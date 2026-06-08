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हिल पोरी हिला’ ची भारताला भुरळ; गौतमी पाटील-भाऊ कदम यांच्या गाण्याने यूट्यूब ट्रेंडिंगमध्ये पटकावला 24

Updated On: Jun 08, 2026 | 10:46 AM IST
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सारांश

Gautami Patil-Bhau Kadam :'दादा कोंडके यांच्या अजरामर 'हिल हिल पोरी हिला' गाण्याच्या रिमेकला प्रेक्षकांचा तुफान प्रतिसाद मिळत आहे. गौतमी पाटील आणि भाऊ कदम यांची जोडी असलेले हे गाणे यूट्यूब म्युझिक इंडियाच्या ट्रेंडिंग चार्टमध्ये 24 व्या क्रमांकावर पोहोचले आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय कलाकार गौतमी पाटील आणि भाऊ कदम यांची बहुचर्चित जोडी सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. या दोघांची प्रमुख भूमिका असलेल्या ‘हिल पोरी हिला’ या गाण्याने केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशभरातील प्रेक्षकांना अक्षरशः भुरळ घातली आहे.

दादा कोंडके यांच्या अजरामर गाण्याचा नव्या ढंगात सादर केलेला हा ट्विस्ट प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरला आहे. पारंपरिक ठेका, आधुनिक सादरीकरण आणि गौतमी पाटील-भाऊ कदम यांची हटके केमिस्ट्री यामुळे हे गाणे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

विशेष म्हणजे, भारताच्या यूट्यूब ट्रेंडिंग यादीत ‘हिल पोरी हिला’ हे गाणे 24 व्या क्रमांकावर झळकत आहे. मराठी गाण्याला राष्ट्रीय स्तरावर मिळालेल्या या यशामुळे चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

दादा कोंडके यांच्या ‘आंधळा मारतो डोळा’ या गाजलेल्या चित्रपटातील ‘हिल हिल पोरी हिला’ हे गाणे त्या काळात प्रचंड लोकप्रिय ठरले होते. तब्बल 52 वर्षांनंतर या अजरामर गाण्याला आधुनिक संगीत, नव्या धाटणीचे सादरीकरण आणि आकर्षक चित्रीकरणाची जोड देत त्याचे रिमेक व्हर्जन प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहे.

या नव्या गाण्याचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे महाराष्ट्राची लाडकी नृत्यांगना गौतमी पाटील आणि लोकप्रिय अभिनेता भाऊ कदम यांची पहिल्यांदाच एकत्र दिसलेली जोडी. दोघांची भन्नाट केमिस्ट्री आणि उत्स्फूर्त सादरीकरण प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरले आहे.

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या गाण्याचे चित्रीकरण कोकणातील निसर्गरम्य परिसरात करण्यात आले आहे. हिरवागार निसर्ग, समुद्रकिनारे आणि मनमोहक लोकेशन्समुळे म्युझिक व्हिडीओला एक वेगळेच आकर्षण प्राप्त झाले आहे. कोकणच्या सौंदर्याची झलक या गाण्यातून प्रभावीपणे पाहायला मिळते.

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गाण्यात गौतमी पाटील आणि भाऊ कदम यांनी विविध आकर्षक लूक साकारले आहेत. गौतमी पारंपरिक लाल नऊवारी साडीत मोहक दिसत असून, काही दृश्यांमध्ये दोघेही रेट्रो, वेस्टर्न आणि काळ्या वेशभूषेतील हटके अंदाजात झळकतात. त्यांच्या वेगवेगळ्या लूकसह जोशपूर्ण नृत्यानेही प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

Web Title: Hil pori hila captivates india gautami patil bhau kadams song secures no 24 spot on youtube trending

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Published On: Jun 08, 2026 | 10:46 AM

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