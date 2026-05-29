SU-57 Deal : आता पाकिस्तानची खैर नाही! भारताला रशियाची ‘सुपरपॉवर’ ऑफर; चीनचीही उडाली झोप

द वायरने दिलेल्या अहवालानुसार, रशियाकडून भारताला अंदाजे ४० स्टेल्थ लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. भारतीय हवाई दलाच्या दृष्टीने ही संख्या दोन विमान तुकड्यांच्या संख्ये इतकी आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या दिल्ली दौऱ्यादरम्यान यावर सविस्तर चर्चाही करण्यात आली होती.
सध्या भारत स्वदेशी अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट प्रकल्पवर कार्य करत आहे. हा प्रकल्प २०३२-३३ पूर्वी तयार होण्याची शक्यता कमी आहे. या कराराने भारताच्या हवाई ताकदीत वाढ होणार असले तरी, याचे उत्पादन २०३५ नंतरच सुरु होईल. यामुळे सध्या तरी भारताला SU-57 च्या खरेदीची आवश्यकता नाही. परंतु भारताची ताकद कायम ठेवायची असेल तर हा पर्याय उत्तम ठरु शकतो. कारण दुसरीकडे पाकिस्तानने चीनची अत्याधुनिक विमाने खरेदी केल्यास दक्षिण आशियातील लष्करी समतोल बिघडू शकतो.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रशियाने नाशिकमध्ये या SU-57 विमानांची नवी उत्पादन लाइन उभारण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. फ्रान्स आणि अमेरिकेपेक्षा अधिक सखोल तंत्रज्ञान देण्याचे रशियाने आश्वासन दिले आहे. यामध्ये ऑन-बोर्ड मिशन सिस्टम आणि सेन्सर नियंत्रणाचा संवेदनशील स्रोत कोडचाही समावेश असेल, असे या प्रस्तावात मांडण्यात आले आहे. रशियाने नुकतेच या विमानांची यशस्वी चाचणी देखील केली आहे.
भारताच्या हवाई दलात जग्वार, मिराज, राफेल आणि तेजस या लढाऊ विमानांचा समावेश आङे. नवीन विमान ताफ्यात समील झाल्यास त्यांच्या देखभालीचा खर्च वाढू शकतो. SU-57 च्या इंजिन विकास आणि क्षमतेबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
🚨🇷🇺🇮🇳 Russia has reportedly offered India a deal for 100 locally manufactured Sukhoi Su-57 fighter jets as concerns grow over China's expanding Chengdu J-20 fleet and the Indian Air Force's squadron shortages.The proposal could significantly boost India's domestic fighter…
