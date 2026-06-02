Vedanta Group अडचणीत? ईडीकडून अनेक ठिकाणी छापे, FEMA उल्लंघनाचा तपास

अनेक ठिकाणी छापेमारी
वेदांता समूहाच्या विविध कार्यालये आणि संबंधित ठिकाणांवर ईडीचे अधिकारी कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करत आहेत. या प्रकरणात नेमके किती ठिकाणी छापेमारी सुरू आहे, याबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
Ans: FEMA (परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा) उल्लंघनाच्या संशयावरून ईडीने ही कारवाई केली.
Ans: नाही. ईडीच्या माहितीनुसार हे प्रकरण मनी लॉन्ड्रिंगचे नसून FEMA नियमभंगाशी संबंधित आहे.
Ans: वेदांता समूहाचे आर्थिक व्यवहार, कागदपत्रे आणि परकीय चलनाशी संबंधित व्यवहारांची तपासणी केली जात आहे.