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२७ वर्षांपूर्वी गाजलेल्या ‘ताल’चा सिक्वेल येणार? सुभाष घईंच्या पोस्टची जोरदार चर्चा

Updated On: Jun 08, 2026 | 08:40 AM IST
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सारांश

सुभाष घई यांनी ‘ताल’ चित्रपटाच्या सिक्वेलबाबत संकेत दिल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. १९९९ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या सुपरहिट चित्रपटाच्या पुनरागमनाची चर्चा रंगली आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

बॉलिवूड दिग्दर्शक सुभाष घई यांचा गाजलेला चित्रपट ‘ताल’ आजही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. ऐश्वर्या राय बच्चन आणि अक्षय खन्ना यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या या ब्लॉकबस्टर रोमँटिक चित्रपटाच्या ‘ताल २’ नावाच्या सिक्वेलचा विचार सुभाष घई करत आहेत. सुभाष घई यांनी सोशल मीडियावर लोकांना विचारले आहे की, त्यांना नवीन कलाकारांसह ‘ताल २’ पाहायला आवडेल का.

सुभाष घई यांनी इन्स्टाग्रामवर ‘ताल’चे पोस्टर हातात धरलेला एक फोटो शेअर केला. त्यांनी असेही नमूद केले की, रॉजर एबर्ट यांनी या चित्रपटाची प्रशंसा केली होती. तसेच, नवीन कलाकार आणि दिग्दर्शकासह ‘ताल २’ बनवावा का, असा प्रश्नही त्यांनी चाहत्यांना विचारला.

आपल्या पोस्टमध्ये, सुभाष घई यांनी चित्रपटासाठी त्यांना मिळालेली सर्वात मोठी प्रशंसा देखील उघड केली. प्रसिद्ध हॉलिवूड चित्रपट समीक्षक रॉजर एबर्ट यांनी २००५ मध्ये शिकागोच्या एबर्टफेस्टमध्ये ‘ताल’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनादरम्यान त्याची प्रशंसा केली होती.

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रॉजर एबर्ट यांनी ‘ताल’चे वर्णन ‘शुद्ध मनोरंजन’ आणि ‘निरागसतेने परिपूर्ण’ असे केले. त्यांच्या मते, या चित्रपटात क्लासिक हॉलिवूड म्युझिकल्सची जादू होती, जी आता अमेरिकन चित्रपटांमधून नाहीशी झाली आहे. ते चित्रपटातील गाणी, नृत्य आणि ऐश्वर्या रायच्या अभिनयाने खूप प्रभावित झाले होते.

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‘ताल’ कधी प्रदर्शित झाला?

‘ताल’ १९९९ मध्ये प्रदर्शित झाला. अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय आणि अक्षय खन्ना यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटात सहाय्यक भूमिकाही होत्या. चित्रपटाचे संगीत ऑस्कर-विजेते ए. आर. रहमान यांनी दिले होते, ज्यांची गाणी आजही गुणगुणली जातात.

Web Title: Sequel of taal after years subhash ghais post sparks excitement among fans

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Published On: Jun 08, 2026 | 08:40 AM

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