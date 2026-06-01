Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Make Fresh Sweet Lemon Soda Immediately After Coming Home Summer Special Drink Lemon Soda

दिवसभराचा थकवा होईल मिनिटांमध्ये गायब! घरी आल्यानंतर झटपट बनवा फ्रेश गोड लेमन सोडा, शरीरात राहील थंडावा

Updated On: Jun 01, 2026 | 10:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

कडक उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर सगळ्यांचं खूप जास्त तहान लागते. अशावेळी तुम्ही झटपट फ्रेश लेमन सोडा बनवून पिऊ शकता. हा सोडा घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

दिवसभराचा थकवा होईल मिनिटांमध्ये गायब! घरी आल्यानंतर झटपट बनवा फ्रेश गोड लेमन सोडा, शरीरात राहील थंडावा

दिवसभराचा थकवा होईल मिनिटांमध्ये गायब! घरी आल्यानंतर झटपट बनवा फ्रेश गोड लेमन सोडा, शरीरात राहील थंडावा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

उन्हाळ्यात प्रत्येकाला थकवा, अशक्तपणा जाणवू लागतो. कारण सतत येणाऱ्या घामामुळे शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होऊन जाते आणि डिहायड्रेशन वाढते. अशावेळी वेगवेगळी पेय आणून प्यायली जातात. कधी सोडा तर कधी थंडगार आईस्क्रीम आणून खाल्ले जाते. पण नेहमीच तेच पदार्थ पिण्याऐवजी नवीन पदार्थ नक्की ट्राय करून पहा. आज आम्ही तुम्हाला कडाक्याच्या उन्हाळ्यात बाहेरून आल्यानंतर झटपट तयार होणारा फ्रेश लेमन सोडा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. उन्हाळ्यात लिंबू किंवा लिंबाचा वापर करून बनवलेल्या पेयांच्या आहारात समावेश करावा. कारण यामुळे शरीरात निर्माण झालेली विटामिन सी आणि पाण्याची कमतरता भरून निघते आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. लिंबाचा आंबटपणा, साखरेचा गोडवा आणि सोड्याच्या चवीमुळे लेमन सोडा आणखीनच सुंदर लागतो. पाहुणे घरी आल्यानंतर त्यांना चहा देण्याऐवजी फ्रेश लेमन सोडा बनवून प्यायला द्यावा. यामुळे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया फ्रेश लेमन सोडा बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)

Summer Special : आंब्यांचा सीजन संपायच्या आत घरी बनवा ‘मँगो रसमलाई’, याची चव कुटुंबातील सर्वांनाच करेल खुश

साहित्य:

  • लिंबाचा रस
  • साखर
  • खाण्याचा सोडा
  • थंड पाणी
  • काळे मीठ
  • बर्फाचे तुकडे
  • पुदिन्याची पाने
Food Recipe: १० मिनिटांमध्ये बनवा खमंग आणि कुरकुरीत शेवगा फ्राय, गरमागरम भातासोबत लगेच चविष्ट पदार्थ

कृती:

  • फ्रेश लेमन सोडा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, लिंब स्वच्छ धुवून मध्यभागी कापून दोन तुकडे करा.
  • त्यानंतर वाटीमध्ये लिंबाचा रस काढून घ्या. लिंबाचा रस काढताना त्यातील बिया वेगळ्या करून घ्या. यामुळे पेय पिताना कोणताही त्रास होणार नाही.
  • त्यानंतर लिंबाच्या रसात साखर, काळे मीठ आणि आवश्यकता वाटल्यास साधे मीठ घालून चमच्याने मिक्स करा.
  • साखर पूर्णपणे विरघल्यानंतर लेमन सिरप तयार होईल. हे सिरप तुम्ही नंतर सुद्धा वापरू शकता.
  • काचेच्य ग्लासात बर्फाचे तुकडे घाला. त्यानंतर तयार केलेले लेमन सिरप आणि पुदिन्याची पाने घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात खाण्याचा सोडा घालून हळूहळू सोडा वॉटर ओतून मिक्स करा.
  • तयार आहे झटपट बनवलेला फ्रेश लेमन सोडा. हा सोडा प्यायल्यानंतर ऍसिडिटी आणि पचनाच्या इतर त्रासांपासून सुटका मिळेल.

