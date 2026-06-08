Jennifer Winget :१२ वर्षांनंतर पुन्हा वाजणार सनई-चौघडे! ‘ही’ प्रसिद्ध अभिनेत्री दुसऱ्यांदा चढणार बोहल्यावर; कोण आहे होणारा पती?

टीव्हीवरील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक असलेली जेनिफर विंगेट, तिच्या व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत असते. जेनिफरने बालकलाकार म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली आणि आजही ती इंडस्ट्रीमध्ये सक्रिय आहे. ‘कसौटी जिंदगी की’ या लोकप्रिय मालिकेत तिने श्वेता तिवारीच्या मुलीची भूमिका साकारली होती. त्यानंतर ही अभिनेत्री ‘दिल मिल गये’, ‘बेहद’ आणि ‘बेपनाह’ यांसारख्या अनेक हिट मालिकांमध्ये दिसली.
दरम्यान, अभिनेत्रीच्या लग्नाच्या अफवा काही काळापासून पसरत आहेत, आणि करण सिंग ग्रोव्हरपासून घटस्फोट घेतल्यानंतर १२ वर्षांनी जेनिफर विंगेट दुसरे लग्न करण्याची योजना आखत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. आता, एका ताज्या वृत्तानुसार जेनिफर विंगेट सिंगापूरच्या एका व्यावसायिकासोबत रिलेशनशिपमध्ये असून लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे.
अलीकडेच, अभिनेत्रीने लग्नाशी संबंधित एका रीलवर कमेंट केल्यानंतर तिच्या लग्नाबद्दलच्या चर्चांना जोर चढला. काही काळापासून या अभिनेत्रीचे नाव उद्योगपती विल्यम इस्माईलसोबत जोडले जात आहे. जेव्हा तिने लग्नाशी संबंधित अनेक सोशल मीडिया पेजेसना फॉलो करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा या अफवांना आणखी बळ मिळाले.
खरं तर, हिंदुस्तान टाइम्सच्या ताज्या वृत्तानुसार, जेनिफर विंगेट सध्या विल्यम इस्माईलला डेट करत आहे आणि ते दोघे लवकरच लग्न करणार आहेत. अभिनेत्रीच्या जवळच्या सूत्राचा हवाला देत याच वृत्तात असा दावा करण्यात आला आहे की, सिंगापूरस्थित व्यावसायिक विल्यम इस्माईल जेनिफर विंगेटसोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे.
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जेनिफर आणि विल्यम एकत्र खूप आनंदी आहेत. वृत्तानुसार, विल्यमने सुट्टीवर असताना जेनिफरला लग्नाची मागणी घातली आणि तिने होकार दिला. आता, ते दोघे त्यांच्या लग्नाची योजना आखत आहेत. जेनिफर लग्नासाठी लागणाऱ्या सेवांची निवड करत आहे आणि लग्नाची सविस्तर योजना तयार केली जात आहे.
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एका सूत्राच्या माहितीनुसार, जेनिफर हिंदू पद्धतीने नव्हे, तर ख्रिश्चन पद्धतीने लग्न करणार आहे. अभिनेत्री आणि उद्योगपतीने सध्या कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे जोडपे सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरच्या सुमारास लग्न करण्याची योजना आखत आहे, मात्र डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्यांचाही विचार केला जात आहे. ते सध्या लग्नस्थळाच्या शोधात आहेत. ही माहिती जोडप्याच्या जवळच्या मित्रांनी उघड केली आहे.