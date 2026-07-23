Quintuplets Birth: क्वेटा येथील रुग्णालयात अद्भुत चमत्कार! एकाच वेळी जन्मली 5 बाळे; वैद्यकीय क्षेत्रात कौतुकाचा वर्षाव, VIDEO

वैद्यकीय जगतात वेळोवेळी अशा अनेक घटना घडतात ज्या मानवी विचारांच्या आणि विज्ञानाच्या पलीकडच्या वाटतात. अशीच एक अत्यंत दुर्मिळ, आश्चर्यकारक आणि आनंदाची बातमी पाकिस्तानमधील (Pakistan) बलुचिस्तान प्रांताची राजधानी असलेल्या क्वेटा शहरातून समोर आली आहे. येथील एका रुग्णालयात एका महिलेने एकाच वेळी तब्बल पाच बाळांना जन्म देऊन सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. वैद्यकीय भाषेमध्ये एकाच वेळी पाच बाळांचा जन्म होण्याच्या या घटनेला ‘क्विंटप्लेट्स’ (Quintuplets) किंवा ‘पंचक’ असे म्हटले जाते. ही घटना इतकी असामान्य आहे की, प्रसूती करणाऱ्या अनुभवी डॉक्टरांनी आणि आरोग्य तज्ज्ञांनीही याला वैद्यकीय शास्त्रातील एक दुर्मिळ चमत्कार मानले आहे.
मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, रुग्णालयामध्ये दाखल झालेल्या या महिलेची प्रसूती अत्यंत गुंतागुंतीची आणि आव्हानात्मक होती. परंतु, स्त्रीरोग तज्ज्ञ (Obstetricians), बालरोग तज्ज्ञ (Pediatricians) आणि विशेष परिचारिकांच्या (Nurses) पथकाने अत्यंत खबरदारी घेऊन ही कठीण प्रसूती यशस्वीरीत्या पार पाडली. जन्माला आलेल्या पाच नवजात बालकांमध्ये दोन मुलगे आणि तीन मुलींचा समावेश आहे. रुग्णालयाच्या प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, प्रसूतीनंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून आई आणि पाचही नवजात बालकांना रुग्णालयाच्या विशेष काळजी विभागात (NICU / Special Care Unit) दाखल करण्यात आले आहे. सध्या डॉक्टरांचे एक विशेष पथक चोवीस तास त्यांच्या आरोग्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
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सामान्यतः जोडपे (Twins) किंवा तिळे (Triplets) जन्माला येण्याच्या घटना आपण अनेकदा ऐकतो किंवा पाहतो. परंतु, नैसर्गिकरीत्या एकाच गर्भाशयात पाच गर्भ वाढणे आणि ते सर्व सुखरूप जन्माला येणे ही अत्यंत दुर्मिळ बाब आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या महिलेची ही पहिली प्रसूती नव्हती. यापूर्वी या महिलेने तीन मुलांना जन्म दिला होता. आता एकाच वेळी पाच नव्या पाहुण्यांचे आगमन झाल्यामुळे या कुटुंबातील एकूणात मुलांची संख्या आता आठ झाली आहे. अचानक कुटुंबात ५ चिमुकल्यांचे आगमन झाल्याने आई-वडील, नातेवाईक आणि संपूर्ण परिसरात प्रचंड आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
کوئٹہ میں ایک خاتون نے بیک وقت پانچ بچوں کو جنم دیا! pic.twitter.com/g6GOgUZ1Aw — Tariq Waseem Gujjar (@tariqwaseem110) July 22, 2026
credit – social media and Twitter
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महिलेच्या कुटुंबातील सदस्यांनी आणि नातेवाईकांनी या घटनेला ‘अल्लाहचा थेट आशीर्वाद’ आणि निसर्गाची अद्भूत किमया मानले आहे. महिलेच्या पतीने आणि कुटुंबीयांनी प्रसूती करणाऱ्या सर्व डॉक्टरांचे व रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांचे मनापासून आभार मानले आहेत. त्यांनी सांगितले की, एकाच वेळी आठ मुलांचा सांभाळ करणे हे नक्कीच एक मोठे आव्हान असणार आहे, परंतु ते सर्वांचे उत्तम संगोपन करतील. सोशल मीडियावर आणि स्थानिक पातळीवर या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू असून, नागरिक आई आणि तिच्या पाचही नवजात बाळांना उत्तम आरोग्यासाठी उदंड शुभेच्छा देत आहेत.