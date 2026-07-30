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Ukraine War: युक्रेनच्या आकाशात थरार! मोहिमेदरम्यान F-16 विमानावरील नियंत्रण सुटले; अपघाताचे कारण शोधणे सुरू

Updated On: Jul 30, 2026 | 01:15 PM IST
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सारांश

Ukraine F16 Fighter Jet Crash: रशियन लक्ष्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करत असताना युक्रेनियन हवाई दलाचे एक एफ-१६ लढाऊ विमान कोसळले आहे. वैमानिक सुरक्षित असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

ukraine f16 fighter jet crash pilot ejects safely combat mission marathi news

मोहिमेदरम्यान युक्रेनियन एफ-१६ लढाऊ विमान कोसळले, वैमानिक बाहेर पडला; चौकशी सुरू झाली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • युद्धमोहिमेदरम्यान युक्रेनचे F-16 लढाऊ विमान कोसळले
  • वैमानिकाने स्वतःचा जीव वाचवला
  • उच्चस्तरीय चौकशी सुरू

रशिया आणि युक्रेन यांच्यात मागील काही वर्षांपासून सुरू असलेले युद्ध दिवसेंदिवस अधिक तीव्र आणि भयानक वळण घेत आहे. दोन्ही देशांकडून हवाई दलाचा आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा प्रचंड वापर केला जात आहे. याच दरम्यान युक्रेनियन हवाई दलाच्या (Ukrainian Air Force) ताफ्यातून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. युक्रेनच्या हवाई दलाने अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करून माहिती दिली आहे की, बुधवार, २९ जुलै २०२६ रोजी एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि आव्हानात्मक युद्धमोहिमेदरम्यान त्यांचे अमेरिकानिर्मित F-16 लढाऊ विमान (F-16 Fighter Jet) अपघातग्रस्त होऊन कोसळले.

या भीषण अपघाताच्या वृत्ताने संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायात आणि लष्करी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या दुर्दैवी दुर्घटनेत सुदैवाची आणि दिलासादायक बाब म्हणजे, विमानाचे नेतृत्व करणाऱ्या अत्यंत कुशल युक्रेनियन वैमानिकाने ऐनवेळी विलक्षण संयम आणि प्रसंगावधान दाखवले. विमानात अचानक बिघाड झाल्याचे लक्षात येताच त्याने इजेक्शन प्रणालीचा (Ejection System) वापर करून स्वतःला विमानातून सुरक्षितपणे बाहेर फेकले, ज्यामुळे एका निष्णात लढाऊ वैमानिकाचा जीव वाचण्यात यश आले आहे.

रशियन क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचा मारा रोखताना घडली घटना

युक्रेनियन हवाई दलाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, हे F-16 लढाऊ विमान आघाडीच्या रणांगणावर (Frontline Area) रशियन सैन्याकडून डागली जाणारी घातक क्रूझ क्षेपणास्त्रे, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि आत्मघाती इराणी बनावटीचे शाहेद ड्रोन्स हवेतच नष्ट करण्यासाठी तैनात करण्यात आले होते. युक्रेनियन आकाशाचे रक्षण करत असताना आणि रशियाच्या हवाई लक्ष्यांना रोखण्याच्या प्रयत्नात असतानाच उड्डाणादरम्यान विमानात अचानक मोठी तांत्रिक अडचण निर्माण झाली.

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मोहिमेवर असताना अचानक विमानातील नियंत्रण यंत्रणा विस्कळीत झाली आणि एअर बेसवरील कमांड सेंटरसोबत असलेला रेडिओ संपर्क तुटला. विमान नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे आणि वेगाने जमिनीच्या दिशेने कोसळत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, वैमानिकाने उड्डाण नियमावलीचे (Flight Safety Rules) पालन करत त्वरित इजेक्शन बटण दाबले. विमानातील ऑटोमॅटिक सिस्टीममुळे वैमानिक पॅराशूटच्या साहाय्याने जमिनीवर सुरक्षितपणे उतरला.

बचावकार्य आणि वैमानिकाची आरोग्य स्थिती

विमान कोसळल्याचा निरोप मिळताच युक्रेनियन हवाई दल आणि आपत्कालीन शोध व बचाव पथकांनी (Search and Rescue Teams) तातडीने घटनास्थळाकडे धाव घेतली. अपघातग्रस्त भागाचा माग काढून बचाव पथकाने वैमानिकाचा शोध घेतला आणि त्याला सुरक्षितपणे बाहेर काढले. प्राथमिक पाहणीनंतर वैमानिकाला त्वरित विशेष लष्करी वैद्यकीय केंद्रात उपचारासाठी आणि सखोल वैद्यकीय तपासणीसाठी दाखल करण्यात आले आहे.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वैमानिकाला इजेक्शन दरम्यान काही किरकोळ मार लागला असला तरी त्याची प्रकृती पूर्णपणे स्थिर आहे आणि त्याच्या जीवाला कोणताही धोका नाही. तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक त्याच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. एका महत्त्वाच्या युद्धमोहिमेदरम्यान आपल्या वैमानिकाचा जीव वाचणे ही युक्रेनियन हवाई दलासाठी या दुःखाच्या प्रसंगीही खूप मोठी दिलासादायक बाब ठरली आहे, कारण F-16 सारख्या प्रगत विमानाचे प्रशिक्षण घेतलेले वैमानिक तयार करणे अत्यंत कठीण आणि वेळखाऊ काम असते.

