Karjat News : ‘गुजरातच्या कंपनीसाठी सरकार काम करतेय?’ टोरंट प्रकल्पावर बाबू घारे यांचा आरोप, कर्जतमध्ये मोर्चाची घोषणा

Karjat News : नेरळमध्ये पावसाळ्यापूर्वी भीतीचे वातावरण! बिल्डरच्या माती भरावामुळे नैसर्गिक नाला बंद
टोरंट एनर्जी पॉवर स्टोरेज सोल्युशन लिमिटेड या गुजरात राज्यातील खासगी कंपनीला प्रकल्पासाठी कर्जत तालुक्यातील महसूल जमीन देण्यात आल्याची माहिती स्थानिक जिल्हा परिषद सदस्य बाबू घारे यांना मिळाली. त्यामुळे याबाबत माहिती देण्यासाठी आणि त्या विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी आंदोलन बाबत माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. बाबू घारे यांनी बोलताना टोरंट एनर्जी पॉवर स्टोरेज सोल्युशन लिमिटेड यांच्याकडून कर्जत तालुक्यात हैदोस घातला आहे. शासनाची जनतेच्या हक्काची जमीन सहा मे 2026 कर्जत तहसीलदार यांनी 30 वर्षाच्या भाडेकरार करून टोरंट कंपनीला दिली आहे. त्या जमिनीच्या 30 वर्षाच्या करारासाठी फक्त दोन कोटी 80 लाख रुपये कंपनी कडून शासनाला देण्यात आले आहेत. सदर जमीन सावळे गाव ते कोटींबे गाव या मधील असून साधारण 99 एकर जमीन खासगी प्रकल्पासाठी देण्यास बाबू घारे यांनी विरोध केला आहे.सरकारी प्रकल्प तेथे राबविला असता तर स्थानिक जनतेला फायदा झाला असता आणि तालुक्याचा खऱ्या अर्थाने विकास झाला असता असा दावा घारे यांनी केला.
37 हेक्टर जमीन म्हणजे 99 एकर जमीन भाडेकरार करून देण्यात आली आहे. याद्वारे शासनाने कर्जत तालुक्यातील जनतेची फसवणूक केली असून जनतेला आणि भूमिहीन शेतकरी यांना शासन आपली जमीन देत नाही.
ढाक गावठाण लाटण्याचा प्रयत्न सुरू टोरंट कंपनी कडून सुरू असून सदर जमीन ग्रामपंचायत चे विस्तारित गावठाण आहे.त्याबाबत आपण तत्काळ पावले उचलली असून येथील ग्रामसेवक यांच्याशी संपर्क साधून माहिती घेतली असून अशी जमीन हस्तांतरण करू नये असे स्पष्ट कळवले आहे. तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे जाऊन त्यांना लेखी अर्ज दिला असून ढाक येथील वदप ग्रामपंचायत मधील जमीन कोणत्याही खासगी कंपनीला देऊ नये अशी मागणी केली आहे.
आम्ही पत्रव्यवहार करीत असून आम्ही सहा आठ महिन्यापासून विरोध करीत असून शासन गुजरात राज्याचे एका खासगी कंपनीला जमीन देण्याचा घाट घातला आहे.दोन दिवसांपूर्वी शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे यांच्या कानावर घातला असून आम्ही भेट घेणार आहोत.त्यात आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरण मंत्री म्हणून कामकाज केले असल्याने त्यांना संपूर्ण विषय माहिती असून त्यांचा अनुभव आमच्या फायद्याचा असणार आहे. खासदार सुनील तटकरे यांची भेट घेतली असून त्यांच्याकडे टोरंट प्रकल्प रोखण्यासाठी आवाज उठवण्याची विनंती केली आहे.
शासनाच्या प्रकल्पासाठी ही जमीन न देता खासगी प्रकल्पासाठी जमीन दिली असेल तर आमचा त्यास विरोध आहे.आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून आवाज उठवत आहोत.
तालुक्यातील राजकारणी गप्प का हे जनतेला माहिती आहे.पाली ग्रामपंचायत मधील ग्रामस्थ त्रस्त आहे हे काल येथील उपसरपंच निवडीचे वेळ दिसून आले आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री हे स्वतःला मिस्टर क्लीन समजतात.त्यांच्या आदेशाशिवाय जमीन कोणत्याही शासकीय किंवा खासगी प्रकल्पाला देता येत नाही. त्यामुळे महसूल मंत्र्यांनी आदेश दिला असेल तरच 100 एकर जमीन मोठा सरकारी प्रकल्प उभा राहिला असता तर आम्ही त्यांचे स्वागत केले असते.
जागतिक पर्यावरण दिनी टोरंट सह पोशीर आणि शिलार धरणाच्या विरोधात आम्ही येथील पर्यावरण वाचवण्यासाठी मोर्चा काढणार आहोत.शिवसेना ठाकरे पक्षाने या सर्व प्रकल्पांना विरोध केला असून या प्रकल्पांना कर्जत तालुक्यातून हाकल्याशिवाय शिवसेना गप्प बसणार नाही.शेती पुरक व्यवसाय बुडणार असून विजेच्या वाहिन्या आणि पाईप लाइन टाकून आमच्या जमिनी मध्ये टाकून दिल्या जाऊ नयेत यासाठी आम्ही संपूर्ण तालुका पिंजून काढणार आहोत.
शासनाचे वतीने रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने सदर जमीन टोरंट कंपनीला देण्याचा निर्णय झाला आहे.मी केवळ प्राधिकृत अधिकारी म्हणून काम पाहिले असून अशी जमीन मागणीनुसार दिले जात असते.