IP67 रेटिंग अन् व्हॉईस असिस्टंट फीचर… itel चा नवा फीचर फोन भारतात लाँच, सुरुवातीची किंमत केवळ 1,799 रुपये

Updated On: Jun 02, 2026 | 11:04 AM IST
itel Aqua Launched: दमदार फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्ससह आयटेल भारतात एक नवीन फीचर फोन घेऊन आला आहे. या फोनची किंमत 2 हजार रुपयांहून कमी आहे. या फोनमध्ये धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP67 रेटिंग दिली आहे. फोनचे इतर डिटेल्स जाणून घेऊया.

  • itel Aqua हा भारतातील IP67 रेटिंगसह येणारा 1,799 रुपयांतील फीचर फोन म्हणून लाँच करण्यात आला आहे.
  • या फोनमध्ये 2.4-इंच डिस्प्ले, 1200mAh बॅटरी आणि टाईप सी चार्जिंगची सुविधा मिळते.
  • AI ENC टेक्नोलॉजी आणि किंग व्हॉईस असिस्टंटमुळे कॉलिंगचा अनुभव अधिक चांगला होतो.
itel Feature Phone Launched: टेक कंपनी itel ने भारतात एक नवीन फीचर फोन लाँच केला आहे. कंपनीने त्यांचा हा नवीन फोन itel Aqua या नावाने सादर केला आहे. हा भारतातील असा एकमेव फीचर फोन आहे, जो केवळ 1,799 रुपयांच्या किंमतीत पाणी आणि धूळीपासून IP67 रेटिंग ऑफर करतो. कंपनीने सांगितलं आहे की, यूजर्सना रोजच्या आयुष्यात अगदी सहजपणे हाताळता यावा यासाठी हा फीचर फोन डिझाईन करण्यात आला आहे. मजबुती आणि यूजफुल इनोवेशन यांचे हा फीचर फोन एक चांगले कॉम्बिनेशन आहे.

itel Aqua ची किंमत आणि उपलब्धता

किंमतीबद्दल बोलायचं झालं तर, कंपनीने 1,799 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत itel Aqua फीचर फोन भारतात लाँच केला आहे. itel Aqua फीचर फोन भारतातील रिटेल स्टोअरमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. ब्लू, रेड आणि ब्लॅक अशा तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये itel Aqua फोन खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – itel) 

itel Aqua चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

नव्या फीचर फोनच्या स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्सबद्दल बोलायचं झालं तर, या फोनमध्ये 2.4-इंच डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच या फीचर फोनमध्ये 1200mAh बॅटरी दिली आहे. विशेष म्हणजेच या फीचर फोनमध्ये टाईप-सी चार्जिंगची सुविधा मिळणार आहे, जे प्रगत चार्जिंग मानकांनुसार आहे आणि यूजरसाठी अधिक सोयीस्कर देखील आहे. itel Aqua मध्ये IP67 रेटिंग दिली आहे, ज्यामुळे लाँच करण्यात आलेल्या नव्या फोनला धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षा मिळणार आहे.

असा दावा करण्यात आला आहे की, हे डिव्हाईस 30 मिनिटांपर्यंत पाण्यात बुडवून ठेवले तरी खराब होणार नाही. यासोबतच ते चिखल किंवा दमट वातावरणापासूनही सुरक्षित राहील. हे डिव्हाईस भारतीय फीचर फोन सेगमेंटमध्ये एआय एन्व्हायर्नमेंटल नॉइज कॅन्सलेशन (ENC) टेक्नोलॉजी देखील ऑफर करते. हे तंत्रज्ञान बाजार, फॅक्ट्री, बांधकाम स्थळे आणि वाहतूक यांसारख्या गर्दीच्या ठिकाणी बाहेरील आवाज कमी करण्यासाठी डिझाईन करण्यात आला आहे. यामुळे फोनवर बोलणाऱ्या दोन्ही व्यक्तिंना आवाज अगदी स्पष्टपणे ऐकू येतो.

एवढंच नाही तर फोनमध्ये किंग व्हॉईस नावाचे एक बाइलिंगुअल व्हॉईस असिस्टंट फीचर देखील मिळणार आहे. जे मेन्यूमधील पर्याय, मेसेज आणि कॉलची माहिती हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत बोलून देणार आहे. हे डिव्हाईस 10 प्रादेशिक भाषांना देखील सपोर्ट करते.

Frequently Asked Questions

  • Que: itel कोणत्या देशाची कंपनी आहे?

    Ans: itel हा मोबाईल ब्रँड चीनमधील Transsion Holdings कंपनीच्या मालकीचा आहे.

  • Que: itel चे स्मार्टफोन चांगले असतात का?

    Ans: होय, itel स्मार्टफोन कमी किमतीत चांगले फीचर्स देण्यासाठी ओळखले जातात.

  • Que: itel चे 5G फोन उपलब्ध आहेत का?

    Ans: होय, itel ने भारतीय बाजारात काही परवडणारे 5G स्मार्टफोनही लाँच केले आहेत.

