.
  • FEMA उल्लंघन प्रकरणी शोधमोहीम; मनी लॉन्ड्रिंगचा संबंध नाही.
  • आर्थिक व्यवहार आणि कागदपत्रांची सखोल तपासणी सुरू.
अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांता ग्रुपवर ईडीने धाड टाकल्याचे समोर आले आहे. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) उल्लंघन प्रकरणाशी संबंधित या कारवाईमुळे उद्योग क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. ईडी मुख्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित नसून FEMA नियमांच्या कथित उल्लंघनाच्या तपासाचा भाग आहे.

अनेक ठिकाणी छापेमारी

वेदांता समूहाच्या विविध कार्यालये आणि संबंधित ठिकाणांवर ईडीचे अधिकारी कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करत आहेत. या प्रकरणात नेमके किती ठिकाणी छापेमारी सुरू आहे, याबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

 

 

 

Frequently Asked Questions

  • Que: ईडीने वेदांता समूहावर कारवाई का केली?

    Ans: FEMA (परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा) उल्लंघनाच्या संशयावरून ईडीने ही कारवाई केली.

  • Que: या प्रकरणाचा मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंध आहे का?

    Ans: नाही. ईडीच्या माहितीनुसार हे प्रकरण मनी लॉन्ड्रिंगचे नसून FEMA नियमभंगाशी संबंधित आहे.

  • Que: सध्या ईडीकडून काय तपासले जात आहे?

    Ans: वेदांता समूहाचे आर्थिक व्यवहार, कागदपत्रे आणि परकीय चलनाशी संबंधित व्यवहारांची तपासणी केली जात आहे.

Published On: Jun 02, 2026 | 11:20 AM

