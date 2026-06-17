Chetan Bhagat : पोरं मोठी झाली! जुळ्या मुलांच्या पदवीप्राप्तीनंतर चेतन भगत भावूक; सोशल मीडियावरील पोस्टची जोरदार चर्चा

प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत यांनी त्यांच्या जुळ्या मुलांच्या पदवीप्राप्तीनिमित्त केलेली भावनिक पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. ईशान भगत आणि श्याम भगत यांनी प्रतिष्ठित विद्यापीठांतून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर चेतन यांनी त्यांच्या यशाचा अभिमान व्यक्त करत मनातील भावना मांडल्या. नवजात बाळांना पहिल्यांदा हातात घेतल्यापासून ते त्यांना यशस्वी तरुण म्हणून पाहण्यापर्यंतचा प्रवास किती वेगाने झाला, याबद्दल त्यांनी भावनिक शब्दांत लिहिले.
चेतन भगत यांनी पत्नी अनुषा सूर्यनारायण आणि दोन्ही मुलांसोबतचे काही फोटोही शेअर केले आहेत. ईशानने प्रिन्स्टन विद्यापीठातून, तर श्यामने डार्टमाउथ कॉलेजमधून पदवी मिळवली आहे. दोघांनीही स्वतःच्या मेहनतीच्या जोरावर हे यश संपादन केल्याचे सांगत त्यांनी मुलांचे भरभरून कौतुक केले.
आपल्या पोस्टमध्ये चेतन भगत यांनी लिहिले की, “एका क्षणी डॉक्टर तुमच्या हातात नवजात जुळी बाळं देतात आणि पुढच्या क्षणी तीच मुलं पदवीधर होऊन स्वतःचा मार्ग तयार करताना दिसतात. वेळ कसा निघून जातो हे समजतही नाही.” ते पुढे म्हणाले, “ईशान आणि श्याम यांचा मला प्रचंड अभिमान आहे. त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. त्यांच्या यशामागे केवळ नशीब नाही, तर सातत्य, मेहनत आणि जिद्दही तितकीच महत्त्वाची आहे.” मुलांच्या स्वभावाबद्दल बोलताना चेतन यांनी नमूद केले की, “स्वतःच्या बळावर पुढे जाण्याची इच्छा, कामाप्रती असलेली निष्ठा आणि नम्रता हे गुण त्यांच्यात आहेत. त्यांनी केवळ शैक्षणिक क्षेत्रातच नव्हे, तर उत्तम व्यक्तिमत्त्व घडवण्यातही यश मिळवले आहे.”
त्यांनी पोस्टमध्ये एक हलकाफुलका उल्लेख करत लिहिले की, “जर मी एखाद्या मोठ्या चित्रपटसृष्टीतील कुटुंबात वाढलो असतो, तर कदाचित माझा स्वभाव वेगळा झाला असता. पण माझ्या मुलांनी प्रसिद्धीचा आधार न घेता स्वतःच्या कर्तृत्वावर आपला मार्ग निवडला.” चेतन भगत यांनी आयुष्यातील संघर्षांचाही उल्लेख केला. त्यांच्या मते, अनेक चढ-उतार आणि आव्हानांचा सामना करूनही ईशान आणि श्याम यांनी प्रयत्न करणे कधीच सोडले नाही. “तुम्हा दोघांवर माझे मनापासून प्रेम आहे आणि तुमच्या यशाचा मला अपार अभिमान आहे,” असे त्यांनी पोस्टच्या शेवटी म्हटले.
ही पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली असून अनेकांनी ईशान आणि श्याम यांचे अभिनंदन केले आहे. तसेच, मुलांच्या यशाबद्दल व्यक्त केलेल्या चेतन भगत यांच्या भावना आणि पालक म्हणून व्यक्त केलेला अभिमान अनेकांच्या मनाला भिडला आहे.