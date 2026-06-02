राज्यात पाणीटंचाईची भीती; महाराष्ट्रातील धरणांत अवघा 27.79% पाणीसाठा

Updated On: Jun 02, 2026 | 10:58 AM IST
पुणे विभागातील ७२४ धरणांमध्ये यावर्षी सर्वात कमी पाणी आहे. १८.९२% धरणे शिल्लक राहिली आहेत. गेल्या वर्षी धरणांमध्ये ग्र २४.२३% पाणी होते. हा प्रदेश तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करत आहे.

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. त्यात आता सर्वांना पावसाची चाहूल लागली आहे. महाराष्ट्रामध्ये 10 जूनपर्यंत मान्सून येण्याची शक्यता कमी असून, तो अजून केरळमध्ये पोहोचलेला नाही. दरम्यान, राज्यात तीव्र उष्णता आणि इतरत्र अवकाळी पावसाचा अनुभव येत आहे. या परिस्थितीत, धरणांमधील पाणीसाठा सातत्याने कमी होत आहे.

जलाशयांमध्ये केवळ २७.७९% पाणी शिल्लक आहे. जर वेळेवर ढग आले नाहीत, तर राज्यातील पाणीटंचाई अधिक गंभीर होऊ शकते. जलसंपदा विभागाने सोमवारी राज्यातील धरणांसंदर्भात एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात म्हटले आहे की, राज्यातील ३०२८ धरणांमध्ये केवळ २७.७९% पाणी शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत धरणांमधील पाणीसाठा ३०.०४% होता.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पाणीसाठ्यात २.२५% घट झाली आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे राज्यातील पाणीटंचाई अधिक गंभीर होत आहे. जर मान्सून वेळेवर आला नाही, तर पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होऊ शकते. प्रशासनाने जलाशयांमधून पाणी काढण्याचे आणि वापरण्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे.

सध्या धरणांची स्थिती काय?

राज्यातील २७६ धरणांपैकी, अमरावती विभागात पाण्याची पातळी सर्वाधिक ४०.८३% आहे. गेल्या वर्षी ही पातळी ३८.७२% होती. पुणे विभागातील ७२४ धरणांमध्ये यावर्षी सर्वात कमी पाणी आहे. १८.९२% धरणे शिल्लक राहिली आहेत. गेल्या वर्षी धरणांमध्ये ग्र २४.२३% पाणी होते. हा प्रदेश तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करत आहे.

प्रकल्पांची संख्या किती?

मोठे प्रकल्प (१३८) : राज्यातील १३८ मोठ्या प्रकल्पांची एकूण वापरण्यायोग्य साठवण क्षमता २९,१०४.३५ डीएलएम असून, सध्या ७,८२६.३६ डीएलएम (२६.८९%) पाणी उपलब्ध आहे.

पावसाळ्यात यंदा धरणांतून विसर्गाचे प्रशासनाचे संकेत

गेल्यावर्षीचा मोठ्या प्रमाणातील जलसाठा अद्याप शिल्लक असल्याने यंदाच्या पावसाळ्यात जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प तुडुंब भरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम आणि लघु सिंचन प्रकल्प मिळून ४१.३९ टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. आगामी पावसाळ्यात धरणातून विसर्ग करावा लागू शकतो, असा अंदाज जलसंपदा विभागाने व्यक्त केली आहे. जिल्ह्यातील सर्वात मोठ्या अप्पर वर्धा धरणात सध्या २६१.४२ दशलक्ष घनमीटर जलसाठा उपलब्ध असून, तो धरणाच्या एकूण क्षमतेच्या तब्बल ४६ टक्के आहे.

मीरा-भाईंदरमध्ये तीव्र पाणीटंचाई! सलग चौथा शनिवार कोरडा; नागरिक त्रस्त, नेत्यांवर निष्क्रियतेचे आरोप

Published On: Jun 02, 2026 | 10:58 AM

Kangana Ranaut on Girija Oak: 'स्वतःच्या सौंदर्याचा वापर करून…', कंगना रनौतने गिरिजा ओकच्या 'नॅशनल क्रश' या टॅगची उडवली खिल्ली?

