Raakh Trailer: सस्पेन्स आणि भावनांचा दुहेरी डोस! ‘राख’चा दुसरा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित

भारताच्या लोकप्रिय OTT प्लॅटफॉर्मपैकी एक असलेल्या प्राइम व्हिडिओने आपल्या आगामी ओरिजिनल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह क्राइम थ्रिलर ‘राख’चा दुसरा ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे. 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धातील पार्श्वभूमीवर आधारित ही मालिका एका धक्कादायक गुन्ह्याची कथा मांडते. या गुन्ह्यामुळे संपूर्ण देश हादरून जातो आणि न्याय व गुन्हेगारी यांच्यातील संघर्षाची थरारक शोधमोहीम सुरू होते.
ट्रेलरची सुरुवात डोळ्यांच्या प्रभावी क्लोज-अपने आणि एका भयावह हास्याने होते. त्यानंतर वेगवान आणि थरारक दृश्यांमधून प्रेक्षकांची ओळख बाबू (आकाश मखीजा) आणि रज्जो (रमनदीप यादव) यांच्याशी करून दिली जाते. त्यांच्या गुन्हेगारी कृत्यांच्या झलकांमधून त्यांच्या भूतकाळातील वेदना, मानसिक संघर्ष आणि त्यांना या टोकाच्या मार्गावर नेणाऱ्या परिस्थितींचा उलगडा होताना दिसतो.
दुसरीकडे, एसआय जयप्रकाश (अली फझल) या दोघांचा शोध घेण्यासाठी वेळेशी शर्यत करताना दिसतो. बाबू आणि रज्जो मागे विध्वंसाचा माग सोडत पुढे जात असताना तपास अधिक गुंतागुंतीचा बनतो. त्यामुळे एका जिद्दी पोलिस अधिकाऱ्याचा आणि दोन धोकादायक गुन्हेगारांचा थरारक संघर्ष या मालिकेचा केंद्रबिंदू ठरणार असल्याचे ट्रेलरमधून स्पष्ट होते.
सस्पेन्स, तणाव आणि भावनिक खोली यांचा उत्कृष्ट संगम असलेला हा ट्रेलर मालिकेबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढवतो. ‘राख’ ही केवळ गुन्हे आणि तपासाची कथा नसून मानवी भावना, अपराधीपणा, प्रेम, राग आणि एका घटनेनंतर उरलेल्या जखमांचा वेध घेणारी कथा असल्याचे निर्माते, लेखक आणि सह-दिग्दर्शक अनुषा नंदकुमार आणि संदीप साकेत यांनी सांगितले.
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त्यांच्या मते, “उत्तम क्राइम कथा केवळ गुन्हा आणि तपास यापुरत्या मर्यादित नसतात. त्या त्या घटनेनंतर उरलेल्या परिणामांची आणि प्रभावित झालेल्या लोकांच्या भावविश्वाची कहाणी सांगतात. ‘राख’मध्ये आम्ही प्रेक्षकांना क्राइम थ्रिलरच्या चौकटीबाहेरचा भावनिक अनुभव देण्याचा प्रयत्न केला आहे.”
‘राख’ ही काल्पनिक मालिका असून तिचे दिग्दर्शन आणि एक्झिक्युटिव्ह प्रोडक्शन प्रोसित रॉय यांनी केले आहे. अनुषा नंदकुमार आणि संदीप साकेत यांनी निर्मिती, लेखन आणि सह-दिग्दर्शनाची जबाबदारी सांभाळली आहे.
सिरीजमध्ये कोण कोणते कलाकार?
मालिकेत सोनाली बेंद्रे, अली फझल आणि आमिर बशीर प्रमुख भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. त्यांच्यासोबत आकाश मखीजा, रमनदीप यादव, दिव्या शर्मा, विवान शर्मा, अंशुल चौहान, राकेश बेदी आणि दिब्येंदु भट्टाचार्य यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.
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‘राख’चा प्रीमियर 12 जून रोजी भारतासह जगभरातील 240 हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये प्राइम व्हिडिओवर हिंदी भाषेत प्रदर्शित होणार आहे.