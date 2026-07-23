Shefali Jariwala: पराग त्यागीवर पुन्हा कोसळला दु:खाचा डोंगर, शेफाली जरीवालनंतर सिम्बा चाही मृत्यू, म्हणाला “मलाही…”

Shefali Jariwala’s pet dog passes away: ‘कांटा लगा’ या गाण्यामुळे प्रसिद्धी मिळवलेली अभिनेत्री शेफाली जरीवाला हिचे जून २०२५ मध्ये वयाच्या ४२ व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. तिचा पती आणि अभिनेता पराग त्यागी या धक्क्याने पूर्णपणे खचून गेला होता. तो सोशल मीडियावर शेफालीचे फोटो आणि व्हिडिओ नेहमीच शेअर करत असे, ज्यात अनेकदा त्यांचा पाळीव कुत्रा सिम्बा दिसायचा. आता परागवर आणखी एक संकट कोसळले आहे. शेफालीच्या निधनानंतर जवळपास वर्षभराने, त्याचा लाडका साथीदार सिम्बा याचेही निधन झाले.
पराग त्यागीने आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर ही दुःखद बातमी दिली. त्याने शेफाली आणि सिम्बाचा एक जुना व्हिडिओ शेअर करत एक अत्यंत भावनिक संदेश लिहिला आहे. शेफाली आणि सिम्बाचा व्हिडिओ शेअर करत त्याने लिहिले, “शेफाली आता एकटी नाही, कारण सिम्बासुद्धा तिच्यापर्यंत पोहोचला आहे.”
परागने त्या दोघांना आपल्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हटले आहे. पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये त्याने लिहिले, “मम्मा आता एकटी नाही. सिम्बा मम्मासोबत खूप आनंदी आहे. दुसऱ्या जगात तुम्हाला आता मला भेटायचे आहे.”
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परागच्या या पोस्टवर चाहते आणि सेलिब्रिटी त्याला धीर धरण्याचा सल्ला देत आहेत आणि सिम्बाच्या निधनावर शोकही व्यक्त करत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी सिम्बाच्या प्रकृतीबाबत सोशल मीडियावर अनेक खोट्या बातम्या समोर आल्या होत्या. त्यानंतर परागने व्हिडिओ शेअर करून या अफवांना उत्तर दिले. व्हिडिओमध्ये, पराग आणि सिंबा गरजू लोकांना अन्न वाटप करताना आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी आणि मृत आत्म्यासाठी आशीर्वाद मागताना दिसत आहेत.
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शेफाली जरीवालचा २७ जून २०२५ रोजी मुंबईत हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. तिच्या मृत्यूनंतर, सोशल मीडियावर अनेक अफवा पसरल्या, ज्यात अँटी-एजिंग इंजेक्शन्स आणि उपवासाला तिच्या मृत्यूचे कारण म्हणून जबाबदार धरण्यात आले. पराग त्यागी याने हे दावे पूर्णपणे खोटे असल्याचे सांगून फेटाळून लावले. त्याने स्पष्टपणे सांगितले की शेफाली सामान्य जेवण करत होती आणि तिच्या मृत्यूच्या आदल्या रात्री त्या दोघांनी एकत्र चायनीज जेवणही केले होते. सत्य जाणून घेतल्याशिवाय तिच्या मृत्यूविषयी खोट्या बातम्या पसरवू नयेत, असे आवाहन त्याने लोकांना केले.