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पंढरपुरात हत्येचा थरार; तरुणाचा खून करून मृतदेह फेकला रेल्वे रुळावर; पाय तोडून लटकवला घरावर

Updated On: Jun 17, 2026 | 07:51 AM IST
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सारांश

रेल्वे पोलिसांनी बेवारस मृतदेह म्हणून पंचनामा केला होता. परंतु रोहित कोरे या तरुणाच्या नातेवाईकाच्या घरावर त्याचा पाय आढळून आल्याने रेल्वे रुळावरील मृतदेह हा रोहित याचा असल्याचे समोर आले आहे.

युवकाचा खून करून मृतदेह रेल्वे रुळावर फेकला

युवकाचा खून करून मृतदेह रेल्वे रुळावर फेकला

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विस्तार

पंढरपूर : पंढरपूर शहराला हादरवून सोडणारी एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. शहरातील अनिलनगर परिसरात राहणाऱ्या रोहित मधुकर कोरे (वय २५) या युवकाचा निर्घृणपणे खून करून त्याचा मृतदेह हात-पाय बांधलेल्या अवस्थेत भीमा नदीजवळील रेल्वे रुळावर टाकण्यात आल्याची घटना समोर आली. याशिवाय, मृताचा एक पाय तोडून तो त्याच्या मावशीच्या घरावर अडकवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप मयताच्या आईने केला आहे.

घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा सुरू केला. मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला असून, प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे. दरम्यान, मयत रोहित कोरे यांच्या आईने शेजारी राहणारे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. किरकोळ भांडणातूनच त्याची हत्या केली आहे.

पूर्वनियोजित कट

पोलिसांना ती नावे सांगितली आहेत. माझ्या मुलाचा पूर्वनियोजित कट रचून खून करण्यात आला. हा खून अपघात किंवा आत्महत्या असल्याचा बनाव निर्माण करण्यासाठी मृतदेह रेल्वे रुळावर टाकण्यात आला. तसेच त्याचा एक पाय तोडून माझ्या बहिणीच्या घरावर अडकविण्यात आला.

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रात्री मित्रांनी घरातून नेले होते बाहेर

रेल्वे पोलिसांनी बेवारस मृतदेह म्हणून पंचनामा केला होता. परंतु रोहित कोरे या तरुणाच्या नातेवाईकाच्या घरावर त्याचा पाय आढळून आल्याने रेल्वे रुळावरील मृतदेह हा रोहित याचा असल्याचे समोर आले आहे. रोहित हा कधीही रेल्वे रुळावर जात नाही. परंतु सोमवारी रात्री साडेअकरा वाजता त्याच्या मित्रासोबत वाद झाला होता. त्याला घरातून घेऊन गेले होते.

रोहितच्या मित्रांनी प्यायली होती दारू

रोहितला घेऊन जाणारे हे दारू पिलेले होते, तेव्हा रोहितने त्याच्या आईला भांडण होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. त्याची हत्या केली आहे, असा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. ज्यांनी कोणी हत्या केली. त्याच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी रोहितच्या आईने केली आहे.

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Web Title: Youth murdered in pandharpur body dumped on railway tracks

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Published On: Jun 17, 2026 | 07:51 AM

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