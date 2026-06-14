Cocktail 2 Certificate: १२ वर्षांच्या करिअरमध्ये पहिल्यांदाच ‘A’ रेटेड चित्रपटात कृती सेनन; ‘कॉकटेल 2’ चर्चेत

शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना आणि कृती सेनन यांची प्रमुख भूमिका असलेला ‘कॉकटेल २’ हा चित्रपट १९ जून रोजी प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासून प्रेक्षकांमध्ये त्याची प्रचंड चर्चा आहे. चित्रपटाचे शीर्षक, गाणी, नवीन चेहरे आणि तरुणाईचा उत्साह यामुळे उत्सुकता वाढली आहे. या चित्रपटाला केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाकडून (CBFC) मंजुरी मिळाली आहे.
‘कॉकटेल २’ ला सीबीएफसीकडून ‘ए’ प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, म्हणजेच हा चित्रपट फक्त प्रौढांसाठी योग्य आहे. हा चित्रपट बराच लांब असून, त्याचा एकूण कालावधी १५० मिनिटे, म्हणजेच २ तास ३० मिनिटे आहे. अॅडव्हान्स बुकिंग १४ जूनच्या मध्यरात्रीपासून सुरू झाले.
‘कॉकटेल २’ हा चित्रपट तिन्ही मुख्य कलाकारांसाठी वेगवेगळ्या अर्थांनी खास आहे. कृतीसाठी, तिच्या १२ वर्षांच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच ती एका प्रौढ-रेटेड चित्रपटाचा भाग बनली आहे. रश्मिकाने यापूर्वी अशा एका चित्रपटात काम केले आहे. ती ‘ॲनिमल’ (२०२३) या चित्रपटात दिसली होती, ज्याला ‘ए’ प्रमाणपत्र मिळाले होते. शाहिदसाठी प्रौढ-रेटेड चित्रपट नवीन नाहीत. ‘कमिने’ (२००९), ‘उडता पंजाब’ (२०१६), ‘कबीर सिंग’ (२०१९) आणि ‘ओ रोमियो’ (२०२६) नंतर हा त्याचा पाचवा असा चित्रपट असेल.
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‘कॉकटेल’ फ्रँचायझीचा पहिला भाग २०१२ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. त्यात सैफ अली खान, दीपिका पदुकोण आणि डायना पेंटी यांनी भूमिका केल्या होत्या. डायनाने याच चित्रपटातून अभिनयात पदार्पण केले. ‘कॉकटेल २’ प्रमाणेच, मूळ चित्रपटाचे दिग्दर्शनही होमी अदजानिया यांनीच केले होते. दोन्ही चित्रपटांमध्ये एक महत्त्वाचा फरक आहे. सिक्वेलच्या विपरीत, पहिल्या भागाला CBFC कडून U/A प्रमाणपत्र मिळाले होते, म्हणजेच तो सर्व प्रेक्षकांसाठी योग्य होता.
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कॉकटेल २’ ची कथा एका प्रेम त्रिकोणावर आधारित आहे, जिथे शाहिद कपूरला दोन महिलांपैकी एकाची निवड करावी लागते. हा चित्रपट १९ जून रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.