Dishani Chakraborty Engaged: मिथुन चक्रवर्तींच्या घरी लवकरच वाजणार सनई-चौघडे! दिशानी चक्रवर्तीचा साखरपुडा पार; होणारा पती कोण?

ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेते आणि राजकारणी मिथुन चक्रवर्ती यांची मुलगी दिशानी चक्रवर्ती हिचा तिचा प्रियकर माईल्स मँटझारिससोबत साखरपुडा झाला आहे. हे जोडपे ६ डिसेंबर २०२६ रोजी विवाहबद्ध होणार आहे. दिशानी आणि माईल्सने इंस्टाग्रामवर एका संयुक्त पोस्टमध्ये प्रपोजलचे अनेक सुंदर फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये, माईल्स गुडघ्यावर बसून त्याची होणारी पत्नी दिशानीला प्रपोज करताना दिसत आहे. दुसऱ्या फोटोमध्ये, ‘ दिशानी चक्रवर्ती बोटातील मोठी साखरपुड्याची अंगठी दाखवताना दिसत आहे. शेवटच्या फोटोमध्ये, हे जोडपे एकमेकांचे प्रेमाने किस करताना दिसत आहे.
दिशानी चक्रवर्तीने साखरपुड्याचे फोटो शेअर केले आणि कॅप्शनमध्ये लिहिले, ‘०६.१२.२०२६… ‘कायमचे’ हा मी घेतलेला आतापर्यंतचा सर्वात सोपा निर्णय आहे.’ अभिनेत्री सेलिना जेटलीनेही ही पोस्ट लाईक केली आहे.
दिशानी चक्रवर्तीचा जन्म २४ ऑक्टोबर २००० रोजी झाला. ती ७५ वर्षीय मिथुन चक्रवर्ती यांची दत्तक मुलगी आहे. ती एक उदयोन्मुख अभिनेत्री आणि सोशल मीडिया व्यक्तिमत्व आहे. दिशानीला मिथुन चक्रवर्ती आणि त्यांची अभिनेत्री पत्नी योगिता बाली यांनी दत्तक घेतले आहे. दिशानी अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस येथे राहते आणि तिथेच आपल्या अभिनय कारकिर्दीला पुढे नेत आहे. दिशानी सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे, जिथे ती अनेकदा तिच्या वैयक्तिक आयुष्याची झलक शेअर करते. @dishanichakraborty चे इंस्टाग्रामवर ९४,००० पेक्षा जास्त फॉलोअर्स आहेत.
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मिथुन चक्रवर्ती यांचे पहिले लग्न १९७९ मध्ये अभिनेत्री हेलेना ल्यूक यांच्याशी झाले होते. मात्र, चार महिन्यांनंतर हे जोडपे विभक्त झाले आणि त्यांनी घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्यानंतर मिथुन यांनी १९७९ मध्येच अभिनेत्री योगिता यांच्याशी लग्न केले. त्यांना मिमोह चक्रवर्ती, उष्मा चक्रवर्ती, नमाशी चक्रवर्ती ही चार मुले आणि दिशानी चक्रवर्ती ही एक दत्तक मुलगी आहे.
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दिशाचा होणारा नवरा आणि मिथुन चक्रवर्तीचा भावी जावई, माईल्स मँत्झारिस, हा एक स्टेडीकॅम ऑपरेटर आणि कलररिस्ट आहे. माईल्स मनोरंजन उद्योगात सिनेमॅटोग्राफर, स्टेडीकॅम ऑपरेटर आणि कलररिस्ट म्हणून काम करतो. माईल्सने ESPN, NFL, डिस्ने, ॲमेझॉन, MAX आणि इतर अनेक मोठ्या प्रोडक्शन कंपन्यांसाठी मार्केटिंग मोहिमा, तसेच कथात्मक, माहितीपट आणि संगीत व्हिडिओ प्रकल्पांवर काम केले आहे.