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दुर्घटनास्थळी फॉरेन्सिक आणि तज्ज्ञांचे पथक दाखल

विमान ज्या ठिकाणी कोसळले, तो भाग लष्करी आणि स्थानिक पोलिसांच्या सुरक्षारक्षकांनी पूर्णपणे वेढला आहे. राज्य तपास संस्था (State Bureau of Investigation) आणि हवाई दलाच्या तांत्रिक तज्ज्ञांचे पथक घटनास्थळी हजर असून विमानाच्या अवशेषांची बारकाईने पाहणी केली जात आहे. घटनेचे नेमके कारण शोधण्यासाठी विमानाचा ‘ब्लॅक बॉक्स’ (Flight Data Recorder) आणि कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डर शोधण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.

या अपघातात जमिनीवरील कोणत्याही सामान्य नागरिकाला दुखापत झालेली नाही किंवा कोणाच्याही मालमत्तेचे नुकसान झालेले नाही, अशी अधिकृत माहिती प्रशासनाने दिली आहे. हा अपघात निव्वळ तांत्रिक बिघाडामुळे (Mechanical Failure) झाला, इंजिनमध्ये बिघाड झाला की रशियन हवाई संरक्षण यंत्रणेने किंवा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअरच्या प्रभावाने विमानाचे नियंत्रण बिघडवले, या सर्व पैलूंची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

credit – social media and Twitter

युक्रेनच्या संरक्षण दलासाठी F-16 विमानांचे महत्त्व

रशियाविरुद्धच्या युद्धात युक्रेनसाठी पाश्चात्य देशांकडून, विशेषतः अमेरिका आणि नाटो (NATO) देशांकडून मिळालेली F-16 लढाऊ विमाने हा युक्रेनच्या हवाई संरक्षणाचा मुख्य कणा मानली जातात. सोव्हिएत काळातील जुनी विमाने बदलून आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेली F-16 विमाने युक्रेनच्या ताफ्यात समाविष्ट झाल्यामुळे युक्रेनियन हवाई दलाची ताकद कित्येक पटीने वाढली आहे.

ही लढाऊ विमाने केवळ रशियन आक्रमक विमाने, क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन्स पाडण्यासाठीच उपयुक्त ठरत नाहीत, तर रशियन सैन्याच्या आघाड्यांवर अत्यंत अचूकतेने बॉम्बफेक करण्यासाठी आणि क्षेपणास्त्र हल्ले चढवण्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. युद्धात F-16 विमानांचा वापर वाढल्याने रशियाचे अनेक हवाई हल्ले निष्प्रभ करण्यात युक्रेनला यश आले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या प्रगत जेटचे नुकसान होणे हा युक्रेनच्या रणनीतिक सुरक्षेला बसलेला मोठा धक्का मानला जात आहे.

रशियाचे वाढते हवाई हल्ले आणि युद्धभूमीवरील सद्यस्थिती

हा अपघात अशा वेळी घडला आहे, जेव्हा रशियन सैन्याने युक्रेनच्या विविध शहरांवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि लांब पल्ल्याच्या आत्मघाती ड्रोन्सद्वारे जोरदार हल्ले चढवले आहेत. राजधानी कीव्ह (Kyiv), लविव्ह (Lviv) आणि पोलताव्हा (Poltava) यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये रशियन हल्ल्यांमुळे मोठे नुकसान झाले असून नागरी वस्त्या आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले जात आहे.

अशा कठीण परिस्थितीत युक्रेनियन हवाई दल रात्रंदिवस आकाशात गस्त घालून आपल्या देशाचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर रशियन हल्ल्यांचा प्रतिकार करताना F-16 सारख्या विमानांवर आणि वैमानिकांवर प्रचंड ताण निर्माण होत आहे. अपघाताच्या या घटनेनंतर युक्रेनियन दलांनी आपल्या ताफ्यातील उर्वरित विमानांची सुरक्षा तपासणी वाढवली असून मोहिमा चालूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

Web Title: Ukraine f16 fighter jet crash pilot ejects safely combat mission marathi news

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Published On: Jul 30, 2026 | 01:15 PM

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