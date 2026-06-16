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Farah Khan On Akshay Kumar : ‘याने माझे पैसे खाल्ले…’; फराह खानच्या विधानामुळे अक्षय कुमार पुन्हा चर्चेत, व्हिडिओ व्हायरल

Updated On: Jun 16, 2026 | 11:14 AM IST
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सारांश

अभिनेता अक्षय कुमार याच्याबद्दल दिग्दर्शिका व कोरिओग्राफर फराह खान हिने केलेल्या मजेशीर वक्तव्याची सध्या चर्चा रंगली आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

अक्षय कुमार इंडस्ट्रीतील अव्वल कलाकारांपैकी एक आहे. अभिनयाव्यतिरिक्त, तो त्याच्या फिटनेस आणि शिस्तीसाठीही ओळखला जातो. अलीकडेच, फराह खानने यासाठी त्याचे कौतुक केले. तिने अक्षय कुमारच्या संपत्तीबद्दल एक रंजक खुलासाही केला. तिने सांगितले की, ‘तीस मार खान’च्या चित्रीकरणादरम्यान हा अभिनेता हेलिकॉप्टरने घरी जायचा. अक्षय कुमारने हे मान्य केले.

फराह खानने नुकतेच अक्षय कुमार, राजपाल यादव आणि प्रियदर्शन यांच्यासोबत नेटफ्लिक्ससाठी एका चॅट शोचे आयोजन केले होते. काही रंजक गोष्टी सांगताना, तिने अक्षय कुमारशी संबंधित एक किस्साही उघड केला. चर्चेदरम्यान, फराहने सांगितले की ‘तीस मार खान’चे चित्रीकरण माळशेजमध्ये सुरू होते. तिने स्पष्ट केले, “आम्ही सर्वजण तिथेच राहिलो कारण ते मुंबईपासून अडीच तासांच्या अंतरावर होते. मात्र, अक्षय कुमार दररोज घरी जायचा. असे असूनही, तो नेहमी सेटवर वेळेवर पोहोचायचा.”

त्यानंतर फराह खानने अक्षय कुमारकडे पाहून विचारले, “सांग अक्षय, कसं?” अक्षयने उत्तर दिले, “हेलिकॉप्टरने.” त्यावर फराह म्हणाली, “एखाद्या अभिनेत्याला हेलिकॉप्टर टॅक्सीसारखे वापरताना मी पहिल्यांदाच पाहतेय.” मात्र, तो नेहमी वेळेवर असतो, असे सांगून त्या कोरिओग्राफरने अक्षयचे कौतुकही केले. रात्री ८ वाजताच्या कॉल टाइमसाठी अक्षय ७:४५ वाजता पोहोचायचा.


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दरम्यान, अक्षय कुमार, हेलिकॉप्टरने प्रवास करण्याच्या आपल्या महागड्या छंदाचा संदर्भ देत म्हणाला, “काय अडचण आहे? मी स्वतःच निर्माता होतो.” फराह खानने उत्तर दिले, “मी सुद्धा होते.” मग, गंमतीने ती म्हणाली, “तू माझे पैसे खाऊन टाकलेस.” अक्षय कुमार हसून म्हणाला, “तू माझे पैसे खाऊन टाकलेस…? त्या चित्रपटातून तूच सर्वात जास्त पैसे कमावलेस.”

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Web Title: Akshay kumar back in the spotlight after farah khans remark video goes viral

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Published On: Jun 16, 2026 | 11:14 AM

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