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बांधकाम व्यावसायिकाच्या आत्महत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; आरोपींबाबत न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Updated On: Jun 13, 2026 | 05:42 PM IST
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सारांश

डेक्कन परिसरातील एका हॉटेलात आत्महत्या केलेल्या बांधकाम व्यावसायिक अशोक जैन यांची १५ कोटी रुपयांची फसवणूक करून त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून अटक झालेल्या चौघांचा जामीन न्यायालयाने फेटाळला आहे.

बांधकाम व्यावसायिकाच्या आत्महत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; आरोपींबाबत न्यायालयाचा मोठा निर्णय

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पुणे : डेक्कन परिसरातील एका हॉटेलात आत्महत्या केलेल्या बांधकाम व्यावसायिक अशोक जैन यांची १५ कोटी रुपयांची फसवणूक करून त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून अटक झालेल्या चौघांचा जामीन न्यायालयाने फेटाळला आहे. कथित आर्थिक फसवणूक, मृताच्या शरीरावरील जखमा, शवविच्छेदन अहवालाची प्रतीक्षा आणि तपासाची आवश्यकता लक्षात घेत आरोपींना जामीन देता येणार नसल्याचे निरीक्षण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यू. उदगांवकर यांनी आदेशात नोंदविले.

 

नथुसिंग राजपुरोहित, सतीश राजपुरोहित, भगवानसिंग राजपुरोहित आणि प्रल्हादराम चौधरी यांचा जामीन फेटाळण्यात आला. अशोक मिलापचंद जैन (वय ६१) यांनी आपटे रस्त्यावरील एका हॉटेलच्या खोलीत आत्महत्या केली होती. त्यांच्या अंगावर ओरखडे आणि जखमा आढळून आल्या आहेत; तसेच त्यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत आरोपींनी आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप केला होता. जैन यांच्या मुलाने याबाबत डेक्कन पोलिसांत तक्रार दिली आहे.

बांधकाम प्रकल्पाच्या व्यवहारात आरोपींनी अशोक जैन यांचे १५ कोटींचे नुकसान केले असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या प्रकरणात, न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या आरोपींनी जामीन मिळावा यासाठी अर्ज केला. त्याला अतिरिक्त सरकारी वकील राजेश कावेडिया यांनी विरोध केला. गुन्ह्याचा तपास सुरू असून, शवविच्छेदन करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या प्राथमिक अहवालात मृत्यूचे कारण विषबाधा आणि शरीरावरील बोथट आघात असल्याचे नमूद केले आहे. मृताच्या शरीरावर सुमारे १३ ते १४ जखमा आढळून आल्या आहेत. शवविच्छेदन अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने आरोपींना जामीन देण्यास नकार दिला.

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आत्महत्यापूर्व चिठ्ठी हा महत्त्वाचा पुरावा असून, आरोपींनी केलेल्या कथित आर्थिक फसवणुकीचा आणि आत्महत्येचा थेट संबंध आहे का, तसेच आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा लागू होतो का, याचा विचार सुनावणीदरम्यान करावा लागेल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. आरोपींना १५ दिवसांनंतर नियमित जामीनासाठी नव्याने अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

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Web Title: The court has rejected the bail application of the accused in the case involving the suicide of a construction developer

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Published On: Jun 13, 2026 | 05:42 PM

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