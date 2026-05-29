Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Su 57 Deal India Russia Superpower Offer Pakistan China Tension

SU-57 Deal : आता पाकिस्तानची खैर नाही! भारताला रशियाची ‘सुपरपॉवर’ ऑफर; चीनचीही उडाली झोप

Updated On: May 29, 2026 | 03:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

SU-57 Deal : पाकिस्तान चीनकडून अत्याधुनिक लढाऊ विमाने खरेदी करत असतानाच भारताच्या विश्वासू आणि जुन्या मित्र देशाने एक नवा डाव खेळला आहे. रशियाने भारताला SU-57 या प्रगत आणि अत्याधुनिक स्टेल्थ लढाऊ विमानांच्या खरेदीची ऑफर दिली आहे. यामुळे पाक-चीनचे रंग उडाले आहेत.

India Russia Su-57 deal

SU-57 Deal : आता पाकिस्तानची खैर नाही! भारताला रशियाची ‘सुपरपॉवर’ ऑफर; चीनचीही उडाली झोप (फोटो सौजन्य: एक्स/@Currentreport1)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • चीन-पाक युतीला आव्हान
  • भारताला मिळणार सुखोरई-५७ स्टेल्थ फायटर
  • रशियाकडून मोठी ऑफर
SU-57 Deal News in Marathi : दक्षिण आशियातील लष्करी संतुलन राखण्यासाठी आणि भारताच्या हवाई सुरक्षेला अधिक मजबूत करण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या हालचालींचे संकेत मिळाले आहे. पाकिस्तान (Pakistan) चीनकडून पाचव्या पिढीचे J35AE खरेदी करत असताना दुसरीकेड भारताच्या सर्वात जुन्या आणि विश्वासू मित्र रशियाने एक मोठी खेळी खेळली आहे. रशियाने भारताला आपली सर्वात अत्याधुनिक आणि प्रगत स्टेल्थ लढाऊ विमानांची ऑफर दिली आहे. यामुळे पाक-चीनची झोप उडाली आहे.

UN Blacklist : दहशतवादी संघटनांच्या यादीत रशिया-इस्रायल? UN च्या ‘या’ निर्णयाने जग हादरलं

४० स्टेल्थ विमानांचा प्रस्ताव

द वायरने दिलेल्या अहवालानुसार, रशियाकडून भारताला अंदाजे ४० स्टेल्थ लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. भारतीय हवाई दलाच्या दृष्टीने ही संख्या दोन विमान तुकड्यांच्या संख्ये इतकी आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या दिल्ली दौऱ्यादरम्यान यावर सविस्तर चर्चाही करण्यात आली होती.

भारताला याची गरज आहे का?

सध्या भारत स्वदेशी अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट प्रकल्पवर कार्य करत आहे. हा प्रकल्प २०३२-३३ पूर्वी तयार होण्याची शक्यता कमी आहे. या कराराने भारताच्या हवाई ताकदीत वाढ होणार असले तरी, याचे उत्पादन २०३५ नंतरच सुरु होईल. यामुळे सध्या तरी भारताला SU-57 च्या खरेदीची आवश्यकता नाही. परंतु भारताची ताकद कायम ठेवायची असेल तर हा पर्याय उत्तम ठरु शकतो. कारण दुसरीकडे पाकिस्तानने चीनची अत्याधुनिक विमाने खरेदी केल्यास दक्षिण आशियातील लष्करी समतोल बिघडू शकतो.

SU-57 चे तंत्रज्ञानही देणार रशिया

मिळालेल्या माहितीनुसार, रशियाने नाशिकमध्ये या SU-57 विमानांची नवी उत्पादन लाइन उभारण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. फ्रान्स आणि अमेरिकेपेक्षा अधिक सखोल तंत्रज्ञान देण्याचे रशियाने आश्वासन दिले आहे. यामध्ये ऑन-बोर्ड मिशन सिस्टम आणि सेन्सर नियंत्रणाचा संवेदनशील स्रोत कोडचाही समावेश असेल, असे या प्रस्तावात मांडण्यात आले आहे. रशियाने नुकतेच या विमानांची यशस्वी चाचणी देखील केली आहे.

