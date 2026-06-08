MPSC संघर्ष, स्वप्नं आणि निसर्गरक्षणाचा सुंदर संगम; ‘आऊट ऑफ सिलॅबस’ टीझर प्रदर्शित, तरुणाईत वाढली उत्सुकता

‘आऊट ऑफ सिलॅबस’ या आगामी मराठी चित्रपटाचा बहुप्रतीक्षित टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्याने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. MPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांच्या जीवनातील संघर्ष, त्यांची स्वप्नं आणि निसर्गरक्षणाची जबाबदारी या तिन्ही घटकांचा प्रभावी संगम या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे.
पुस्तकांच्या चौकटीबाहेर जाऊन समाजासाठी आणि पर्यावरणासाठी काहीतरी करण्याची प्रेरणा देणारी कथा या चित्रपटातून उलगडली आहे. टीझरमध्ये दाखवलेला तरुणांचा प्रवास आणि त्यांचे संघर्ष अतिशय वास्तववादी पद्धतीने मांडण्यात आला आहे.टीझरमधील पार्श्वसंगीत (बॅकग्राऊंड म्युझिक) आणि दृश्येही लक्षवेधी असून, प्रत्येक सीनला अधिक प्रभावी बनवत आहेत. त्यामुळे चित्रपटाबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
‘पुस्तकांच्या पलीकडे…’ या टॅगलाईनला साजेसा ‘आऊट ऑफ सिलॅबस’ या आगामी मराठी चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्याने तरुणाईच्या भावविश्वाला थेट स्पर्श केला आहे. MPSC परीक्षेची स्वप्नं डोळ्यांत साठवून स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीत गुंतलेली तरुणाई आणि त्याच वेळी निसर्गसंवर्धनासाठी झटणारे त्यांचे प्रयत्न या टीझरमध्ये प्रभावीपणे दाखवण्यात आले आहेत.
वैयक्तिक यशाच्या पलीकडे जाऊन समाज आणि पर्यावरणासाठी असलेली जबाबदारी किती महत्त्वाची आहे, हा संदेश टीझरमधून ठळकपणे मांडण्यात आला आहे. भावनिक प्रसंग, प्रेरणादायी संवाद आणि निसर्गाशी जोडलेले दृश्य यामुळे टीझरला प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.
आजच्या तरुण पिढीसमोरील वास्तव, स्पर्धा परीक्षांचा ताण आणि पर्यावरण संवर्धनाची गरज या संवेदनशील विषयांना स्पर्श करणारा हा चित्रपट मनोरंजनासोबतच विचार करायला भाग पाडणारा ठरणार आहे.
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चित्रपटाच्या तांत्रिक बाजूबद्दल बोलायचे झाल्यास, लेखन अनिकेत कोरडे यांनी केले असून दिग्दर्शनाची जबाबदारी नवीन देशबोनिया यांनी सांभाळली आहे. ‘अदू-तिशू प्रॉडक्शन्स अँड म्युझिक’ बॅनरअंतर्गत डॉ. सुगत जी. वाघमारे यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे.
तांत्रिक नाविन्य जपत सचिन मनोहराराव ढोकणे यांनी ‘AI क्रिएटिव्ह डायरेक्टर’ म्हणून काम पाहिले आहे. संगीत दिग्दर्शन मोहित कुलकर्णी यांनी केले असून वैशाली सामंत, अभय जोधपूरकर आणि गोपाळ गावंडे यांच्या आवाजाने गाणी सजली आहेत. छायांकनाची जबाबदारी मनीष केदार व्यास आणि सुधीर वड्डेली यांनी सांभाळली असून, संकलन अनिल विठ्ठल थोरात यांचे आहे.
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मुख्य भूमिकेत अजिंक्य राऊत, अद्वयी आणि शेषपाल गणवीर झळकणार असून सानिका तोरस्कर, अभिजित रामचंद्र, मिलिंद शिंदे आणि कमलेश सावंत यांचीही महत्त्वपूर्ण साथ लाभली आहे. टीझर प्रदर्शित झाल्यानंतर सोशल मीडियावर चित्रपटाबाबतची उत्सुकता अधिक वाढली आहे. एकूणच, ‘आऊट ऑफ सिलॅबस’ हा चित्रपट तरुणांना प्रेरणा देणारा आणि समाजाला सकारात्मक दिशा दाखवणारा अनुभव ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.