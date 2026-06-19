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समोर अचानक वाहन आले अन्…! वाई-सातारा मार्गावर ‘त्या’ भीषण Accident चा थरार, पोलीस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू

Updated On: Jun 19, 2026 | 08:55 PM IST
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सारांश

शासकीय सन्मानाने अंत्यसंस्कारासाठी त्यांचे पार्थिव मूळ गावी हिंगोली येथे पाठविण्यात आले आहे. दरम्यान, अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या अज्ञात वाहनाचा शोध घेण्याचे काम पोलीस यंत्रणेने हाती घेतले असून घटनेचा अधिक तपास सुरू आहे.

समोर अचानक वाहन आले अन्…! वाई-सातारा मार्गावर ‘त्या’ भीषण Accident चा थरार, पोलीस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू

वाईजवळील अपघातात जवानाचा मृत्यू (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार

वाई-सातारा मार्गावर झाला भीषण अपघात
पोलीस कॉन्स्टेबल श्रावण राठोड यांचा दुर्दैवी मृत्यू
अपघातात राठोड यांची पत्नी गंभीर जखमी

सातारा: वाई-सातारा मार्गावरील बावधन-वाकेश्वर परिसरात शुक्रवारी पहाटे घडलेल्या भीषण अपघातात वाई पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेले पोलीस कॉन्स्टेबल श्रावण राठोड यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघातात त्यांच्या पत्नी गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राठोड हे कौटुंबिक कारणास्तव रात्री उशिरा पत्नीसह कारने प्रवास करत होते. पहाटेच्या सुमारास बावधन-वाकेश्वर हद्दीत त्यांच्या वाहनासमोर अचानक एक वाहन आल्याने अपघात टाळण्याच्या प्रयत्नात कारवरील नियंत्रण सुटले. त्यानंतर वाहन रस्त्यालगत असलेल्या झाडावर जोरात आदळले.

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धडकेची तीव्रता इतकी मोठी होती की कारचे मोठे नुकसान झाले. या अपघातात श्रावण राठोड यांना गंभीर दुखापत होऊन त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. त्यांच्या पत्नींनाही गंभीर मार लागला असून त्यांना तातडीने उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. श्रावण राठोड हे वाई पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेत कार्यरत होते. गुन्ह्यांच्या तपासात त्यांची कामगिरी उल्लेखनीय मानली जात होती. कर्तव्यनिष्ठ आणि सहकाऱ्यांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या राठोड यांच्या निधनाची बातमी समजताच पोलीस दलात हळहळ व्यक्त करण्यात आली.

सकाळी त्यांचे पार्थिव वाई पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. यावेळी वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी आणि सहकाऱ्यांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून अखेरचा निरोप दिला. शासकीय सन्मानाने अंत्यसंस्कारासाठी त्यांचे पार्थिव मूळ गावी हिंगोली येथे पाठविण्यात आले आहे.
दरम्यान, अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या अज्ञात वाहनाचा शोध घेण्याचे काम पोलीस यंत्रणेने हाती घेतले असून घटनेचा अधिक तपास सुरू आहे.

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विजेच्या झटक्याने बापासमोरच गेला मुलाचा जीव

उत्तर प्रदेशातील प्रसिद्ध इस्काॅन मंदिरात एक दु:खद घटना घडली असून याचा व्हिडिओ सोशल मडियावर शेअर करण्यात आला आहे. माहितीनुसार, कूलरजवळ असताना तरुणाला अचानक विजेचा झटका लागला आणि काही क्षणातच होरपळत त्याचा मृत्यू झाला. मुलाचे वय अवघे २१ वर्षे होते. यावेळी त्याचे वडिल देखील त्याच्यासोबत मंदिराच्या आवारात उपस्थित होते. वडिलांनी मुलाला उठवण्याचा खूप प्रयत्न केला पण मुलगा उठलाच नाही. मुलाच्या अशा अचानक मृत्यूने वडिल खचले. ते मुलाला वारंवार शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न करत होते जे पाहून आता यूजर्सच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत आहेत. या भावूक क्षणांचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर वेगाने शेअर केला जात आहे.

Web Title: Wai satara highway big accident police constable death and his wife injured satara news

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Published On: Jun 19, 2026 | 08:51 PM

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