Web Title: Make fresh sweet lemon soda immediately after coming home summer special drink lemon soda

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 10:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कोकण- गोव्याची पारंपारिक सुरनोळी! नारळाचे दूध आणि गूळाचा वापर करून बनवा चविष्ट पदार्थ, नोट करून घ्या रेसिपी
1

कोकण- गोव्याची पारंपारिक सुरनोळी! नारळाचे दूध आणि गूळाचा वापर करून बनवा चविष्ट पदार्थ, नोट करून घ्या रेसिपी

Rava Dosa: सकाळच्या नाश्त्याला झटपट बनवा कुरकुरीत रवा डोसा, जाणून घ्या सोपी रेसिपी
2

Rava Dosa: सकाळच्या नाश्त्याला झटपट बनवा कुरकुरीत रवा डोसा, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल गारवा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा आंबटगोड चिंच पन्ह, नोट करून घ्या रेसिपी
3

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल गारवा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा आंबटगोड चिंच पन्ह, नोट करून घ्या रेसिपी

मैद्याचे मोमोज खाऊन कंटाळा आला? मग झटपट घरी बनवा कमी कॅलरी असलेले राईस पेपर मोमोज, नोट करून घ्या रेसिपी
4

मैद्याचे मोमोज खाऊन कंटाळा आला? मग झटपट घरी बनवा कमी कॅलरी असलेले राईस पेपर मोमोज, नोट करून घ्या रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दिवसभराचा थकवा होईल मिनिटांमध्ये गायब! घरी आल्यानंतर झटपट बनवा फ्रेश गोड लेमन सोडा, शरीरात राहील थंडावा

दिवसभराचा थकवा होईल मिनिटांमध्ये गायब! घरी आल्यानंतर झटपट बनवा फ्रेश गोड लेमन सोडा, शरीरात राहील थंडावा

Jun 01, 2026 | 10:30 AM
June Monthly Horoscope: सर्व राशींच्या लोकांसाठी जून महिना कसा राहील ते जाणून घ्या

June Monthly Horoscope: सर्व राशींच्या लोकांसाठी जून महिना कसा राहील ते जाणून घ्या

Jun 01, 2026 | 10:30 AM
JEE Advanced Topper 2026: बिहारच्या शुभम कुमारने पटकावला देशात पहिला क्रमांक; काय आहे त्याचे सक्सेस सिक्रेट?

JEE Advanced Topper 2026: बिहारच्या शुभम कुमारने पटकावला देशात पहिला क्रमांक; काय आहे त्याचे सक्सेस सिक्रेट?

Jun 01, 2026 | 10:23 AM
Meta ला टक्कर देण्यासाठी बाजारात येतोय Apple Smart Glasses, लाँचपूर्वीच लीक झाली माहिती

Meta ला टक्कर देण्यासाठी बाजारात येतोय Apple Smart Glasses, लाँचपूर्वीच लीक झाली माहिती

Jun 01, 2026 | 10:20 AM
Jalna Accident: झाडावर आदळली कार, क्षणात पेटली आग; चालकाला बाहेर पडण्याचीही संधी मिळाली नाही

Jalna Accident: झाडावर आदळली कार, क्षणात पेटली आग; चालकाला बाहेर पडण्याचीही संधी मिळाली नाही

Jun 01, 2026 | 10:14 AM
”१० मिनिटांतच बायकोला म्हणालो…”, रणवीर-दीपिकाच्या लग्नाच्या रिसेप्शनमधून सिद्धार्थ जाधव का लगेच निघाला? स्वतःच सांगितलं कारण

”१० मिनिटांतच बायकोला म्हणालो…”, रणवीर-दीपिकाच्या लग्नाच्या रिसेप्शनमधून सिद्धार्थ जाधव का लगेच निघाला? स्वतःच सांगितलं कारण

Jun 01, 2026 | 09:55 AM
Vidhan Parishad Election: ठाणे एकनाथ शिंदेंची मोठी खेळी; विधान परिषदेसाठी रवींद्र फाटक यांना शिवसेनेची उमेदवारी

Vidhan Parishad Election: ठाणे एकनाथ शिंदेंची मोठी खेळी; विधान परिषदेसाठी रवींद्र फाटक यांना शिवसेनेची उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 09:53 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM