प्रदर्शनापूर्वीच वादात सापडला ‘इंद्रजाल’? श्रद्धेचा अपमान केल्याच्या आरोपांवर दिग्दर्शकांचं स्पष्टीकरण; म्हणाले, “आधी चित्रपट..”

Indrajal Controversy: अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेला मराठी चित्रपट ‘इंद्रजाल'( Indrajaal)अखेर २४ जुलैपासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत आहे. प्रदर्शनापूर्वी चित्रपटाचे दिग्दर्शक जागेश्वर ललिता ढोबळे यांनी सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर करत प्रेक्षकांना चित्रपटाबद्दल कोणतेही गैरसमज न ठेवता तो प्रत्यक्ष चित्रपटगृहात जाऊन पाहण्याचे आवाहन केले आहे.
दिग्दर्शकांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये प्रीमियरच्या दिवशी घडलेला एक अनुभव सांगितला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एका अनोळखी व्यक्तीने त्यांच्याजवळ येऊन चित्रपटात साधू-संत आणि हिंदू धर्माबाबत चुकीचा संदेश दिल्याचा आरोप केला. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी व्हिडिओद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली.
पोस्टमध्ये त्यांनी नमूद केले की, ‘इंद्रजाल’ हा केवळ एक चित्रपट नसून अनेक वर्षांच्या मेहनती, जिद्दी आणि स्वप्नातून साकारलेला प्रवास आहे. कोणत्याही साधू-संतांचा, धर्माचा किंवा श्रद्धेचा अपमान करण्याचा आमचा हेतू कधीच नव्हता आणि नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येकाच्या श्रद्धेचा आणि भावनांचा आम्ही आदर करतो. काही गैरसमजांमुळे चित्रपटाबाबत चुकीचा संदेश जाऊ नये, एवढीच आमची मनापासून इच्छा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
View this post on Instagram
यावेळी त्यांनी प्रेक्षकांना भावनिक आवाहन करत म्हटले, “कृपया चित्रपट प्रदर्शित होऊ द्या… आधी चित्रपट पाहा आणि मग तुमचं मत बनवा.”
दिग्दर्शकांनी पुढे सांगितले की, संपूर्ण टीमने या चित्रपटासाठी अनेक वर्षे मेहनत घेतली असून आता या स्वप्नाला प्रेक्षकांच्या प्रेमाची आणि आशीर्वादाची गरज आहे. २४ जुलैपासून प्रदर्शित होणाऱ्या ‘इंद्रजाल’ला चित्रपटगृहात जाऊन प्रतिसाद द्यावा, असेही त्यांनी आवाहन केले.
Megha Dhade Oppose CJP: सीजेपीच्या आंदोलनाला मराठी अभिनेत्री मेघा धाडेचा तीव्र विरोध, आक्रमक विरोधी पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली..
‘इंद्रजाल’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि संकलन जागेश्वर ललिता ढोबळे यांनी केले आहे. चित्रपटाची निर्मिती सुचेता अजय निकम यांनी केली असून, अजय शिवराम निकम आणि मंगेश शालीग्राम वैती हे सहनिर्माते आहेत. चित्रपटाचे लेखन नामदेव मुरकुटे यांनी केले असून, छायांकन आकाश सेठी यांनी केले आहे.
दिग्दर्शकांच्या या भावनिक आवाहनानंतर चित्रपटाबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली असून, २४ जुलैला प्रदर्शित झाल्यानंतर ‘इंद्रजाल’ला प्रेक्षकांचा कसा प्रतिसाद मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Sonu Nigam: ‘शी… अशा कलाकारांना लाज वाटली पाहिजे’; विद्यार्थी आंदोलनावर सोनू निगमचं वक्तव्य चर्चेत; सोशल मीडियावर संतापाची लाट