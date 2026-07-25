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EPF Interest Rate: अजूनपर्यंत तुमच्या खात्यात PF व्याजाचे पैसे नाही आलेत? लगेच करा तक्रार; जाणून घ्या प्रोसेस

Updated On: Jul 25, 2026 | 05:58 PM IST
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सारांश

जर तुमच्या EPF खात्यात आर्थिक वर्षाचे व्याजाचे पैसे अद्याप जमा झाले नसतील, तर काळजी करण्याचे कारण नाही. EPFO च्या 'EPFiGMS' या अधिकृत ग्रीव्हन्स पोर्टलवरून तुम्ही घरबसल्या ऑनलाईन तक्रार नोंदवू शकता.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • अजूनपर्यंत तुमच्या खात्यात PF व्याजाचे पैसे नाही आलेत?
  • लगेच करा तक्रार
  • नेमकी प्रोसेस काय आहे जाणून घ्या ?
EPF Interest Rate: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नुकतीच महत्त्वाची बातमी समोर आली होती. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने म्हणजेच EPFO ने ईपीएफ सदस्यांच्या खात्यात व्याजाची रक्कम जमा केली आहे. सदस्य त्यांच्या पासबुकमध्ये तपासून याची पडताळणी करू शकतात. ईपीएफओ या संदर्भात सदस्यांना तसा मॅसेजही पाठवत आहे. तुमच्याही खात्यात पैसे जमा झालेत का जर ईपीएफ खात्यात व्याजाची रक्कम अद्याप जमा झाली नसेल, तर तुम्ही त्याबद्दल तक्रार करू शकता. काय आहे प्रोसेस? सविस्तर समजून घेऊयात.

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तक्रार करण्यापूर्वी, तुम्ही तुमचे EPF पासबुक नक्की तपासून घ्या. कारण व्याजाची रक्कम जमा झाली आहे. असे होऊ शकते की काही सदस्यांना हा मॅसेज आलेला नसेल.त्यामुळे तुम्ही तुमचे EPF पासबुक तपासलेच पाहिजे. चला जाणून घेऊया की तुम्ही तुमचे EPF पासबुक कसे तपासू शकता आणि व्याजाची रक्कम जमा झाली नसल्यास तुम्ही तक्रार कशी दाखल करू शकता.

तुम्ही तुमचे EPF पासबुक तीन प्रकारे तपासू शकता.

तुम्ही तुमचे EPF पासबुक तीन प्रकारे तपासू शकता: SMS, कॉल आणि EPFO पोर्टल किंवा UMAN APP द्वारे.जर तुम्ही UAN साइटवर नोंदणीकृत असाल, तर तुम्ही तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवरून 011-22901406 या क्रमांकावर मिस कॉल देऊन माहिती मिळवू शकता. तुमच्या बँक खात्याचा तपशील, आधार आणि पॅन कार्ड तुमच्या UAN शी जोडलेले असल्याची खात्री करा. तुम्ही तुमच्या employer देखील ते तुमच्यासाठी जोडण्याची विनंती करू शकता. या सेवेसाठी कोणत्याही प्रकारची फी आकरली जात नाही.
तुम्ही 7738299899 या क्रमांकावर SMS पाठवून तुमची PF शिल्लक रक्कम देखील मिळवू शकता. तुम्हाला हा संदेश पाठवावा लागेल: EPFOHO UAN ENG. तुमच्या पसंतीच्या भाषेची पहिली तीन अक्षरे ‘ENG’ आहेत. त्यामुळे, मराठीत संदेश मिळवण्यासाठी, EPFOHO UAN MAR असे टाईप करा.
तसेच, तुम्ही थेट EPFO ​​पोर्टलवर जाऊन, ‘मेंबर पासबुक’ पर्यायावर क्लिक करून लॉग इन करू शकता. तुमचे PF पासबुक दिसेल. तुम्ही UMANG ॲपद्वारे देखील तुमचे PF पासबुक पाहू शकता.

तक्रार कशी कराल?

तुमच्या पासबुकमध्ये तुमची PF जमा झाला नसेल, तर तुम्ही तक्रार करू शकता. तुम्ही दोन प्रकारे तक्रार दाखल करू शकता: हेल्पलाइन क्रमांकाद्वारे आणि ईपीएफओ पोर्टलला भेट देऊन.

तुम्ही EPFO च्या हेल्पलाइन क्रमांक 14470 किंवा 1800-118-005 वर संपर्क साधून तुमची तक्रार नोंदवू शकता. याव्यतिरिक्त, तुम्ही EPFO पोर्टलद्वारे तक्रार दाखल करू शकता.

खालील पायऱ्यांचे अनुसरण करा.

सर्वप्रथम, EPFO च्या अधिकृत तक्रार पोर्टल, epfigms.gov.in वर जा.
त्यानंतर तक्रारी नोंदवा हा पर्याय निवडा.
तक्रारी या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर, तुम्हाला आणखी एका पर्यायासह तीन पर्याय दिसतील.
इतर या पर्यायावर क्लिक करा.
इतर या पर्यायावर क्लिक केल्यावर एक फॉर्म समोर येईल. तुम्ही हा फॉर्म भरून तुमची तक्रार नोंदवू शकता.

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Web Title: Epf interest not credited how to file complaint on epfigms portal marathi news

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Published On: Jul 25, 2026 | 05:58 PM

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