भारतासमोरली आव्हाने

भारताच्या हवाई दलात जग्वार, मिराज, राफेल आणि तेजस या लढाऊ विमानांचा समावेश आङे. नवीन विमान ताफ्यात समील झाल्यास त्यांच्या देखभालीचा खर्च वाढू शकतो. SU-57 च्या इंजिन विकास आणि क्षमतेबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

Ajit Doval Moscow Visit : ‘दहशतवादाविरोधात दुहेरी मापदंड खपवून घेणार नाही’ ; मॉस्कोतून अजित डोवाल यांची मोठी घोषणा

Web Title: Su 57 deal india russia superpower offer pakistan china tension

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 03:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nepal Ambassador : नेपाळमध्ये थेट अर्जाद्वारे होणार भारतासह 17 देशांतील राजदूतांची भरती; बालेन शाह सरकारचा मोठा निर्णय
1

Nepal Ambassador : नेपाळमध्ये थेट अर्जाद्वारे होणार भारतासह 17 देशांतील राजदूतांची भरती; बालेन शाह सरकारचा मोठा निर्णय

Blue Origin: जेफ बेझोस यांच्या अब्जावधींच्या ‘न्यू ग्लेन’ रॉकेटचा भीषण स्फोट; इलॉन मस्क यांची प्रतिक्रिया लक्षवेधी, VIDEO VIRAL
2

Blue Origin: जेफ बेझोस यांच्या अब्जावधींच्या ‘न्यू ग्लेन’ रॉकेटचा भीषण स्फोट; इलॉन मस्क यांची प्रतिक्रिया लक्षवेधी, VIDEO VIRAL

El Nino : पॅसिफिक महासागरात उपग्रहाला दिसली 1000 किलोमीटर उंचीची लाट; शास्त्रज्ञांचा ‘सुपर एल निनो’बाबत जगाला सर्वात मोठा इशारा
3

El Nino : पॅसिफिक महासागरात उपग्रहाला दिसली 1000 किलोमीटर उंचीची लाट; शास्त्रज्ञांचा ‘सुपर एल निनो’बाबत जगाला सर्वात मोठा इशारा

UN Blacklist : दहशतवादी संघटनांच्या यादीत रशिया-इस्रायल? UN च्या ‘या’ निर्णयाने जग हादरलं
4

UN Blacklist : दहशतवादी संघटनांच्या यादीत रशिया-इस्रायल? UN च्या ‘या’ निर्णयाने जग हादरलं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“तेरा ध्यान किधर है”, व्हायरल तरुणाचं गुपित उघडलं, डेटिंग ॲपवर एकीसोबत फ्लर्ट, तर दुसरीला थिएटरमध्ये केलं प्रपोज, Chats Viral

“तेरा ध्यान किधर है”, व्हायरल तरुणाचं गुपित उघडलं, डेटिंग ॲपवर एकीसोबत फ्लर्ट, तर दुसरीला थिएटरमध्ये केलं प्रपोज, Chats Viral

May 29, 2026 | 03:15 PM
SU-57 Deal : आता पाकिस्तानची खैर नाही! भारताला रशियाची ‘सुपरपॉवर’ ऑफर; चीनचीही उडाली झोप

SU-57 Deal : आता पाकिस्तानची खैर नाही! भारताला रशियाची ‘सुपरपॉवर’ ऑफर; चीनचीही उडाली झोप

May 29, 2026 | 03:15 PM
Miss India 2002 : कास्टिंग डायरेक्टरने हसण्यावर केली टीका, डोक्यात बसला Trauma! 10 वर्षांसाठी हसलीच नाही ‘ही’ अभिनेत्री

Miss India 2002 : कास्टिंग डायरेक्टरने हसण्यावर केली टीका, डोक्यात बसला Trauma! 10 वर्षांसाठी हसलीच नाही ‘ही’ अभिनेत्री

May 29, 2026 | 03:05 PM
Cockroach Janta Party’ला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का! सोशल मीडिया अकाऊंट सुरू करण्यास कोर्टाचा नकार

Cockroach Janta Party’ला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का! सोशल मीडिया अकाऊंट सुरू करण्यास कोर्टाचा नकार

May 29, 2026 | 03:04 PM
RR vs GT Qualifier 2: “त्याचे व्हिडिओ पाहून ..”: Vaibhav Suryvanshi ला रोखण्यासाठी गुजरातचा प्लॅन काय?

RR vs GT Qualifier 2: “त्याचे व्हिडिओ पाहून ..”: Vaibhav Suryvanshi ला रोखण्यासाठी गुजरातचा प्लॅन काय?

May 29, 2026 | 03:02 PM
पाचगणीत अनधिकृत बंगल्यावर महसूल विभागाचा बुलडोझर; तहसीलदार सचिन मस्के यांच्या नेतृत्वाखाली कारवाई

पाचगणीत अनधिकृत बंगल्यावर महसूल विभागाचा बुलडोझर; तहसीलदार सचिन मस्के यांच्या नेतृत्वाखाली कारवाई

May 29, 2026 | 03:01 PM
70 हजार ग्राहकांना मोठा झटका! दमदार फिचर्स असलेली ‘Ultraviolette Tesseract’ ची प्रतीक्षा वाढली; आता 2027 मध्ये होणार ग्रँड एन्ट्री

70 हजार ग्राहकांना मोठा झटका! दमदार फिचर्स असलेली ‘Ultraviolette Tesseract’ ची प्रतीक्षा वाढली; आता 2027 मध्ये होणार ग्रँड एन्ट्री

May 29, 2026 | 02:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM