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Aamir Khan Productions 25 Years:ऑस्करपासून जागतिक बॉक्स ऑफिसपर्यंत; आमिर खान प्रोडक्शन्सच्या २५ वर्षांच्या यशस्वी प्रवासावर एक नजर

Updated On: Jun 14, 2026 | 02:10 PM IST
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सारांश

Aamir Khan Productions ने २५ वर्षांचा यशस्वी प्रवास पूर्ण केला आहे. Lagaan पासून Dangal आणि Laapataa Ladies पर्यंत अनेक गाजलेल्या चित्रपटांद्वारे या बॅनरने भारतीय सिनेमाला जागतिक स्तरावर नवी ओळख मिळवून दिली.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

भारतीय चित्रपटसृष्टीत वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या Aamir Khan Productions ने आपल्या यशस्वी प्रवासाची २५ वर्षे पूर्ण केली आहेत. अर्थपूर्ण, मनोरंजक आणि प्रभावी कथांमुळे प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या या निर्मिती संस्थेने गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळात भारतीय सिनेमाला अनेक दर्जेदार चित्रपटांची भेट दिली आहे. आमिर खान प्रोडक्शन्सने केवळ व्यावसायिक यशावर भर दिला नाही, तर सामाजिक आशय, नाविन्यपूर्ण विषय आणि दमदार कथाकथन यांना प्राधान्य दिले. या बॅनरखाली निर्मित झालेल्या अनेक चित्रपटांनी देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही विशेष छाप पाडली आहे.

गेल्या २५ वर्षांत या प्रोडक्शन हाऊसने अनेक नवोदित कलाकार, दिग्दर्शक आणि तंत्रज्ञांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. वेगळ्या विषयांवर चित्रपट बनवण्याचे धाडस दाखवत संस्थेने भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.या बॅनरखालील चित्रपटांना समीक्षकांची प्रशंसा मिळण्याबरोबरच बॉक्स ऑफिसवरही मोठे यश लाभले. भारतीय कथाकथनाला जागतिक स्तरावर पोहोचवण्यात या चित्रपटांचा मोलाचा वाटा राहिला आहे. त्यामुळेच आज आमिर खान प्रोडक्शन्स हे गुणवत्तापूर्ण आणि आशयघन चित्रपटांचे प्रतीक मानले जाते.

Aamir Khan Productions ने आपल्या यशस्वी प्रवासाची २५ वर्षे पूर्ण केली आहेत. २००१ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या Lagaan या पहिल्याच चित्रपटातून या बॅनरने इतिहास रचला. ‘लगान’ला ऑस्कर नामांकन मिळाले आणि तो ऑस्करसाठी नामांकित होणारा तिसरा भारतीय चित्रपट ठरला.

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यानंतर Taare Zameen Par, Peepli Live, Dangal आणि Laapataa Ladies यांसारख्या चित्रपटांनी या बॅनरला जागतिक ओळख मिळवून दिली. विशेषतः ‘दंगल’ने जागतिक बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी कमाई करत भारतीय सिनेमाचा झेंडा जगभरात फडकावला.

आमिर खान प्रोडक्शन्सच्या अनेक चित्रपटांची भारताच्या अधिकृत ऑस्कर प्रवेशिकेसाठी निवड झाली आहे. तसेच या बॅनरने नवोदित दिग्दर्शक, लेखक आणि कलाकारांना संधी देत भारतीय चित्रपटसृष्टीला अनेक नवी प्रतिभा दिल्या आहेत. २५ वर्षांच्या या प्रवासात उत्कृष्ट कथाकथन, सामाजिक आशय आणि जागतिक दर्जाच्या चित्रपटांमुळे या निर्मिती संस्थेने भारतीय सिनेमात आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे.

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Web Title: From the oscars to the global box office a look at aamir khan productions remarkable 25 year journey

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Published On: Jun 14, 2026 | 02:10 PM

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