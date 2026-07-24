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Jana Nayagan Box Office Collection: विजयच्या ‘जन नायकन’ची दणदणीत सुरुवात; पहिल्याच दिवशी ‘इतक्या’ कोटींची कमाई

Updated On: Jul 24, 2026 | 12:19 PM IST
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सारांश

Jana Nayagan Box Office Collection Day 1: थलपथी विजयच्या 'जन नायकन'ने बॉक्स ऑफिसवर दमदार ओपनिंग करत पहिल्याच दिवशी ४१ कोटींची कमाई केली. जाणून घ्या भारत आणि जगभरातील कलेक्शन.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

अभिनेता-राजकारणी थलपथी विजयचा बहुप्रतिक्षित ‘जन नायकन’ हा चित्रपट अखेर २३ जुलै २०२६ रोजी प्रदर्शित झाला. एच. विनोद दिग्दर्शित या चित्रपटाला पहिल्याच दिवशी प्रेक्षकांकडून दमदार प्रतिसाद मिळाला. समीक्षकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या असल्या, तरी बॉक्स ऑफिसवर मात्र चित्रपटाने जोरदार सुरुवात केली आहे.

SACNILC च्या प्राथमिक अंदाजानुसार, ‘जन नायकन’ने भारतात पहिल्याच दिवशी तब्बल ४१ कोटी रुपयांची कमाई केली. देशभरात हा चित्रपट १३,०६७ शोमध्ये प्रदर्शित झाला. भारतात सुमारे ४८.२७ कोटी रुपये ग्रॉस, तर परदेशात ३० कोटी रुपये कमावत चित्रपटाने जगभरात एकूण ७८.२७ कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला. यामुळे २०२६ मधील सर्वात मोठ्या तमिळ ओपनिंगपैकी एक म्हणून ‘जन नायकन’ची नोंद झाली आहे.

चित्रपटाच्या कमाईत तमिळ आवृत्तीचा सर्वाधिक वाटा राहिला. तमिळ भाषेत चित्रपटाने ३६.५० कोटी रुपये, तर तेलुगू आवृत्तीने २.७५ कोटी रुपये कमावले. सर्व भाषांमधील एकूण प्रेक्षक उपस्थिती ४१.६० टक्के नोंदवली गेली. विशेष म्हणजे तामिळनाडूमध्ये विजयच्या चाहत्यांनी चित्रपटाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला असून अनेक चित्रपटगृहांमध्ये उत्सवाचं वातावरण पाहायला मिळालं.

तमिळ आवृत्तीची एकूण ऑक्युपन्सी ६८.३१ टक्के होती. सकाळच्या शोमध्ये ७३.८५ टक्के, दुपारच्या शोमध्ये ६२.४६ टक्के, संध्याकाळी ६३.६२ टक्के, तर रात्रीच्या शोमध्ये पुन्हा ७३.३१ टक्के प्रेक्षक उपस्थिती नोंदवली गेली. तेलुगू आवृत्तीची एकूण ऑक्युपन्सी २७.८१ टक्के, तर हिंदी आवृत्तीची १४.६० टक्के होती.

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दमदार स्टारकास्ट

एच. विनोद दिग्दर्शित हा चित्रपट थलपथी विजयच्या कारकिर्दीतील शेवटचा चित्रपट असल्याची चर्चा आहे. चित्रपटात विजयने वेत्री कोंडन या निर्भीड माजी पोलीस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारली आहे. आपल्या दत्तक मुलीला सैनिक बनवण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी झटणाऱ्या या पात्राची कथा चित्रपटात दाखवण्यात आली आहे.

चित्रपटात बॉबी देओल खलनायक जॉन हिमलरच्या भूमिकेत दिसतो. याशिवाय पूजा हेगडे, ममिता बैजू, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियामणी आणि नरेन यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.

पहिल्याच दिवशीच्या दमदार कमाईनंतर आता ‘जन नायकन’ पहिल्या वीकेंडमध्ये किती गल्ला जमवतो, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

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Web Title: Vijays jana nayagan has earned 41 crore at the box office on its opening day

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Published On: Jul 24, 2026 | 12:19 PM

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